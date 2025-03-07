Головная боль: какая бывает и чем лечить
Головная боль — одна из самых распространённых жалоб. По статистике, с ней сталкивается около 40% людей во всём мире. Она различается по силе, продолжительности и причинам. Разобрались, в чём разница между первичной и вторичной болью, какие виды бывают и как с ними справляться.
Первичная и вторичная головная боль
Есть более 300 разновидностей головной боли. Они делятся на две основные категории:
Первичная головная боль — это самостоятельное заболевание, не связанное с другими. К ней относятся:
- мигрень,
- головная боль напряжения,
- кластерная головная боль.
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Вторичная головная боль — это симптом другого заболевания. Причины:
- синусит,
- менингит,
- опухоли,
- травмы головы,
- частое употребление анальгетиков.
Виды первичной головной боли
Головная боль напряжения (ГБН)
Это самый распространённый вид. Она ощущается как сдавливающая боль по всей голове, особенно в области лба, висков и затылка. Часто её путают с мигренью, но в отличие от последней, при головной боли напряжения обычно нет зрительных нарушений, тошноты и рвоты и ауры.
Считается, что она связана со стрессом и плохой осанкой, возникает из-за повышенной чувствительности центральной нервной системы (особенно тройничного нерва) и напряжения мышц головы и шеи.
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Что может помочь:
- обезболивающие (ибупрофен, аспирин),
- массаж,
- упражнения для осанки,
- регулярный режим дня и здоровый сон.
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Кластерная головная боль
Она проявляется как резкая, жгучая или пронизывающая боль, чаще всего с одной стороны головы и вокруг глаза. Приступы возникают сериями (кластерами), могут длиться от 15 минут до 3 часов и повторяться несколько раз в день в течение недель или месяцев.
Кластерная боль сопровождается слезотечением, заложенностью или насморком на стороне боли, покраснением глаза и потливостью. Человек во время приступа обычно не может сидеть на месте и испытывает сильное беспокойство.
Боль возникает из-за сильной активации тройничного нерва и нарушения работы гипоталамуса — области мозга, которая отвечает в том числе за биологические часы. Точные причины неизвестны, но их связывают с генетикой, курением, алкоголем и изменением режима сна.
Что может помочь:
- ингаляции кислорода,
- триптаны.
Виды вторичной головной боли
Синусовая головная боль
Боль ощущается как давление в области лба, щёк и глаз, она появляется при воспалении носовых пазух (синусите). Часто бывает, что синусит путают с мигренью.
Отличить их сложно, оба состояния сопровождаются заложенностью носа и дискомфортом при наклоне головы. При синусовой боли бывают густые выделения, снижение обоняния и боль в верхних зубах. Симптомы могут длиться несколько дней.
Что может помочь:
- лечение основной инфекции (при синусите),
- обезболивающие (ибупрофен),
- триптаны (если причина — мигрень).
- промывание носа солевым раствором,
- увлажнение воздуха.
Головная боль при злоупотреблении анальгетиками (абузусная головная боль)
Развивается из-за регулярного приёма анальгетиков (чаще 10-15 раз в месяц). Организм привыкает к лекарству, и если его отменить, появляется новая головная боль. Препараты, которые могут стать причиной абузусной боли:
- ацетаминофен,
- ибупрофен,
- комбинированные анальгетики (с кофеином),
- триптаны.
Голова болит почти каждый день, появляются тревожность, раздражительность и проблемы со сном. Считается, что механизм абузусной боли похож на мигрень — центральная нервная система становится более чувствительной, поэтому приступы случаются чаще.
Что может помочь:
- замена обезболивающих на другие препараты,
- когнитивно-поведенческая терапия.
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Головная боль при опухолях
Обычно она становится сильнее по утрам, может сопровождаться тошнотой, нарушением зрения, слабостью в руках и ногах, проблемами с речью и координацией.
Есть два типа опухолей головного мозга:
Первичные опухоли — развиваются непосредственно в головном мозге. К ним относятся глиомы (например, астроцитомы, олигодендроглиомы), менингиомы и другие.
Вторичные опухоли (метастазы) — это злокачественные образования, которые распространились в мозг из других органов. Они встречаются примерно в десять раз чаще, чем первичные.
Что может помочь:
- обратиться к врачу при стойких, необычных головных болях,
- диагностика (МРТ, КТ), чтобы исключить опухоль,
- лечение зависит от типа опухоли (операция, лучевая или химиотерапия).
Другие виды вторичной головной боли
Кроме описанных случаев, головная боль может признаком:
Менингитом и энцефалитом — воспаление оболочек головного мозга, которое сопровождается высокой температурой, напряжением мышц шеи и интенсивной болью в голове.
Глаукомой — повышенное внутриглазное давление вызывает сильную головную боль, которая сочетается с болью в глазах и ухудшением зрения.
Посттравматической головной болью — развивается после сотрясения или черепно-мозговой травмы, может сохраняться в течение нескольких месяцев.
Если головная боль становится особенно сильной, сопровождается слабостью в конечностях, нарушением речи или другими необычными симптомами, нужно срочно обратиться к врачу.
Главное
Головная боль может быть как самостоятельным заболеванием (первичная головная боль), так и симптомом других патологий (вторичная головная боль). Среди первичных головных болей чаще всего встречается головная боль напряжения, которая связана со стрессом и напряжением мышц. Её можно облегчить обезболивающими, массажем и коррекцией образа жизни. Вторичные головные боли обычно исчезают после лечения основного заболевания.
Большинство головных болей не представляют угрозы для жизни и связаны с временными факторами — усталостью, стрессом или недосыпом. Но если боль сопровождается необычными симптомами: нарушается речь и координация — это повод немедленно обратиться к врачу.
Важные исследования:
- Головная боль от чрезмерного приёма лекарств — причины, симптомы, диагностика и лечение боли, возникающей из-за частого приёма обезболивающих.
- Головные боли напряжения — причины, симптомы, диагностика, лечение и методы профилактики.
- Обзор внутричерепных опухолей — классификация, симптомы, диагностика и лечение.