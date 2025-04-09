Кластерная головная боль: что делать, когда нестерпимо плохо

Это редкое заболевание, им страдает примерно один человек из тысячи. У мужчин оно встречается в четыре раза чаще, чем у женщин. Кластерную головную боль можно перепутать с мигренью, но это разные состояния. Разобрались, в чём особенность и как отличить её от мигрени.

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Что это такое

Приступы боли приходят сериями (или кластерами). Они возникают ежедневно примерно в одно и то же время и длятся от 15 минут до трёх часов. Таких приступов в день бывает до восьми. Продолжаться это может недели и месяцы.

Приступ кластерной боли развивается стремительно и обычно поражает одну сторону лица, чаще всего область глаз.

Это хуже, чем роды

Кластерная головная боль — одна из самых мучительных. Пациенты описывают её как сверлящую, жгучую, как будто в глаз вонзили раскалённый штырь. Часто появляется слезотечение, краснеют глаза, опускается веко и закладывает нос.

В просторечии кластерную головную боль называют суицидальной. И это не преувеличение. Боль настолько сильная, что во время приступов у некоторых пациентов действительно возникают мысли о самоубийстве.

Один из ведущих исследователей кластерных головных болей, профессор клинической неврологии Университетского колледжа Лондона Питер Годсби говорил об этой патологии так:

«Это, вероятно, самая сильная боль, которую только может пережить человек. Если вы спросите пациентов, испытывали ли они когда-либо нечто хуже, все ответят: нет. Женщины с таким диагнозом говорят, что приступы больнее родов. Представьте, что вы рожаете без анестезии один или два раза в день на протяжении шести, восьми или десяти недель. А потом — перерыв. Это ужасно».

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Причины и факторы риска

Точная причина кластерной головной боли до сих пор неизвестна. Механизм боли связан с активацией тройничного нерва, который отвечает за чувствительность лица, в частности глаз, лба, челюсти. Сигнал, запускающий приступ, проходит именно по этой цепочке.

Десятки лет наблюдений позволили учёным и врачам определить факторы риска кластерных головных болей. К ним относятся:

мужской пол;

молодой возраст — 20–40 лет;

наследственность;

курение (около 65% пациентов — курящие);

алкоголь (даже небольшое количество спиртного может спровоцировать кластерную боль);

кофеин;

травмы головы.

Эпизодическая и хроническая

В 90% случаев у пациента находят эпизодическую кластерную головную боль. Приступы при этом могут повторяться от нескольких дней до года. Затем следует ремиссия (период без симптомов), которая длится минимум три месяца.

У одного из десяти пациентов кластерные боли хронические. Это крайне тяжёлая форма болезни, при которой ремиссия длится меньше трёх месяцев или вовсе отсутствует. Другими словами, приступы могут беспокоить почти без периодов затишья.

Чем кластерные боли отличаются от мигрени

Человек, который впервые столкнулся с симптомами кластерных головных болей, может подумать, что это мигрень. Однако различия между этими заболеваниями существенные.

При мигрени:

приступ может длиться до 72 часов;

редко повторяется в течение дня;

в течение дня; может быть с одной стороны или по всей голове;

могут быть тошнота и рвота.

При кластерных головных болях:

приступы длятся по 15–180 минут;

могут повторяться до 8 раз в сутки;

всегда с одной стороны, вокруг глаза,

опущенное веко, красные глаза, слезотечение, заложенность носа.

Как лечат

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Этим занимаются неврологи. Выздороветь полностью невозможно. Цель терапии — снять болевой синдром. Для этого используют кислородную терапию или лекарства — триптаны.

Кислородотерапия

Приступ кластерной боли часто удаётся остановить, если вдыхать 100%-ный кислород. Его подают через специальную маску с высокой скоростью — 12–15 литров в минуту на протяжении 15–20 минут. Исследования показывают, что примерно у 70% пациентов боль уменьшается уже в течение первых 15 минут после начала лечения.

Триптаны

Если кислород недоступен или не помогает, применяют препараты из группы триптанов. Они действуют на серотониновые рецепторы в головном мозге. Лекарства сужают расширенные сосуды и блокируют передачу болевых сигналов по тройничному нерву. Это позволяет снизить интенсивность боли уже спустя 15–30 минут после приёма препарата.

Другие препараты

В некоторых случаях помогает введение лидокаина (в виде спрея) в поражённую ноздрю, а также инъекции стероидных гормонов в область затылочного нерва.

Что не помогает

При кластерных головных болях не рекомендуют использовать опиоидные анальгетики. Они не только бесполезны в данном случае, но и могут ухудшить состояние больного. Кроме того, их применение увеличивает риск зависимости и мешает правильной диагностике.

Главное

Кластерная головная боль — редкое, но мучительное состояние. Это резкая односторонняя боль вокруг глаза, которая возникает сериями и может повторяться по несколько раз в день. Вылечить эту болезнь полностью невозможно. Однако кислородная терапия и препараты помогают быстро облегчить боль.

Важные исследования