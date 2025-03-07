Головная боль: какая бывает и чем лечить

Головная боль — одна из самых распространённых жалоб. По статистике, с ней сталкивается около 40% людей во всём мире. Она различается по силе, продолжительности и причинам. Разобрались, в чём разница между первичной и вторичной болью, какие виды бывают и как с ними справляться.

Головная боль: какая бывает и чем лечить
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Первичная и вторичная головная боль

Есть более 300 разновидностей головной боли. Они делятся на две основные категории:

Первичная головная боль — это самостоятельное заболевание, не связанное с другими. К ней относятся:

  • мигрень,
  • головная боль напряжения,
  • кластерная головная боль.

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Вторичная головная боль — это симптом другого заболевания. Причины:

  • синусит,
  • менингит,
  • опухоли,
  • травмы головы,
  • частое употребление анальгетиков.

Виды первичной головной боли

Головная боль напряжения (ГБН)

Это самый распространённый вид. Она ощущается как сдавливающая боль по всей голове, особенно в области лба, висков и затылка. Часто её путают с мигренью, но в отличие от последней, при головной боли напряжения обычно нет зрительных нарушений, тошноты и рвоты и ауры.

Считается, что она связана со стрессом и плохой осанкой, возникает из-за повышенной чувствительности центральной нервной системы (особенно тройничного нерва) и напряжения мышц головы и шеи.

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Что может помочь:

  • обезболивающие (ибупрофен, аспирин),
  • массаж,
  • упражнения для осанки,
  • регулярный режим дня и здоровый сон.

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Кластерная головная боль

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Она проявляется как резкая, жгучая или пронизывающая боль, чаще всего с одной стороны головы и вокруг глаза. Приступы возникают сериями (кластерами), могут длиться от 15 минут до 3 часов и повторяться несколько раз в день в течение недель или месяцев.

Кластерная боль сопровождается слезотечением, заложенностью или насморком на стороне боли, покраснением глаза и потливостью. Человек во время приступа обычно не может сидеть на месте и испытывает сильное беспокойство.

Боль возникает из-за сильной активации тройничного нерва и нарушения работы гипоталамуса — области мозга, которая отвечает в том числе за биологические часы. Точные причины неизвестны, но их связывают с генетикой, курением, алкоголем и изменением режима сна.

Что может помочь:

  • ингаляции кислорода,
  • триптаны.

Виды вторичной головной боли

Синусовая головная боль

Боль ощущается как давление в области лба, щёк и глаз, она появляется при воспалении носовых пазух (синусите). Часто бывает, что синусит путают с мигренью.

Отличить их сложно, оба состояния сопровождаются заложенностью носа и дискомфортом при наклоне головы. При синусовой боли бывают густые выделения, снижение обоняния и боль в верхних зубах. Симптомы могут длиться несколько дней.

Что может помочь:

  • лечение основной инфекции (при синусите),
  • обезболивающие (ибупрофен),
  • триптаны (если причина — мигрень).
  • промывание носа солевым раствором,
  • увлажнение воздуха.

Головная боль при злоупотреблении анальгетиками (абузусная головная боль)

Развивается из-за регулярного приёма анальгетиков (чаще 10-15 раз в месяц). Организм привыкает к лекарству, и если его отменить, появляется новая головная боль. Препараты, которые могут стать причиной абузусной боли:

  • ацетаминофен,
  • ибупрофен,
  • комбинированные анальгетики (с кофеином),
  • триптаны.

Голова болит почти каждый день, появляются тревожность, раздражительность и проблемы со сном. Считается, что механизм абузусной боли похож на мигрень — центральная нервная система становится более чувствительной, поэтому приступы случаются чаще.

Что может помочь:

  • замена обезболивающих на другие препараты,
  • когнитивно-поведенческая терапия.

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Головная боль при опухолях

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Обычно она становится сильнее по утрам, может сопровождаться тошнотой, нарушением зрения, слабостью в руках и ногах, проблемами с речью и координацией.

Есть два типа опухолей головного мозга:

Первичные опухоли — развиваются непосредственно в головном мозге. К ним относятся глиомы (например, астроцитомы, олигодендроглиомы), менингиомы и другие.

Вторичные опухоли (метастазы) — это злокачественные образования, которые распространились в мозг из других органов. Они встречаются примерно в десять раз чаще, чем первичные.

Что может помочь:

  • обратиться к врачу при стойких, необычных головных болях,
  • диагностика (МРТ, КТ), чтобы исключить опухоль,
  • лечение зависит от типа опухоли (операция, лучевая или химиотерапия).

Другие виды вторичной головной боли

Кроме описанных случаев, головная боль может признаком:

Менингитом и энцефалитом — воспаление оболочек головного мозга, которое сопровождается высокой температурой, напряжением мышц шеи и интенсивной болью в голове.

Глаукомой — повышенное внутриглазное давление вызывает сильную головную боль, которая сочетается с болью в глазах и ухудшением зрения.

Посттравматической головной болью — развивается после сотрясения или черепно-мозговой травмы, может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Если головная боль становится особенно сильной, сопровождается слабостью в конечностях, нарушением речи или другими необычными симптомами, нужно срочно обратиться к врачу.

Главное

Головная боль может быть как самостоятельным заболеванием (первичная головная боль), так и симптомом других патологий (вторичная головная боль). Среди первичных головных болей чаще всего встречается головная боль напряжения, которая связана со стрессом и напряжением мышц. Её можно облегчить обезболивающими, массажем и коррекцией образа жизни. Вторичные головные боли обычно исчезают после лечения основного заболевания.

Большинство головных болей не представляют угрозы для жизни и связаны с временными факторами — усталостью, стрессом или недосыпом. Но если боль сопровождается необычными симптомами: нарушается речь и координация — это повод немедленно обратиться к врачу.

Важные исследования:

  1. Головная боль от чрезмерного приёма лекарств — причины, симптомы, диагностика и лечение боли, возникающей из-за частого приёма обезболивающих.
  2. Головные боли напряжения — причины, симптомы, диагностика, лечение и методы профилактики.
  3. Обзор внутричерепных опухолей — классификация, симптомы, диагностика и лечение.
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