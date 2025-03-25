Что делать, если предлагают электросудорожную терапию: польза и последствия

Десятки лет электросудорожную терапию (ЭСТ) использовали как метод карательной психиатрии. Поэтому среди людей, не связанных с медициной, у неё плохая репутация. На самом деле ЭСТ может быть эффективной при некоторых психических расстройствах. Врач-психиатр клиники ментального здоровья Bright Brain Антон Демьяник рассказал «Рамблеру», в каких случаях ЭСТ эффективна и стоит ли ожидать побочных эффектов.

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Раньше и сегодня

В 1937 году, когда метод только изобрели, через мозг человека проводили ток, не используя анестезию. В результате пациенты получали переломы позвонков, рук и ног, сломанные зубы, проблемы с сердцем и памятью, панический страх перед новой процедурой.

В 1950–60-е годы врачи начали использовать в процессе ЭСТ обезболивающие и миорелаксанты (препараты, которые расслабляют мышцы), чтобы уменьшить судороги и предотвратить травмы. Это модифицированная ЭСТ, она более безопасна и контролируема, с жёсткими рекомендациями по безопасности и протоколами согласия пациентов. Но далеко не все быстро перешли на новый стандарт. В странах Азии, Африки, Латинской Америки и даже в России многие больницы продолжали проводить немодифицированную ЭСТ, несмотря на запрет Европейской конвенции по предупреждению пыток.

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Аппарат для электросудорожной терапии, выставленный в музее Гленсайд в Бристоле, Англия

Антон Демьяник предполагает, что сегодня в России используют только модифицированную ЭСТ. Пациенту вводят кратковременный внутривенный наркоз, миорелаксанты и подключают к аппарату ИВЛ. Пациент не чувствует боли, у него нет судорог, риска получить перелом, вывих или другие возможные осложнения.

«По моему опыту, большинство пациентов, прошедших процедуры модифицированной ЭСТ, считают посещение стоматолога более сильным стрессом». Антон Демьяник Психиатр, психотерапевт

Что лечит

Электросудорожная терапия может значительно и быстро облегчить симптомы некоторых психических расстройств. В том числе:

Тяжёлой депрессии. Особенно если есть депрессивный психоз (форма расстройства с искажением реальности) или суицидальные мысли.

Особенно если есть депрессивный психоз (форма расстройства с искажением реальности) или суицидальные мысли. Устойчивой к лечению депрессии. Форма болезни, при которой не помогают лекарства и другие методы.

Форма болезни, при которой не помогают лекарства и другие методы. Тяжёлой мании. Состояние сильной эйфории, возбуждения или гиперактивности при биполярном расстройстве. Признаки мании: рискованное поведение, злоупотребление психоактивными веществами и психоз (нарушение восприятия окружающего мира).

Состояние сильной эйфории, возбуждения или гиперактивности при биполярном расстройстве. Признаки мании: рискованное поведение, злоупотребление психоактивными веществами и психоз (нарушение восприятия окружающего мира). Кататонии. Синдром с различными двигательными нарушениями. Может возникнуть при депрессии, биполярном расстройстве, шизофрении и некоторых органических заболеваниях мозга. Пациент может перестать двигаться и говорить или, наоборот, совершать быстрые и хаотичные движения.

Синдром с различными двигательными нарушениями. Может возникнуть при депрессии, биполярном расстройстве, шизофрении и некоторых органических заболеваниях мозга. Пациент может перестать двигаться и говорить или, наоборот, совершать быстрые и хаотичные движения. Возбуждения и агрессии у людей с деменцией. Особенно это касается пациентов, которые плохо реагируют на лечение.

Основные показания для электросудорожной терапии — это случаи, когда лекарства не приносят ожидаемого эффекта.

«Одно из главных преимуществ ЭСТ в том, что удаётся быстро помочь пациентам, которые отказываются от еды, находятся в ступоре (не двигаются), сильно возбуждены или у них высок риск суицида, — дополняет Демьяник. — В этих случаях нельзя медлить. Иначе состояние человека ухудшится настолько, что может дойти до летального исхода».

Кому рекомендуют

ЭСТ показана:

беременным пациенткам, чтобы не навредить препаратами плоду;

чтобы не навредить препаратами плоду; пожилым людям, которые не переносят побочные эффекты лекарств;

которые не переносят побочные эффекты лекарств; пациентам, у которых ЭСТ хорошо срабатывала в прошлом и которые сами предпочитают ЭСТ лекарствам;

и которые сами предпочитают ЭСТ лекарствам; пациентам, которые не реагируют на другие виды терапии. Антон Демьяник утверждает, что после ЭСТ многим начинают помогать лекарства, которые до процедуры не давали результата.

Эффективность ЭСТ выше, чем у лекарств, при лечении депрессии и биполярного расстройства, особенно у людей старше 60 лет. Но назначать её можно только после полного обследования и исключения противопоказаний.

«Пожилым людям труднее подбирать лекарства, дозировки, а побочные эффекты из-за других, связанных с возрастом заболеваний могут быть более выраженными, — говорит Демьяник. — В то же время эффективность ЭСТ — 50–80% и превышает этот показатель у других методов лечения».

Как проходит

Предварительно каждый пациент обследуется:

сдаёт анализы;

делает электрокардиограмму (ЭКГ) , чтобы проверить состояние сердца;

, чтобы проверить состояние сердца; делает рентген и компьютерную томографию черепа, мозга и позвоночника.

Врач проводит осмотр, спрашивает о хронических заболеваниях, аллергиях и сам отвечает на вопросы. На всякий случай пациенту стоит уточнить, что ЭСТ будет именно модифицированной. Небезопасно соглашаться на другой вариант, даже если врач настаивает, что они одинаково эффективны. Это может быть правдой, но немодифицированная ЭСТ — практика, которая противоречит Европейской конвенции по правам человека.

Перед процедурой нужно воздержаться от еды хотя бы на 8 часов, от напитков — на 2 часа.

ЭСТ проводят психиатр и анестезиолог, рассказывает Антон Демьяник. Дальше происходит следующее:

Сначала пациента подключают к мониторам жизненно важных функций (артериальное давление, пульс, насыщение крови кислородом, ЭКГ и т. д.). Затем вводят анестезию, миорелаксант, подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких. К голове прикладывают электроды и пропускают через мозг слабые электрические импульсы. Они вызывают кратковременный припадок, врачи контролируют судорожную активность.

Сама процедура занимает 5–10 минут. Через несколько часов пациент может вернуться к своим делам.

Механизм действия ЭСТ до сих пор не выяснен. Несмотря на доказанную эффективность в облегчении симптомов депрессии и других заболеваний, ЭСТ по-прежнему вызывает споры. Но её рекомендуют многие крупные международные психиатрические ассоциации, такие как Американская психиатрическая ассоциация и Королевский колледж психиатров. Специалисты предполагают, что ЭСТ воздействует на некоторые химические вещества, которые передают импульсы или сообщения между нервными клетками мозга. Происходят биохимические изменения, которые помогают быстро облегчить симптомы.

Обычно пациент проходит ЭСТ 2–3 раза в неделю, в общей сложности от 6 до 12 процедур. Количество зависит от тяжести симптомов и того, насколько быстро пациент реагирует на лечение.

Многие люди начинают замечать улучшение симптомов примерно после шести сеансов электросудорожной терапии. Для сравнения: эффект от антидепрессантов развивается до шести недель.

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Противопоказания

Нельзя прибегать к ЭСТ, если у пациента:

Недавно был сердечный приступ или другая серьёзная проблема с сердцем, инсульт, аневризма (аномальное расширение артерий в мозге) или иная причина кровоизлияния в мозг.

инсульт, аневризма (аномальное расширение артерий в мозге) или иная Есть заболевания, которые повышают внутричерепное давление (опухоль головного мозга или внутричерепная гипертензия).

(опухоль головного мозга или внутричерепная гипертензия). Есть проблемы с лёгкими, например хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Возможны и другие противопоказания. О них подробнее расскажет врач.

Безопасность и побочные эффекты

В течение первого часа после пробуждения пациенты могут быть растеряны и с трудом распознавать окружающую обстановку. Возможны скованность мышц, головная боль и тошнота. Всё это проходит само собой и не требует коррекции. Пациент может на время частично потерять память, но это тоже полностью обратимо. Современные аппараты с коротковолновыми импульсами позволяют максимально снизить риски нарушений памяти и других побочных эффектов.

«Не только пациенты, но и многие врачи считают, что ЭСТ вызывает органические поражения центральной нервной системы, — утверждает Демьяник. — Научное сообщество не поддерживает этот миф. Есть случаи, когда пациенты получали более 200 сеансов ЭСТ в течение жизни. У них не зафиксировали ни повреждений ЦНС, ни изменений на МРТ, ни стойких побочных эффектов».

Тем не менее вопрос о том, вызывает ли ЭСТ долгосрочные необратимые умственные нарушения, остаётся открытым.

По данным статистики, смертность от этого вида лечения составляет 0,001%. Это 1 человек на 80 тысяч прошедших процедуру.

Главное

Сегодня ЭСТ позиционируют как эффективную и безопасную процедуру для лечения тяжёлой депрессии, некоторых симптомов шизофрении и биполярного расстройства, возбуждения и агрессии у людей с деменцией. Она противопоказана пациентам с заболеваниями сердца, лёгких и высоким внутричерепным давлением.

От ЭСТ могут быть минимальные побочные эффекты, которые проходят сами. Обычно пациентам назначают от 6 до 12 процедур 2–3 раза в неделю.

Важные исследования