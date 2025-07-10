Кардиолог назвала правила секса после 50

С возрастом забота о здоровье сердца становится особенно важной и касается всех сфер жизни, в том числе интимной. Врач-кардиолог, к. м. н. Марина Хитрова рассказала «Рамблеру», насколько безопасен секс при перенесённом инфаркте или высоком риске его развития и может ли физическая нагрузка во время близости спровоцировать проблемы с сердцем.

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Сексуальная активность — это важный показатель качества жизни. И, несмотря на естественное снижение с возрастом, сохраняет своё значение на протяжении длительного времени.

«После 50 лет у половины мужчин уже есть накопленный багаж сердечно-сосудистых заболеваний или они относятся к группе высокого риска. Поскольку секс представляет собой определённую физическую нагрузку, многих волнует вопрос, накладывают ли их состояние и диагнозы ограничения на эту активность». Марина Хитрова врач-кардиолог, к. м. н.

Что происходит с сердечно-сосудистой системой во время секса

Во время прелюдии артериальное давление и частота пульса немного повышаются, а в фазе плато эти показатели кратковременно ещё увеличиваются. Максимальный подъём давления и частоты сердечных сокращений обычно происходит через 10–15 секунд после оргазма, после чего они быстро возвращаются к исходному уровню.

В среднем пульс редко превышает 130 ударов в минуту, а давление — 170 мм рт. ст. Эти изменения связаны не только с механической нагрузкой, но и с выбросом адреналина и норадреналина, что усиливает активность сердечно-сосудистой системы и повышает давление. По эквивалентам нагрузки половой акт сопоставим с подъёмом по лестнице на 2–3-й этаж или быстрой ходьбой. У здоровых людей такие физиологические изменения кратковременны и, как правило, безопасны.

Большинство исследований проводилось среди здоровых мужчин молодого и среднего возраста, и эти данные не всегда можно напрямую применять к пожилым пациентам или тем, кто страдает хроническими заболеваниями. У людей с пониженной физической выносливостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями нагрузка может быть выше. Кроме того, некоторые испытывают трудности с достижением оргазма, что может приводить к избыточному напряжению и дополнительной нагрузке на сердце.

Что может пойти не так

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Стенокардия

Коитальная стенокардия — это приступ боли в груди, который появляется вскоре после секса. Но такие случаи редки — они составляют меньше 5% всех приступов стенокардии. Чаще всего она встречается у людей с заболеваниями сердца, особенно если они ведут малоподвижный образ жизни и у них боли возникают даже при небольшой физической нагрузке.

Инфаркт миокарда

Несколько исследований с участием мужчин в возрасте 50–60 лет показали, что что во время сексуальной активности риск инфаркта миокарда увеличивается в среднем в 2,7 раза по сравнению с периодами без секса. Важно и то, что люди с малоподвижным образом жизни имеют в три раза больший риск инфаркта во время секса, тогда как у физически активных он почти не увеличивается.

Аритмия / внезапная остановка сердца

Исследования показывают, что внезапная смерть во время секса случается крайне редко — всего в 0,6–1,7% случаев. В 75% случаев это происходило у мужчин в непривычной обстановке, при внебрачной связи и после алкоголя или переедания. Секс вызывает не больше сбоев ритма сердца, чем обычная физическая нагрузка, а у людей с кардиостимулятором риск такой же, как при физическом или эмоциональном напряжении.

«Как и любая физическая нагрузка, сексуальная активность связана с некоторым риском осложнений у людей, уже предрасположенных к ним. Но, по статистике, секс вызывает менее 1% всех случаев острого инфаркта миокарда. И всё же некоторым группам пациентов, например тем, кто недавно перенёс инфаркт или с сердечной недостаточностью, следует проявлять разумную осторожность и консультироваться с врачом перед возобновлением личной жизни», — говорит кардиолог.

Как понять, можно ли заниматься сексом

Общие рекомендации для мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

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Перед тем как начать или возобновить сексуальную жизнь, важно пройти полное медицинское обследование.

Секс б езопасен, если у вас низкий риск сердечных осложнений, подтверждённый врачом.

сердечных осложнений, подтверждённый врачом. Если риск для сердца неизвестен или есть сомнения, полезно сделать стресс-тест с физической нагрузкой, чтобы проверить, как ваше сердце на неё реагирует.

или есть сомнения, чтобы проверить, как ваше сердце на неё реагирует. Секс считается безопасным, если вы можете выполнять умеренные физические нагрузки (например, быстро ходить или подниматься по лестнице до 2–3-го этажа) без боли в груди, сильной одышки, головокружения или других симптомов.

умеренные физические нагрузки (например, быстро ходить или подниматься по лестнице до 2–3-го этажа) Регулярные физические упражнения помогают укрепить сердце и снизить риски, связанные с сексуальной активностью.

связанные с сексуальной активностью. Если состояние серьёзное (например, недавно был инфаркт, нестабильная стенокардия или тяжёлая сердечная недостаточность), лучше воздержаться от секса до улучшения.

(например, недавно был инфаркт, нестабильная стенокардия или тяжёлая сердечная недостаточность), до улучшения. Мужчины со стабильным состоянием сердца, у которых нет выраженных симптомов, обычно могут заниматься сексом без ограничений.

у которых нет выраженных симптомов, обычно могут заниматься сексом При сомнениях или новых симптомах во время секса обязательно обратитесь к врачу.

При некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях могут возникать проблемы с эрекцией. Важно помнить, что любые препараты для её улучшения (стимуляторы) нельзя использовать без предварительной консультации с врачом.

Когда нужно остановиться

При проблемах с сердцем во время сексуальной активности важно внимательно прислушиваться к своему состоянию. Если есть тревожные проявления, игнорировать их нельзя. При этих симптомах необходимо немедленно прекратить активность и обратиться к врачу:

боль или жжение в груди;

или жжение в груди; удушье, сильная одышка;

головокружение, слабость;

ощущение перебоев в сердцебиении после полового акта.

Главное

После 50 лет у мужчин значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и многие задаются вопросом, насколько безопасен секс, если есть такие проблемы. Сексуальная активность вызывает умеренное повышение пульса и давления, сопоставимое с подъёмом по лестнице на 2–3-й этаж, и у здоровых людей обычно безопасна. Однако у пациентов с хроническими заболеваниями сердца или сниженной физической выносливостью нагрузка может быть выше и требовать осторожности. Чтобы заниматься сексом безопасно, важно пройти медицинское обследование, при необходимости выполнить стресс-тест, а также убедиться в отсутствии симптомов — боли в груди, одышки, головокружения или аритмии. Регулярные физические упражнения помогают снизить риски. При серьёзных или нестабильных сердечных состояниях лучше временно воздержаться от интимной жизни и обязательно консультироваться с врачом. Также важно не использовать препараты для улучшения эрекции без согласования с кардиологом. Если во время секса появляются тревожные симптомы, нужно немедленно прекратить активность и обратиться за медицинской помощью.

Важные исследования