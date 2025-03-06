Паническая атака: что делать, когда страх берёт власть над телом

Есть заболевания, которые не опасны для жизни, но могут сильно снизить её качество. Одно из них — паническое расстройство. Разобрались, что чувствуют люди при панической атаке и как помочь себе, если без причины накатила волна ужаса.

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Что это такое

Паническая атака — это приступ сильного страха, который наступает без очевидной причины. Человек ощущает, что умирает или сходит с ума. Это чувство не исчезает, даже если приступы происходят регулярно и пациент знает, что это паника, а не инсульт или сердечный приступ.

У многих паническая атака случается один или два раза в жизни. Например, в период, когда происходят тяжёлые стрессовые события. Если приступы повторяются чаще, а человек живёт в страхе перед каждой новой атакой — это паническое расстройство.

Причины

Неизвестно, из-за чего возникают панические атаки или паническое расстройство. Но есть факторы, которые с ними связаны:

Генетика. Вероятность выше, если в семье уже были случаи панического расстройства.

Вероятность выше, если в семье уже были случаи панического расстройства. Серьёзный стресс. Это могут быть как травмирующие события (развод, смерть близких, насилие), так и позитивные изменения (рождение ребёнка, переезд). Физическое и сексуальное насилие в детстве повышает риск, что панические атаки разовьются в будущем.

Это могут быть как травмирующие события (развод, смерть близких, насилие), так и позитивные изменения (рождение ребёнка, переезд). Физическое и сексуальное насилие в детстве повышает риск, что панические атаки разовьются в будущем. Темперамент. Некоторые люди более склонны к негативным эмоциям и чувствительны к стрессу, чем другие.

Некоторые люди более склонны к негативным эмоциям и чувствительны к стрессу, чем другие. Курение и зависимость от кофеина.

Способов профилактики панического расстройства пока не придумали.

Симптомы

Сама атака обычно длится несколько минут (в редких случаях от 20 минут до часа). Зато усталость и истощение, которые наступают после, могут растянуться надолго. Сначала приступы возникают внезапно. Но со временем они начинают происходить в определённых местах и ситуациях. Человек может пытаться избегать этих мест, но рано или поздно появятся новые провокаторы. Некоторые пациенты перестают водить автомобиль или боятся выходить из дома, чтобы не переживать новый эпизод.

В момент приступа можно ощутить:

надвигающуюся гибель или опасность,

страх потерять контроль над своими действиями,

учащённое сердцебиение, дрожь, одышку, озноб или прилив жара,

тошноту, спазмы в животе,

головную боль, боль в груди, головокружение, слабость,

отстранённость, ощущение, что всё нереально.

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Проявления панической атаки трудно отличить от симптомов сердечного приступа или от низкого кровяного давления, особенно человеку без медицинского образования. Поэтому в первую очередь люди идут к терапевту, проверяют сердце, состояние щитовидной железы, сдают анализы. Если со здоровьем всё в порядке, справиться с паническими атаками поможет психиатр.

Если паническое расстройство не лечить, оно может серьёзно усложнить жизнь и стать причиной других проблем: фобий, депрессий, суицидальных мыслей, злоупотребления алкоголем и запрещёнными веществами.

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Лечение

Как и любое психическое заболевание, паническое расстройство лечат с помощью лекарств и психотерапии. Именно в совокупности эти методы дают оптимальный результат.

Психотерапия

Во время сеанса психотерапевт помогает пациенту воссоздать симптомы панической атаки, но в безопасных контролируемых условиях кабинета. Со временем приступы уже не кажутся такими угрожающими и проходят. Обычно терапия занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Периодически панические атаки могут возвращаться, это нормально.

Можно попросить специалиста рассказать про дыхательные практики и другие методы релаксации. Они помогают снизить частоту сердцебиения и другие физиологические реакции на страх.

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Лекарства

Эффективность в лечении панического расстройства показали несколько групп препаратов:

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Как правило, антидепрессанты-СИОЗС безопасны и у них мало побочных эффектов.

Бензодиазепины. Это седативные средства, которые угнетают центральную нервную систему, тем самым успокаивают и снимают тревогу.

Антидепрессанты начинают действовать не сразу, а через 2–4 недели.

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Самопомощь

В моменте, когда приступ уже начался, не стоит говорить себе «Перестань паниковать!» или «Расслабься!». Это только усилит панику. Постарайтесь принять ситуацию такой, как она есть, осознать, что уже испытывали это состояние и ничего плохого не случилось. Переключите внимание на что-то вовне, например, на окружающие виды и звуки. Другой вариант: попробуйте сосчитать от 100 до 1 в обратном порядке или напеть про себя слова любимого трека.

Также не стоит избегать мест и ситуаций, которые напоминают о приступе. Такое поведение только усилит страх и подорвёт уверенность в том, что вы можете справиться с панической атакой.

Главное

Паническая атака — это неприятное, но не опасное для жизни состояние. Человеку кажется, что он умирает или сходит с ума. Если приступы случаются чаще одного-двух раз и человек боится их повторения — это паническое расстройство.

Симптомы панической атаки похожи на сердечный приступ или резкое понижение давление, поэтому для начала стоит проверить, всё ли в порядке со здоровьем. Если да, можно обратиться к психиатру. Он назначит препараты и порекомендует психотерапию. Паническое расстройство можно и нужно лечить. В этом процессе очень важна вера пациента в свои силы.

Важные исследования

Биологические и когнитивные теории, объясняющие паническое расстройство — обзор возможных причин, по которым возникают панические атаки.

Паническое расстройство: современные исследования и подходы к лечению.

Нарастание панического расстройства и посттравматического стрессового расстройства — как развивается паническое расстройство.