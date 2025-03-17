Ангедония: почему пропадает вкус к жизни и как его вернуть

В норме человек испытывает радость и удовлетворение если не от жизни в целом, то хотя бы от некоторых её проявлений. Кто-то получает удовольствие от прыжков с парашютом, другому достаточно чашки кофе утром. Но если интерес, радость и другие положительные эмоции исчезают полностью, это может быть симптомом заболеваний. Разобрались, что такое ангедония и при каких расстройствах она возникает.

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Что такое ангедония

Это тяжёлое состояние, при котором почти полностью отсутствуют ощущение удовольствия, интерес и мотивация. Человек больше не хочет заниматься тем, что раньше приносило радость. Есть два вида ангедонии:

Социальная, когда пропадает желание общаться с людьми (в том числе с друзьями и близкими).

Физическая, когда удовольствия не приносят привычные вещи и ощущения. Любимые блюда кажутся безвкусными, а развлечения — скучными.

У некоторых людей ангедония проявляется частично. Например, им всё ещё нравится пить кофе и читать детективы, но не так сильно, как раньше, как будто чувства притупились.

Параллельные симптомы

Вместе с ангедонией часто возникают проблемы со сном, и это влияет на настроение и работоспособность. Снижается половое влечение.

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При социальной ангедонии, когда общение с людьми больше не интересно, человек может начать стремиться к изоляции. Такое поведение часто приводит к социальному тревожному расстройству. При этом расстройстве взаимодействие с людьми вызывает тревогу и сильный дискомфорт.

Ангедонию можно перепутать с апатией, но это не одно и то же. Апатия — это отсутствие энергии и мотивации, а при ангедонии пропадают радость и удовольствие, хотя впоследствии это тоже отражается на мотивации. Оба состояния могут проявляться одновременно. Тем более ангедония — это не то же самое, что повседневная грусть или лень.

Причины

Ангедония — это симптом некоторых психических заболеваний, в том числе депрессии и шизофрении. Она наступает из-за сбоя в структурах мозга, которые отвечают за вознаграждение и мотивацию. В норме они работают так: когда происходит что-то приятное, высвобождается дофамин (гормон удовольствия) и создаёт ощущение удовлетворения, чтобы в будущем человек продолжал повторять это действие. Причём в следующий раз уровень дофамина возрастёт ещё до того, как он получит желаемое. Так гормон заставляет активнее стремиться к цели. Это и называется мотивацией.

Учёные точно не знают, какие именно поломки провоцируют ангедонию. Предположительно, она связана с недостатком активности вентрального полосатого тела мозга. Эта область находится в районе ушей и играет важную роль в системе вознаграждения.

Ещё две возможные причины ангедонии, которые можно обнаружить с помощью анализов: нехватка витамина D и дисбаланс гормонов щитовидной железы (гипотиреоз).

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На какие заболевания может указывать ангедония

В основном это психические и психоневрологические расстройства. Чаще всего встречается при депрессии, шизофрении и биполярном расстройстве. Другие причины:

расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ;

болезнь Паркинсона;

посттравматическое стрессовое расстройство;

черепно-мозговая травма;

диабет;

ишемическая болезнь сердца;

хроническая боль.

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Если среди симптомов есть ангедония, важно обратиться к специалисту как можно раньше. Врачи связывают её с повышенным риском самоубийства, более тяжёлым течением болезни и слабой реакцией на лечение.

Диагностика

Обычно врач предлагает пациенту заполнить опросник шкалы удовольствия Снайта — Гамильтона (SHAPS). В нём всего 14 вопросов, таких как:

Наслаждаюсь ли я своей любимой теле- или радиопрограммой?

Нравится ли мне проводить время с семьёй или близкими друзьями?

Нахожу ли я удовольствие в своих хобби и развлечениях?

Его можно пройти самостоятельно на русском языке. Есть и другие инструменты, например шкала социальной ангедонии, RSAS.

Также врач задаст вопросы об употреблении психоактивных веществ и злоупотреблении алкоголем. Они тоже могут влиять на развитие психических расстройств и ангедонии.

Скорее всего, придётся сдать кровь, чтобы проверить витамин D и баланс (или дисбаланс) гормонов щитовидной железы.

Лечение

Специфической терапии не существует, но, как и при других психических расстройствах, лучше всего работает сочетание лекарств и психотерапии (обычно когнитивно-поведенческой). Врач может назначить следующие препараты:

антипсихотические,

антидепрессанты,

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) (антидепрессанты третьего поколения).

У некоторых людей СИОЗС не только не облегчают ангедонию, но и, наоборот, усугубляют её. Отменять препараты самостоятельно нельзя, от этого может стать хуже. Но сообщить об ухудшении состояния врачу нужно сразу: он предложит схему постепенного отказа от одного лекарства и перехода на другое.

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Главное

Ангедония — это симптом, при котором человек теряет ощущение удовольствия от жизни. Она бывает социальной, когда пропадает желание общаться с людьми, или физической, когда теряется удовольствие от вещей и занятий.

Обычно причина в шизофрении, депрессии или биполярном расстройстве, но может быть и в других заболеваниях (диабет, ишемическая болезнь сердца, посттравматическое стрессовое расстройство). Среди причин также могут быть дефицит витамина D или гипотиреоз. Как правило, чтобы избавиться от ангедонии, нужно лечить основное заболевание. В некоторых случаях препараты (СИОЗС) могут ухудшить состояние, тогда их надо менять и корректировать терапию.

Важные исследования