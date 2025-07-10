Кардиолог назвала правила секса после 50

Секс после 50: когда страсть может обернуться инфарктом
С возрастом забота о здоровье сердца становится особенно важной и касается всех сфер жизни, в том числе интимной. Врач-кардиолог, к. м. н. Марина Хитрова рассказала «Рамблеру», насколько безопасен секс при перенесённом инфаркте или высоком риске его развития и может ли физическая нагрузка во время близости спровоцировать проблемы с сердцем.
Сексуальная активность — это важный показатель качества жизни. И, несмотря на естественное снижение с возрастом, сохраняет своё значение на протяжении длительного времени.
«После 50 лет у половины мужчин уже есть накопленный багаж сердечно-сосудистых заболеваний или они относятся к группе высокого риска. Поскольку секс представляет собой определённую физическую нагрузку, многих волнует вопрос, накладывают ли их состояние и диагнозы ограничения на эту активность».Марина Хитроваврач-кардиолог, к. м. н.
Что происходит с сердечно-сосудистой системой во время секса
Во время прелюдии артериальное давление и частота пульса немного повышаются, а в фазе плато эти показатели кратковременно ещё увеличиваются. Максимальный подъём давления и частоты сердечных сокращений обычно происходит через 10–15 секунд после оргазма, после чего они быстро возвращаются к исходному уровню.
В среднем пульс редко превышает 130 ударов в минуту, а давление — 170 мм рт. ст. Эти изменения связаны не только с механической нагрузкой, но и с выбросом адреналина и норадреналина, что усиливает активность сердечно-сосудистой системы и повышает давление. По эквивалентам нагрузки половой акт сопоставим с подъёмом по лестнице на 2–3-й этаж или быстрой ходьбой. У здоровых людей такие физиологические изменения кратковременны и, как правило, безопасны.
Большинство исследований проводилось среди здоровых мужчин молодого и среднего возраста, и эти данные не всегда можно напрямую применять к пожилым пациентам или тем, кто страдает хроническими заболеваниями. У людей с пониженной физической выносливостью или сердечно-сосудистыми заболеваниями нагрузка может быть выше. Кроме того, некоторые испытывают трудности с достижением оргазма, что может приводить к избыточному напряжению и дополнительной нагрузке на сердце.
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Что может пойти не так
Стенокардия
Коитальная стенокардия — это приступ боли в груди, который появляется вскоре после секса. Но такие случаи редки — они составляют меньше 5% всех приступов стенокардии. Чаще всего она встречается у людей с заболеваниями сердца, особенно если они ведут малоподвижный образ жизни и у них боли возникают даже при небольшой физической нагрузке.
Инфаркт миокарда
Несколько исследований с участием мужчин в возрасте 50–60 лет показали, что что во время сексуальной активности риск инфаркта миокарда увеличивается в среднем в 2,7 раза по сравнению с периодами без секса. Важно и то, что люди с малоподвижным образом жизни имеют в три раза больший риск инфаркта во время секса, тогда как у физически активных он почти не увеличивается.
Аритмия / внезапная остановка сердца
Исследования показывают, что внезапная смерть во время секса случается крайне редко — всего в 0,6–1,7% случаев. В 75% случаев это происходило у мужчин в непривычной обстановке, при внебрачной связи и после алкоголя или переедания. Секс вызывает не больше сбоев ритма сердца, чем обычная физическая нагрузка, а у людей с кардиостимулятором риск такой же, как при физическом или эмоциональном напряжении.
«Как и любая физическая нагрузка, сексуальная активность связана с некоторым риском осложнений у людей, уже предрасположенных к ним. Но, по статистике, секс вызывает менее 1% всех случаев острого инфаркта миокарда. И всё же некоторым группам пациентов, например тем, кто недавно перенёс инфаркт или с сердечной недостаточностью, следует проявлять разумную осторожность и консультироваться с врачом перед возобновлением личной жизни», — говорит кардиолог.
Как понять, можно ли заниматься сексом
Общие рекомендации для мужчин с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
- Перед тем как начать или возобновить сексуальную жизнь, важно пройти полное медицинское обследование.
- Секс безопасен, если у вас низкий риск сердечных осложнений, подтверждённый врачом.
- Если риск для сердца неизвестен или есть сомнения, полезно сделать стресс-тест с физической нагрузкой, чтобы проверить, как ваше сердце на неё реагирует.
- Секс считается безопасным, если вы можете выполнять умеренные физические нагрузки (например, быстро ходить или подниматься по лестнице до 2–3-го этажа) без боли в груди, сильной одышки, головокружения или других симптомов.
- Регулярные физические упражнения помогают укрепить сердце и снизить риски, связанные с сексуальной активностью.
- Если состояние серьёзное (например, недавно был инфаркт, нестабильная стенокардия или тяжёлая сердечная недостаточность), лучше воздержаться от секса до улучшения.
- Мужчины со стабильным состоянием сердца, у которых нет выраженных симптомов, обычно могут заниматься сексом без ограничений.
- При сомнениях или новых симптомах во время секса обязательно обратитесь к врачу.
При некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях могут возникать проблемы с эрекцией. Важно помнить, что любые препараты для её улучшения (стимуляторы) нельзя использовать без предварительной консультации с врачом.
Когда нужно остановиться
При проблемах с сердцем во время сексуальной активности важно внимательно прислушиваться к своему состоянию. Если есть тревожные проявления, игнорировать их нельзя. При этих симптомах необходимо немедленно прекратить активность и обратиться к врачу:
- боль или жжение в груди;
- удушье, сильная одышка;
- головокружение, слабость;
- ощущение перебоев в сердцебиении после полового акта.
Главное
После 50 лет у мужчин значительно возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и многие задаются вопросом, насколько безопасен секс, если есть такие проблемы. Сексуальная активность вызывает умеренное повышение пульса и давления, сопоставимое с подъёмом по лестнице на 2–3-й этаж, и у здоровых людей обычно безопасна. Однако у пациентов с хроническими заболеваниями сердца или сниженной физической выносливостью нагрузка может быть выше и требовать осторожности. Чтобы заниматься сексом безопасно, важно пройти медицинское обследование, при необходимости выполнить стресс-тест, а также убедиться в отсутствии симптомов — боли в груди, одышки, головокружения или аритмии. Регулярные физические упражнения помогают снизить риски. При серьёзных или нестабильных сердечных состояниях лучше временно воздержаться от интимной жизни и обязательно консультироваться с врачом. Также важно не использовать препараты для улучшения эрекции без согласования с кардиологом. Если во время секса появляются тревожные симптомы, нужно немедленно прекратить активность и обратиться за медицинской помощью.