Ангедония: почему пропадает вкус к жизни и как его вернуть
В норме человек испытывает радость и удовлетворение если не от жизни в целом, то хотя бы от некоторых её проявлений. Кто-то получает удовольствие от прыжков с парашютом, другому достаточно чашки кофе утром. Но если интерес, радость и другие положительные эмоции исчезают полностью, это может быть симптомом заболеваний. Разобрались, что такое ангедония и при каких расстройствах она возникает.
Что такое ангедония
Это тяжёлое состояние, при котором почти полностью отсутствуют ощущение удовольствия, интерес и мотивация. Человек больше не хочет заниматься тем, что раньше приносило радость. Есть два вида ангедонии:
Социальная, когда пропадает желание общаться с людьми (в том числе с друзьями и близкими).
Физическая, когда удовольствия не приносят привычные вещи и ощущения. Любимые блюда кажутся безвкусными, а развлечения — скучными.
У некоторых людей ангедония проявляется частично. Например, им всё ещё нравится пить кофе и читать детективы, но не так сильно, как раньше, как будто чувства притупились.
Параллельные симптомы
Вместе с ангедонией часто возникают проблемы со сном, и это влияет на настроение и работоспособность. Снижается половое влечение.
Новое исследование выявило лучшие упражнения для борьбы с бессонницей
При социальной ангедонии, когда общение с людьми больше не интересно, человек может начать стремиться к изоляции. Такое поведение часто приводит к социальному тревожному расстройству. При этом расстройстве взаимодействие с людьми вызывает тревогу и сильный дискомфорт.
Ангедонию можно перепутать с апатией, но это не одно и то же. Апатия — это отсутствие энергии и мотивации, а при ангедонии пропадают радость и удовольствие, хотя впоследствии это тоже отражается на мотивации. Оба состояния могут проявляться одновременно. Тем более ангедония — это не то же самое, что повседневная грусть или лень.
Причины
Ангедония — это симптом некоторых психических заболеваний, в том числе депрессии и шизофрении. Она наступает из-за сбоя в структурах мозга, которые отвечают за вознаграждение и мотивацию. В норме они работают так: когда происходит что-то приятное, высвобождается дофамин (гормон удовольствия) и создаёт ощущение удовлетворения, чтобы в будущем человек продолжал повторять это действие. Причём в следующий раз уровень дофамина возрастёт ещё до того, как он получит желаемое. Так гормон заставляет активнее стремиться к цели. Это и называется мотивацией.
Учёные точно не знают, какие именно поломки провоцируют ангедонию. Предположительно, она связана с недостатком активности вентрального полосатого тела мозга. Эта область находится в районе ушей и играет важную роль в системе вознаграждения.
Ещё две возможные причины ангедонии, которые можно обнаружить с помощью анализов: нехватка витамина D и дисбаланс гормонов щитовидной железы (гипотиреоз).
На какие заболевания может указывать ангедония
В основном это психические и психоневрологические расстройства. Чаще всего встречается при депрессии, шизофрении и биполярном расстройстве. Другие причины:
- расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ;
- болезнь Паркинсона;
- посттравматическое стрессовое расстройство;
- черепно-мозговая травма;
- диабет;
- ишемическая болезнь сердца;
- хроническая боль.
Science: раскрыта структура ключевого белка для болезни Паркинсона
Если среди симптомов есть ангедония, важно обратиться к специалисту как можно раньше. Врачи связывают её с повышенным риском самоубийства, более тяжёлым течением болезни и слабой реакцией на лечение.
Диагностика
Обычно врач предлагает пациенту заполнить опросник шкалы удовольствия Снайта — Гамильтона (SHAPS). В нём всего 14 вопросов, таких как:
- Наслаждаюсь ли я своей любимой теле- или радиопрограммой?
- Нравится ли мне проводить время с семьёй или близкими друзьями?
- Нахожу ли я удовольствие в своих хобби и развлечениях?
Его можно пройти самостоятельно на русском языке. Есть и другие инструменты, например шкала социальной ангедонии, RSAS.
Также врач задаст вопросы об употреблении психоактивных веществ и злоупотреблении алкоголем. Они тоже могут влиять на развитие психических расстройств и ангедонии.
Скорее всего, придётся сдать кровь, чтобы проверить витамин D и баланс (или дисбаланс) гормонов щитовидной железы.
Лечение
Специфической терапии не существует, но, как и при других психических расстройствах, лучше всего работает сочетание лекарств и психотерапии (обычно когнитивно-поведенческой). Врач может назначить следующие препараты:
- антипсихотические,
- антидепрессанты,
- селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (антидепрессанты третьего поколения).
У некоторых людей СИОЗС не только не облегчают ангедонию, но и, наоборот, усугубляют её. Отменять препараты самостоятельно нельзя, от этого может стать хуже. Но сообщить об ухудшении состояния врачу нужно сразу: он предложит схему постепенного отказа от одного лекарства и перехода на другое.
Главное
Ангедония — это симптом, при котором человек теряет ощущение удовольствия от жизни. Она бывает социальной, когда пропадает желание общаться с людьми, или физической, когда теряется удовольствие от вещей и занятий.
Обычно причина в шизофрении, депрессии или биполярном расстройстве, но может быть и в других заболеваниях (диабет, ишемическая болезнь сердца, посттравматическое стрессовое расстройство). Среди причин также могут быть дефицит витамина D или гипотиреоз. Как правило, чтобы избавиться от ангедонии, нужно лечить основное заболевание. В некоторых случаях препараты (СИОЗС) могут ухудшить состояние, тогда их надо менять и корректировать терапию.
Важные исследования
- Гипотиреоз и депрессия: Описательный обзор — как проблемы со щитовидной железой приводят к развитию ангедонии.
- Нейробиологические механизмы ангедонии
- Ангедония при депрессии: биологические механизмы и вычислительные модели