Операции для уменьшения веса: кому их делают бесплатно и каковы последствия

Бариатрические операции считаются эффективным способом лечения ожирения, когда не помогает ничего другое. Разобрались, в каких случаях лишний вес требует помощи хирурга.

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Почти треть населения планеты — с лишним весом, а ожирением болеет каждый восьмой. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 30 лет количество людей с ожирением удвоилось. Вместе с этим больше становится хронических болезней, для которых избыточный вес — один из факторов риска. Например, пациентов с сахарным диабетом 2-го типа за те же 30 лет наблюдений стало в 4 раза больше.

Основная причина ожирения — избыточное потребление калорий. В большинстве случаев диета и физические нагрузки работают, но далеко не всем хватает на это сил. Поэтому медицина ищет другие способы борьбы с лишним весом. Один из них — бариатрическая хирургия. Это операции по уменьшению размеров желудка или созданию обходных путей в кишечнике. После таких вмешательств пациент ест намного меньше, либо у него хуже усваивается пища (что также приводит к похудению).

Кому показаны такие операции

Индекс массы тела (ИМТ) — основной ориентир, который указывает на целесообразность вмешательства. Его очень просто посчитать. Для этого нужно вес тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Например, для человека ростом 1,82 м и весом в 94 кг ИМТ будет 94/1,822=28,38. Нормальный ИМТ находится в пределах 18,5-25. Если он 25-30 — это избыточный вес, если больше 30 — ожирение.

Операция для похудения может быть проведена, если:

ИМТ больше 40 независимо от сопутствующих заболеваний и осложнений,

ИМТ больше 35, и у пациента одно или несколько заболеваний, связанных с ожирением (например, сахарный диабет 2-го типа, болезни сердца, апноэ во сне и другие),

ИМТ больше 30 — при условии, что у пациента метаболический синдром (инсулинорезистентность, высокое давление, ожирение и нарушения обмена холестерина).

Важное условие для операции — неудачные попытки сбросить вес с помощью коррекции питания и физических нагрузок. В большинстве случаев первым делом врач советует менять образ жизни, и если это не сработает, то рассматривают операцию.

В России бариатрическую операцию можно сделать бесплатно, по квоте. Но для этого нужно соответствовать следующим требованиям:

ИМТ больше 40,

ожирение сочетается с диабетом 2-го типа.

Самые распространённые виды операций для похудения

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Рукавная резекция желудка

При этой операции удаляют до 80% желудка, оставляя только небольшую часть, напоминающую по форме банан. Объём желудка сильно уменьшается, поэтому человек быстрее насыщается. При этом меняется и выработка гормонов, отвечающих за голод и обмен веществ. Такая операция необратима, поскольку часть желудка удаляют навсегда.

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Гастрошунтирование

В этом случае хирург создаёт небольшой желудочный мешочек и соединяет его с нижним отделом тонкой кишки. В результате пища минует большую часть желудка и верхний отдел кишечника. Это сильно снижает усвоение питательных веществ в кровь, из-за чего пациент худеет.

Бандажирование желудка

На верхнюю часть желудка надевают регулируемое силиконовое кольцо. Оно сжимает орган, образуя небольшой карман, куда попадает пища. Таким образом пациент насыщается намного быстрее. У этого метода эффективность ниже, чем у предыдущих.

Бариатрические операции делают лапароскопическим способом — через небольшие проколы. Такие вмешательства не приводят к серьёзным кровопотерям и не требуют долгой реабилитации.

Преимущества и недостатки

После вмешательств пациенты теряют 50-75% лишнего веса. Снижается нагрузка на суставы, нормализуется артериальное давление и уровень сахара в крови. Также снижается риск инфаркта, инсульта и некоторых видов рака.

При этом важно понимать, что такие операции не волшебная палочка от лишнего веса. Недавний метаанализ показал, что в долгосрочной перспективе у 42-49% пациентов вес частично или полностью возвращается.

Как подготовиться

Первый шаг — это консультация с хирургом. Врач оценит общее состояние здоровья, ИМТ, сопутствующие заболевания (диабет, гипертония, апноэ сна и др.)

Пациент проходит полное медицинское обследование. В него входят:

анализы крови,

УЗИ органов брюшной полости,

ЭКГ,

гастроскопия,

консультации узких специалистов (кардиолога, эндокринолога и др.)

Не менее важна психологическая подготовка. Пациенту объясняют, что после вмешательства придётся полностью изменить образ жизни — питание, привычки, отношение к еде. Психотерапевты помогают скорректировать пищевое поведение, чтобы в долгосрочной перспективе избегать переедания и срывов.

Что происходит после операции

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Пациента наблюдают в стационаре. В первые сутки нельзя есть и пить, чтобы не нагружать желудок. На второй день разрешают пить воду небольшими глотками. Затем в течение 2-3 недель рацион составляют бульоны и жидкие блюда. Выписка, как правило, через 2-4 дней, если нет серьёзных осложнений.

После жидкой пищи можно переходить на пюреобразные блюда, и только потом на твёрдую еду. Поскольку объём желудка уменьшился, то и порции должны быть маленькими. Питание дробное — 5-6 раз в сутки.

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Алкоголь строго запрещён в течение первого года. Многим пациентам также назначают витамины и микроэлементы, поскольку после операций часто возникает их дефицит.

Альтернатива хирургии

Лечение ожирения начинают с консервативной терапии. Как мы уже сказали, в первую очередь это изменение образа жизни:

сокращение калорий (подбирается индивидуально),

физические нагрузки,

психотерапия,

медикаментозное лечение (использование препаратов, снижающих аппетит или замедляющих всасывание жиров),

коррекция гормонального фона (если установлены эндокринные нарушения).

Главный недостаток консервативных методов лечения — они требуют от человека предельной дисциплины (что далеко не всегда возможно). Если в течение 6-12 месяцев результата нет, то это повод задуматься о хирургии.

Главное

Бариатрическая хирургия — эффективный метод лечения ожирения и связанных с ним осложнений. Операции показаны пациентам, которые не могут избавиться от избыточного веса с помощью коррекции питания и физической активности.

Такие операции не отменяют необходимости менять образ жизни. Долгосрочный результат во многом зависит от ответственности и дисциплинированности пациента.

Важные исследования