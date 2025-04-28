Когда лёгкие ни при чём: почему возникает сердечный кашель и чем опасен

Кашель не всегда связан с болезнью лёгких, иногда он появляется из-за проблем с сердцем. Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Светлана Каневская рассказала «Рамблеру», что такое сердечный кашель и как отличить его от простудного или аллергического.

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Почему возникает

Любой кашель — это рефлекс, так организм пытается защитить дыхательные пути. Когда пыль, микробы или инородное тело раздражают кашлевые рецепторы, мозг получает сигнал, что нужно прокашляться и удалить их из дыхательных путей. Из-за неправильной работы сердца или сосудов такое тоже бывает.

«Кашлевых рецепторов в лёгочной ткани с альвеолами нет, но они есть в трахее и бронхах. При сердечном кашле рецепторы реагируют на жидкую часть крови (плазму), которая пропотевает (просачивается) через сосудистые стенки и попадает в бронхи». Светлана Каневская врач-терапевт, гастроэнтеролог, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор

Сердечный кашель, или сердечная астма — не самостоятельное заболевание, а симптом другой тяжёлой кардиологической патологии, из-за которой сердце недостаточно сокращается и плохо перекачивает кровь. Список возможных причин внушительный:

Ишемическая болезнь сердца с сердечной недостаточностью — когда сердце получает мало кислорода и питательных веществ и не может полноценно сокращаться.

с сердечной недостаточностью — когда сердце получает мало кислорода и питательных веществ и не может полноценно сокращаться. Аритмия — когда сердце бьётся неритмично и не успевает наполнить сердечные камеры кровью и выбросить её в общий кровоток.

— когда сердце бьётся неритмично и не успевает наполнить сердечные камеры кровью и выбросить её в общий кровоток. Постинфарктный кардиосклероз — когда ткани миокарда (средний слой сердечной мышцы) замещаются соединительной тканью и не могут полноценно сокращаться. Бывает у пациентов после обширного инфаркта.

— когда ткани миокарда (средний слой сердечной мышцы) замещаются соединительной тканью и не могут полноценно сокращаться. Бывает у пациентов после обширного инфаркта. Пороки клапанов сердца — сердце работает неправильно из-за деформированных клапанов, это приводит к сердечной недостаточности.

— сердце работает неправильно из-за деформированных клапанов, это приводит к сердечной недостаточности. Миокардит — когда воспаляется сердечная мышца и не может полноценно сокращаться.

— когда воспаляется сердечная мышца и не может полноценно сокращаться. Артериальная гипертензия — к сердечной астме приводит не высокое давление само по себе, а тяжёлый гипертонический криз на её фоне.

Чем опасно высокое давление и как лечить артериальную гипертензию

Как отличить

Обычно сердечный кашель возникает в определённых условиях. Чаще приступ случается после физической нагрузки или ночью, когда пациент лежит. Если сесть и опустить ноги, кашель проходит.

«В горизонтальном положении приток крови к сердцу от нижних конечностей увеличивается. Но слабое сердце, которое не может адекватно сокращаться, не справляется с нагрузкой. Возникает застой в малом кругу кровообращения, и начинается пропотевание плазмы», — объясняет врач.

Сердечная астма может сопровождаться одышкой. Она появляется из-за утолщения стенок альвеол — это тонкие мешочки в лёгких, где происходит газообмен.

«Когда альвеолы отекают, кровоток в них замедляется и газообмен нарушается. Это провоцирует гипоксию (снижение кислорода в крови) и активирует дыхательный центр (структура в мозге, которая контролирует дыхательный процесс). Поэтому дыхание рефлекторно учащается», — комментирует Светлана Каневская.

Одышка: почему появляется и как избавиться

Есть и другие сопутствующие симптомы:

набухание вен на шее во время кашля;

синюшность в области носогубного треугольника;

отёки;

головокружение;

постоянная усталость.

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Приступ сухого сердечного кашля бывает при острых и жизнеугрожающих состояниях, когда требуется экстренная медицинская помощь:

острый инфаркт миокарда;

тяжёлое нарушение сердечного ритма;

гипертонический криз;

фибрилляция предсердий.

Если, помимо кашля, ухудшилось общее самочувствие, появилась боль в груди и другие симптомы, нужно вызвать скорую помощь.

Что делать

Поиск причин сердечного кашля лучше начать с врача-терапевта. Он проведёт диагностику, назначит обследования и при необходимости направит к кардиологу или другому специалисту.

При подозрении на болезни сердца обычно сдают общий анализ крови и делают ЭхоКГ (УЗИ сердца) и ЭКГ. Иногда назначают рентген и компьютерную томографию грудной клетки. Это нужно, чтобы исключить другие возможные причины кашля.

«Если есть подозрение на острый инфаркт миокарда, оценивают маркеры повреждения миокарда. Это анализы крови на тропонины и миоглобин», — рассказывает кардиолог.

Чтобы избавиться от сердечного кашля, нужно лечить основное заболевание, которое его вызывает.

«Обычно на фоне терапии симптомы уменьшаются, но многое зависит от тяжести заболевания и возможностей терапии. Для быстрого снятия симптомов применяют комбинированные схемы мочегонных препаратов, но делать это без контроля врача опасно для жизни», — предупреждает доктор.

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Чтобы облегчить состояние, можно изменить образ жизни:

лечить основное заболевание ;

; сбалансированно питаться;

питаться; ограничить соль в рационе;

в рационе; избавиться от лишнего веса, если он есть;

если он есть; следить за водным балансом ;

; делать зарядку с посильной физической нагрузкой;

физической нагрузкой; бросить курить.

Главное

Кашель не всегда связан с простудой или болезнями лёгких. Иногда это симптом сердечно-сосудистой патологии. Из-за проблем кардиологического профиля кровообращение в лёгких нарушается, и в них пропотевает плазма крови. Она раздражает кашлевые рецепторы бронхов — появляется сухой кашель. Чтобы избавиться от него, нужно лечить основное заболевание. Для этого нужно обратиться к врачу и пройти обследование: сдать анализ крови, сделать УЗИ сердца и ЭКГ. Кашель может быть признаком инфаркта или гипертонического криза, поэтому, если симптомы ярко выражены, нужно срочно вызывать скорую помощь.