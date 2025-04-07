Токсоплазмоз: неожиданные причины и печальные последствия

Около 30–50% населения мира считаются носителями токсоплазмы — паразита, который поражает нервную систему и внутренние органы. Обычно в инфекции винят кошек, хотя в сезон шашлыков вероятнее заразиться через сырое мясо. «Рамблер» разобрался, для кого инфекция особенно опасна и как её лечат.

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Что это такое и как заражаются

Токсоплазмоз — инфекция, причина которой внутриклеточный паразит Toxoplasma gondii. Он проникает в лимфатические узлы, а потом в кровь. Вскоре паразит разносится по всему организму и в некоторых случаях поражает органы, вызывая воспаление, некроз (отмирание) и рубцевание здоровых тканей.

По данным ВОЗ, каждый год в Европе заражаются больше 2 млн человек. Например, в России в 2023 году заболели 556 человек. И это только официально зарегистрированные случаи.

Токсоплазмозом болеют и люди, и животные, но человек — промежуточный хозяин паразита и биологический тупик для него. В организме Toxoplasma gondii делится только бесполым способом, поэтому не может передаться другим.

Конечный носитель — домашняя кошка. В их кишечнике происходит половой цикл размножения паразита, поэтому они могут заразить других. Однако это не значит, что кошки виноваты в распространении инфекции.

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Во-первых, далеко не у всех питомцев есть токсоплазма. Исследование Европейского консультативного совета по болезням кошек показало, что антитела к паразиту (они означают, что животное когда-то болело) есть у 50% кошек. Причём, как правило, это бездомные животные или те, что гуляют на улице.

Во-вторых, кошка заразна только первые 3–10 дней после инфицирования, когда выделяет в окружающую среду ооцисты (стадия развития паразита). После этого переболевшее животное уже не опасно для человека.

В-третьих, чтобы заразиться, нужно контактировать с фекалиями питомца и игнорировать личную гигиену (это фекально-оральный путь заражения). Такой сценарий возможен у детей, у которых ещё плохо развиты эти навыки, но маловероятен у взрослых.

Они чаще заражаются через сырое мясо. Риск подхватить инфекцию после тартара или стейка с кровью повышается в три раза. Коровы, овцы и кролики тоже бывают носителями токсоплазмы. Они не выделяют паразитов в окружающую среду, как кошки, но в их мясе могут быть цисты — временная форма существования паразита. Поэтому важно термически обрабатывать мясо.

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Какие могут быть симптомы

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В 95% случаев токсоплазмоз протекает бессимптомно. Клинические проявления у здоровых людей ограничиваются гриппоподобными симптомами, которые через несколько дней проходят:

повышение температуры,

озноб,

головная боль,

боль в мышцах,

увеличение лимфатических узлов.

Выраженные симптомы бывают у маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом (ВИЧ-позитивных, после трансплантации органов, во время лечения от рака).

У них инфекция может поражать ткани глаз. Тогда развивается глазной токсоплазмоз, который сопровождается:

болью в глазах,

ухудшением зрения,

появлением плавающих точек перед глазами.

Также паразит может поражать головной мозг и провоцировать энцефалит (воспаление головного мозга). В этих случаях бывают неврологические симптомы:

спутанное сознание,

плохая координация движений,

мышечная слабость,

головная боль.

Особенно опасен этот паразит во время первого триместра беременности, так как может привести к выкидышу. Инфекция передаётся от матери к плоду и вызывает врождённый токсоплазмоз. У ребёнка, который заразился в утробе, после рождения часто находят:

гидроцефалию (избыток жидкости в мозге),

инфекции глаз,

поражение печени и селезёнки,

слепоту,

тугоухость,

умственную отсталость.

Изменения в психике и поведении

Есть теория, что токсоплазмоз вызывает психические расстройства. Исследование Университетской больницы Копенгагена с участием 80 тысяч человек показало, что у инфицированных токсоплазмой людей риск развития шизофрении в два раза выше по сравнению с неинфицированными.

Авторы работы пришли к выводу, что паразиты вряд ли могут быть первопричиной заболевания, но, скорее всего, способствуют его развитию. Вероятно, токсоплазма влияет на выработку нейромедиаторов — веществ, которые передают импульсы между нервными клетками. Это нарушает работу центральной нервной системы и ухудшает психическое состояние пациента.

Учёные из Чикагского университета также обнаружили связь токсоплазмоза и неконтролируемой агрессии. Они сравнили пациентов с необъяснимыми приступами гнева с контрольной (здоровой) группой и выяснили, что первые чаще оказываются заражены паразитом.

Однако эта работа доказывает только корреляцию, а не причинно-следственную связь между токсоплазмозом и изменениями в психике и поведении. Авторы подчёркивают, что нужны новые исследования, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе.

Как находят

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При подозрении на токсоплазмоз назначают анализ крови. Обычно делают иммуноферментный анализ (ИФА) на определение антител к Toxoplasma gondii и ПЦР-тест.

Если у пациента есть антитела класса G, скорее всего, он сталкивался с токсоплазмой в прошлом и у него уже сформировался иммунитет. Антитела класса M могут значить, что заражение произошло недавно и сейчас идёт острая стадия инфекции.

Если методы ИФА дали неоднозначные результаты, делают ПЦР-тесты, которые находят ДНК паразита в крови и моче. Такой метод обычно применяют для проверки младенцев с подозрением на врождённый токсоплазмоз и людей с ослабленным иммунитетом.

Как лечат

Большинство заражённых не знают, что больны, и выздоравливают сами. Даже если инфекция обнаружена, но протекает бессимптомно, лечение обычно не требуется.

Терапию назначают, если случилось обострение токсоплазмоза или пациент относится к группе риска, например проходит химиотерапию.

Назначают препараты на основе пириметамина в сочетании с антибиотиками. Это вещество уничтожает внутриклеточных паразитов. Его также используют для лечения малярии.

Пириметамин токсичен, у него могут быть побочные эффекты: тошнота, рвота, диарея и судороги. А ещё он влияет на выработку фолиевой кислоты (витамина B9), поэтому во время терапии следят за её уровнем.

Главное

Токсоплазмоз — паразитарная инфекция. Она особенно опасна для беременных и людей с ослабленным иммунитетом. Чаще всего паразиты попадают в организм человека через сырое мясо, но, если не соблюдать правила гигиены, заразиться можно и от домашней кошки. Обычно болезнь протекает бессимптомно, при обострении поражаются глаза и нервная система. Есть гипотеза, что токсоплазмоз провоцирует шизофрению и неконтролируемые приступы агрессии, но нужны новые исследования, чтобы это доказать.

Важные исследования