Операции для уменьшения веса: кому их делают бесплатно и каковы последствия
Бариатрические операции считаются эффективным способом лечения ожирения, когда не помогает ничего другое. Разобрались, в каких случаях лишний вес требует помощи хирурга.
Почти треть населения планеты — с лишним весом, а ожирением болеет каждый восьмой. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 30 лет количество людей с ожирением удвоилось. Вместе с этим больше становится хронических болезней, для которых избыточный вес — один из факторов риска. Например, пациентов с сахарным диабетом 2-го типа за те же 30 лет наблюдений стало в 4 раза больше.
Основная причина ожирения — избыточное потребление калорий. В большинстве случаев диета и физические нагрузки работают, но далеко не всем хватает на это сил. Поэтому медицина ищет другие способы борьбы с лишним весом. Один из них — бариатрическая хирургия. Это операции по уменьшению размеров желудка или созданию обходных путей в кишечнике. После таких вмешательств пациент ест намного меньше, либо у него хуже усваивается пища (что также приводит к похудению).
Кому показаны такие операции
Индекс массы тела (ИМТ) — основной ориентир, который указывает на целесообразность вмешательства. Его очень просто посчитать. Для этого нужно вес тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Например, для человека ростом 1,82 м и весом в 94 кг ИМТ будет 94/1,822=28,38. Нормальный ИМТ находится в пределах 18,5-25. Если он 25-30 — это избыточный вес, если больше 30 — ожирение.
Операция для похудения может быть проведена, если:
- ИМТ больше 40 независимо от сопутствующих заболеваний и осложнений,
- ИМТ больше 35, и у пациента одно или несколько заболеваний, связанных с ожирением (например, сахарный диабет 2-го типа, болезни сердца, апноэ во сне и другие),
- ИМТ больше 30 — при условии, что у пациента метаболический синдром (инсулинорезистентность, высокое давление, ожирение и нарушения обмена холестерина).
Важное условие для операции — неудачные попытки сбросить вес с помощью коррекции питания и физических нагрузок. В большинстве случаев первым делом врач советует менять образ жизни, и если это не сработает, то рассматривают операцию.
В России бариатрическую операцию можно сделать бесплатно, по квоте. Но для этого нужно соответствовать следующим требованиям:
- ИМТ больше 40,
- ожирение сочетается с диабетом 2-го типа.
Самые распространённые виды операций для похудения
Рукавная резекция желудка
При этой операции удаляют до 80% желудка, оставляя только небольшую часть, напоминающую по форме банан. Объём желудка сильно уменьшается, поэтому человек быстрее насыщается. При этом меняется и выработка гормонов, отвечающих за голод и обмен веществ. Такая операция необратима, поскольку часть желудка удаляют навсегда.
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Гастрошунтирование
В этом случае хирург создаёт небольшой желудочный мешочек и соединяет его с нижним отделом тонкой кишки. В результате пища минует большую часть желудка и верхний отдел кишечника. Это сильно снижает усвоение питательных веществ в кровь, из-за чего пациент худеет.
Бандажирование желудка
На верхнюю часть желудка надевают регулируемое силиконовое кольцо. Оно сжимает орган, образуя небольшой карман, куда попадает пища. Таким образом пациент насыщается намного быстрее. У этого метода эффективность ниже, чем у предыдущих.
Бариатрические операции делают лапароскопическим способом — через небольшие проколы. Такие вмешательства не приводят к серьёзным кровопотерям и не требуют долгой реабилитации.
Преимущества и недостатки
После вмешательств пациенты теряют 50-75% лишнего веса. Снижается нагрузка на суставы, нормализуется артериальное давление и уровень сахара в крови. Также снижается риск инфаркта, инсульта и некоторых видов рака.
При этом важно понимать, что такие операции не волшебная палочка от лишнего веса. Недавний метаанализ показал, что в долгосрочной перспективе у 42-49% пациентов вес частично или полностью возвращается.
Как подготовиться
Первый шаг — это консультация с хирургом. Врач оценит общее состояние здоровья, ИМТ, сопутствующие заболевания (диабет, гипертония, апноэ сна и др.)
Пациент проходит полное медицинское обследование. В него входят:
- анализы крови,
- УЗИ органов брюшной полости,
- ЭКГ,
- гастроскопия,
- консультации узких специалистов (кардиолога, эндокринолога и др.)
Не менее важна психологическая подготовка. Пациенту объясняют, что после вмешательства придётся полностью изменить образ жизни — питание, привычки, отношение к еде. Психотерапевты помогают скорректировать пищевое поведение, чтобы в долгосрочной перспективе избегать переедания и срывов.
Что происходит после операции
Пациента наблюдают в стационаре. В первые сутки нельзя есть и пить, чтобы не нагружать желудок. На второй день разрешают пить воду небольшими глотками. Затем в течение 2-3 недель рацион составляют бульоны и жидкие блюда. Выписка, как правило, через 2-4 дней, если нет серьёзных осложнений.
После жидкой пищи можно переходить на пюреобразные блюда, и только потом на твёрдую еду. Поскольку объём желудка уменьшился, то и порции должны быть маленькими. Питание дробное — 5-6 раз в сутки.
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Алкоголь строго запрещён в течение первого года. Многим пациентам также назначают витамины и микроэлементы, поскольку после операций часто возникает их дефицит.
Альтернатива хирургии
Лечение ожирения начинают с консервативной терапии. Как мы уже сказали, в первую очередь это изменение образа жизни:
- сокращение калорий (подбирается индивидуально),
- физические нагрузки,
- психотерапия,
- медикаментозное лечение (использование препаратов, снижающих аппетит или замедляющих всасывание жиров),
- коррекция гормонального фона (если установлены эндокринные нарушения).
Главный недостаток консервативных методов лечения — они требуют от человека предельной дисциплины (что далеко не всегда возможно). Если в течение 6-12 месяцев результата нет, то это повод задуматься о хирургии.
Главное
Бариатрическая хирургия — эффективный метод лечения ожирения и связанных с ним осложнений. Операции показаны пациентам, которые не могут избавиться от избыточного веса с помощью коррекции питания и физической активности.
Такие операции не отменяют необходимости менять образ жизни. Долгосрочный результат во многом зависит от ответственности и дисциплинированности пациента.
Важные исследования
- Индекс массы тела и общая смертность: метаанализ индивидуальных данных из 239 проспективных исследований на четырёх континентах — о том, что наименьшая смертность наблюдается при ИМТ 20–25 кг/м², тогда как как избыточный вес и ожирение любой степени связаны с прогрессивным ростом риска смерти.
- Современное состояние бариатрической хирургии: методы, данные и ведение пациентов — о том, что операции по снижению веса считаются наиболее эффективным в долгосрочной перспективе.
- Долгосрочные результаты после бариатрической хирургии: систематический обзор и метаанализ — о том, что все бариатрические операции обеспечивают устойчивую потерю веса спустя десятилетие и более.
- Возврат веса после бариатрической хирургии: систематический обзор и метаанализ — о том, что почти половина пациентов после бариатрических операций сталкиваются с возвратом веса.