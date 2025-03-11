Психосоматика: правда ли, что все болезни от нервов

Психосоматику часто представляют как область медицины, которая объясняет причины болезней через психологические проблемы. Например, болят глаза — значит, пациент не хочет смотреть на мир. Это не психосоматика, а псевдонаука. Врач-психиатр клиники ментального здоровья «Bright Brain» Анжела Баззаева рассказала «Рамблеру», как выглядит настоящая взаимосвязь между психикой и физическим здоровьем.

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Псевдопсихосоматика

Одним из главных популяризаторов неверного представления о психосоматике стала американская писательница Луиза Хей. В одной из своих книг она привела таблицу со списком болезней и их вероятных причин. Из неё следует, например, что анемия возникает из-за страха перед жизнью, астма — из-за чувства подавленности, гастрит — из-за обречённости и т. д.

Луиза Хей предложила лечиться аффирмациями — позитивными фразами, которые создают нужный эмоциональный настрой. Например: «Я люблю и одобряю себя. Я — в безопасности». Для каждого заболевания она прописала отдельную аффирмацию.

Ещё один знаменитый адепт псевдопсихосоматики — доктор Рике Герд Хамер. Он пришёл к выводу, что каждую болезнь провоцирует шок или психологическая травма. Хамер основал направление, которое назвал Германская новая медицина. Врач предложил своим пациентам отказаться от лекарств, а вместо этого разобраться с внутренними конфликтами.

Германская новая медицина, как и методы Луизы Хей ненаучны и опасны. В них используется термин «психосоматика», но это не имеет к ней отношения, как и к медицине в целом.

Настоящая психосоматика

В международной классификации болезней (МКБ-11) есть понятие «телесный дистресс». Это значит, что человек испытывает боль или другие неприятные ощущения, они беспокоят его и мешают жить полноценно. При этом врачи не обнаруживают патологий, из-за которых могли появиться симптомы. Это и есть психосоматика, или соматоформное расстройство (термин из МКБ-10, которой руководствуются российские специалисты).

В широком смысле под психосоматикой понимают и то, что некоторые заболевания возникают и усиливаются под влиянием стресса. Раньше считалось, что таких болезней всего семь, в том числе ревматоидный артрит, бронхиальная астма и язвенный колит. Сегодня специалисты говорят, что психика влияет на многие заболевания.

Психосоматика — это скорее концепция, а не отдельные диагнозы. На практике под этим словом подразумевают именно соматоформные расстройства — когда симптомы возникают без понятной физиологической причины.

Соматоформные расстройства

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Это настоящее заболевание, которое может сильно снизить качество жизни. Причина в тесной связи психики с телом: стресс и эмоции «включают» симпатическую нервную систему (отдел, который активирует организм, когда ему грозит опасность). Происходит выброс гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Сердцебиение учащается, повышается давление, напрягаются мышцы и происходят другие изменения. Отсюда и психосоматические симптомы: боль в разных частях тела, мигрень, одышка, слабость, тремор, головокружение, бессонница, тошнота, проблемы с пищеварением, диарея, запор, сексуальная дисфункция.

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Телесный дистресс может быть лёгким, умеренным или тяжёлым. В последнем случае человека настолько сильно беспокоит его состояние, что он тратит почти всё время на походы по врачам. Симптомы мешают учиться, работать и строить личную жизнь.

Признаки соматоформного расстройства

Врач-психиатр Анжела Базаева называет следующие характерные особенности:

Симптомы возникают или усиливаются в периоды стресса , переживаний, конфликтов или жизненных перемен.

, переживаний, конфликтов или жизненных перемен. Симптомы непостоянны и могут меняться со временем.

со временем. Нет объективных признаков заболевания, которые могли бы объяснить симптомы. Анализы и обследования не показывают серьёзных отклонений. Даже если у человека и есть какое-то заболевание, не ясно, почему его беспокоят именно эти проявления.

серьёзных отклонений. Даже если у человека и есть какое-то заболевание, не ясно, почему его беспокоят именно эти проявления. Пациенту трудно выражать эмоции, он склонен к подавлению чувств, перфекционизму, одиночеству и изоляции.

Опытный специалист может сразу заподозрить соматоформное расстройство. Но поставить точный диагноз возможно только исключив другие возможные причины. Не стоит заниматься самодиагностикой. Лучше обратиться к врачу и убедиться, что нет угрозы для здоровья и жизни.

Психосоматика — это не ипохондрия

То, что от телесного дистресса чаще страдают чувствительные, склонные к тревожности люди, не значит, что они симулируют или преувеличивают. Их физическое состояние действительно не в норме. Разница только в том, что симптомы провоцирует психика, а не инфекции, паразиты или иммунные нарушения.

Ипохондрия — это страх перед болезнью, для которого нет оснований. При этом нередко к развитию ипохондрического расстройства приводит неразрешённое и длительно протекающее соматоформное расстройство.

Ещё эти состояния объединяет то, что пациенты много ходят по врачам в поисках «настоящего» заболевания, которое можно вылечить таблетками и процедурами. Но с психосоматическими расстройствами, как и с ипохондрией, работают психологи (если они освоили определённый психотерапевтический метод), психотерапевты и психиатры. Анжела Баззаева Психиатр

Вегетососудистая дистония (ВСД)

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Это псевдодиагноз, его нет в международной классификации болезней. Но его продолжают ставить в России и других странах постсоветского пространства, в том числе когда у пациента симптомы соматоформного расстройства.

ВСД часто диагностируют без дополнительных обследований. Поэтому важно позаботиться о своём здоровье и пройти полноценное обследование у терапевта, кардиолога, невролога и эндокринолога, чтобы исключить другие возможные причины. Среди них могут быть гормональные нарушения, дефицит витаминов, неправильный образ жизни или последствия перенесённых заболеваний.

Только после этого можно идти к психологу, психотерапевту или психиатру.

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Лечение

Не стоит относиться к соматоформным расстройствам с пренебрежением. Их последствия могут быть тяжёлыми. У одних людей может развиться апатия, тревожность и депрессия. Другие начинают избегать общения, с трудом справляются с работой, потому что им мешает боль и другие симптомы. Состояние таких пациентов часто недооценивают, считают, что им просто не хватает силы воли, чтобы поправиться, или что они слишком много жалуются. Это только усугубляет проблему.

Основной способ лечения соматоморфных расстройств — это психотерапия. Метод зависит от причины симптомов и личностных особенностей пациента. Это могут быть:

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Она помогает выявить и изменить негативные мысли и поведение, из-за которых развились психосоматические симптомы.

Психодинамическая терапия. С её помощью исследуют бессознательные конфликты и переживания, которые могут быть в основе болезни.

С её помощью исследуют бессознательные конфликты и переживания, которые могут быть в основе болезни. Гештальт-терапия помогает осознать свои чувства и потребности.

помогает осознать свои чувства и потребности. Терапия осознанности учит внимательно относиться к своим мыслям, чувствам и телесным ощущениям. Это помогает снизить тревогу и улучшить контроль над симптомами.

учит внимательно относиться к своим мыслям, чувствам и телесным ощущениям. Это помогает снизить тревогу и улучшить контроль над симптомами. Семейная терапия поможет, если психосоматические симптомы связаны с проблемами в семье.

поможет, если психосоматические симптомы связаны с проблемами в семье. EMDR (десенсибилизация и переработка движением глаз) используется при состояниях, связанных с травматическими переживаниями.

Для того, чтобы справиться с симптомами, врач может назначить лекарства: антидепрессанты или анксиолитики (противотревожные препараты).

«Лечение соматоформных расстройств – это часто длительный процесс, который требует терпения и активного участия пациента, – говорит Анжела Баззаева. – Важнее всего понять связь между эмоциями и физическими симптомами и начать работать над изменением образа мышления и поведения».

Главное

Психосоматика — это область медицины, которая изучает, как влияют психологические факторы на физическое здоровье. Обычно под психосоматическими заболеваниями подразумевают соматоформные расстройства (по МКБ-10). Это симптомы (боли в разных частях тела, тошнота, головокружение, одышка и т. д.), которые мешают жить, но при этом у них нет определённой физиологической причины. Их провоцирует стресс, активируя нервную систему и высвобождая в кровь гормоны кортизол и адреналин.

Соматоформные расстройства лечит психотерапевт или психиатр (но может и психолог, если он освоил определённый психотерапевтический метод). Прежде чем обращаться к психотерапевту, важно убедиться, что это именно психосоматика, а не симптомы другой болезни.

Важные исследования

Психосоматика: взаимодействие центральной нервной системы с тканями, органами и клетками — исследование того, как развиваются соматоформные расстройства, и методов их лечения.

Диагностические подходы в психосоматической медицине — как диагностируют соматоформные заболевания.

Эволюция и значение психосоматической модели в гастроэнтерологии — о соматоформных расстройствах, которые проявляются через проблемы с ЖКТ.