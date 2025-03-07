Головная боль: какая бывает и чем лечить

Головная боль — одна из самых распространённых жалоб. По статистике, с ней сталкивается около 40% людей во всём мире. Она различается по силе, продолжительности и причинам. Разобрались, в чём разница между первичной и вторичной болью, какие виды бывают и как с ними справляться.

© mixetto/iStock.com, Рамблер

Первичная и вторичная головная боль

Есть более 300 разновидностей головной боли. Они делятся на две основные категории:

Первичная головная боль — это самостоятельное заболевание, не связанное с другими. К ней относятся:

мигрень,

головная боль напряжения,

кластерная головная боль.

Голова раскалывается: откуда берëтся мигрень и как облегчить приступы

Вторичная головная боль — это симптом другого заболевания. Причины:

синусит,

менингит,

опухоли,

травмы головы,

частое употребление анальгетиков.

Виды первичной головной боли

Головная боль напряжения (ГБН)

Это самый распространённый вид. Она ощущается как сдавливающая боль по всей голове, особенно в области лба, висков и затылка. Часто её путают с мигренью, но в отличие от последней, при головной боли напряжения обычно нет зрительных нарушений, тошноты и рвоты и ауры.

Считается, что она связана со стрессом и плохой осанкой, возникает из-за повышенной чувствительности центральной нервной системы (особенно тройничного нерва) и напряжения мышц головы и шеи.

Как восстановиться от стресса и выгорания: чем полезен ретрит

Что может помочь:

обезболивающие (ибупрофен, аспирин),

массаж,

упражнения для осанки,

регулярный режим дня и здоровый сон.

Кластерная головная боль

© Photoboyko/iStock.com

Она проявляется как резкая, жгучая или пронизывающая боль, чаще всего с одной стороны головы и вокруг глаза. Приступы возникают сериями (кластерами), могут длиться от 15 минут до 3 часов и повторяться несколько раз в день в течение недель или месяцев.

Кластерная боль сопровождается слезотечением, заложенностью или насморком на стороне боли, покраснением глаза и потливостью. Человек во время приступа обычно не может сидеть на месте и испытывает сильное беспокойство.

Боль возникает из-за сильной активации тройничного нерва и нарушения работы гипоталамуса — области мозга, которая отвечает в том числе за биологические часы. Точные причины неизвестны, но их связывают с генетикой, курением, алкоголем и изменением режима сна.

Что может помочь:

ингаляции кислорода,

триптаны.

Виды вторичной головной боли

Синусовая головная боль

Боль ощущается как давление в области лба, щёк и глаз, она появляется при воспалении носовых пазух (синусите). Часто бывает, что синусит путают с мигренью.

Отличить их сложно, оба состояния сопровождаются заложенностью носа и дискомфортом при наклоне головы. При синусовой боли бывают густые выделения, снижение обоняния и боль в верхних зубах. Симптомы могут длиться несколько дней.

Что может помочь:

лечение основной инфекции (при синусите),

обезболивающие (ибупрофен),

триптаны (если причина — мигрень).

промывание носа солевым раствором,

увлажнение воздуха.

Головная боль при злоупотреблении анальгетиками (абузусная головная боль)

Развивается из-за регулярного приёма анальгетиков (чаще 10-15 раз в месяц). Организм привыкает к лекарству, и если его отменить, появляется новая головная боль. Препараты, которые могут стать причиной абузусной боли:

ацетаминофен,

ибупрофен,

комбинированные анальгетики (с кофеином),

триптаны.

Голова болит почти каждый день, появляются тревожность, раздражительность и проблемы со сном. Считается, что механизм абузусной боли похож на мигрень — центральная нервная система становится более чувствительной, поэтому приступы случаются чаще.

Что может помочь:

замена обезболивающих на другие препараты,

когнитивно-поведенческая терапия.

4 научно признанных психотерапевтических метода, которые работают

Головная боль при опухолях

© mgstudyo/iStock.com

Обычно она становится сильнее по утрам, может сопровождаться тошнотой, нарушением зрения, слабостью в руках и ногах, проблемами с речью и координацией.

Есть два типа опухолей головного мозга:

Первичные опухоли — развиваются непосредственно в головном мозге. К ним относятся глиомы (например, астроцитомы, олигодендроглиомы), менингиомы и другие.

Вторичные опухоли (метастазы) — это злокачественные образования, которые распространились в мозг из других органов. Они встречаются примерно в десять раз чаще, чем первичные.

Что может помочь:

обратиться к врачу при стойких, необычных головных болях,

диагностика (МРТ, КТ), чтобы исключить опухоль,

лечение зависит от типа опухоли (операция, лучевая или химиотерапия).

Другие виды вторичной головной боли

Кроме описанных случаев, головная боль может признаком:

Менингитом и энцефалитом — воспаление оболочек головного мозга, которое сопровождается высокой температурой, напряжением мышц шеи и интенсивной болью в голове.

Глаукомой — повышенное внутриглазное давление вызывает сильную головную боль, которая сочетается с болью в глазах и ухудшением зрения.

Посттравматической головной болью — развивается после сотрясения или черепно-мозговой травмы, может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Если головная боль становится особенно сильной, сопровождается слабостью в конечностях, нарушением речи или другими необычными симптомами, нужно срочно обратиться к врачу.

Главное

Головная боль может быть как самостоятельным заболеванием (первичная головная боль), так и симптомом других патологий (вторичная головная боль). Среди первичных головных болей чаще всего встречается головная боль напряжения, которая связана со стрессом и напряжением мышц. Её можно облегчить обезболивающими, массажем и коррекцией образа жизни. Вторичные головные боли обычно исчезают после лечения основного заболевания.

Большинство головных болей не представляют угрозы для жизни и связаны с временными факторами — усталостью, стрессом или недосыпом. Но если боль сопровождается необычными симптомами: нарушается речь и координация — это повод немедленно обратиться к врачу.

Важные исследования: