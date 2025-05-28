Учёные развенчали популярный миф о помаде

Женщина за жизнь съедает несколько килограммов губной помады — это один из самых популярных мифов о косметике. Разобрались, откуда берутся такие цифры и насколько они правдивы.

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Как появился миф

Идея, что за жизнь женщина может съесть несколько килограммов губной помады, обсуждается в англоязычных источниках уже много лет. В разных материалах приводят информацию о 1,5–4,5 килограмма, но ни одно из этих утверждений не подкреплено реальными научными данными или точными расчётами.

Фактчекинговый проект Snopes попытался выяснить происхождение этих цифр. Их расследование показало, что миф повторяется в разных публикациях. Меняются формулировки и объёмы, но нигде нет ссылок на первоисточник.

Почему это маловероятно

Средний вес пригодной к использованию части тюбика помады — около 3 граммов. Чтобы съесть 3 килограмма, нужно полностью истратить 1000 тюбиков. Для этого потребуется 410 000 нанесений.

Если представить, что женщина пользуется помадой с 15 до 70 лет, то есть на протяжении 55 лет, или около 20 000 дней, для достижения этой цифры ей придётся наносить помаду в среднем по 20 раз в сутки. Каждый день — без выходных, болезней и перерывов. При этом вся помада должна оказаться в желудке: не стереться, не смыться, не остаться на посуде или коже.

К тому же далеко не каждую купленную помаду используют до конца. Даже у самых активных пользователей редко набирается больше 5–7 тюбиков в год.

Посчитать точное количество проглоченной помады невозможно — слишком много переменных. Но ясно одно: речь идёт не о килограммах. В реальности это, скорее всего, десятки или максимум сотни граммов за всю жизнь.

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Что входит в состав помады

В основе любой губной помады — смесь восков, масел, красителей и ароматизаторов. При нанесении часть их может попасть в рот, поэтому к составу предъявляют особые требования. Он должен быть безопасным при случайном проглатывании.

Свинец

Этот металл не добавляют в помаду, но он может быть в составе разрешённых красителей в следовых количествах.

Исследование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) показало, что в 400 протестированных образцах помады уровень свинца варьировался от 0,09 до 7,19 мг/кг. Ведомство признало такие концентрации безопасными для потребителей.

Другие металлы

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли изучили состав 32 губных помад и блесков для губ. Они хотели понять, есть ли в этих продуктах тяжёлые металлы и могут ли они быть опасными при регулярном использовании.

Оказалось, что во всех образцах содержится марганец, в большинстве — алюминий и титан, а в 75% помад — следы свинца. Также были обнаружены кадмий, хром и другие металлы.

Исследователи рассчитали, сколько тяжёлых металлов может попасть в организм, если пользоваться этими помадами каждый день. При умеренном применении (это примерно 6–8 нанесений в день) уровень хрома превышал допустимые значения в 10 случаях из 32. При более активном использовании (20–25 нанесений) превышение допустимых значений по хрому было в большинстве образцов, а в части — ещё по марганцу и алюминию.

Авторы подчёркивают, что эти данные не означают, что все помады опасны. Но при длительном и частом использовании тяжёлые металлы могут накапливаться в организме. Чтобы точно оценить риски, особенно при регулярном применении, необходимы дополнительные исследования.

Парабены и другие добавки

Эти химические соединения включают в состав, чтобы продлить срок годности косметики. Парабены эффективны и экономичны, поэтому широко применяются в индустрии красоты.

Некоторые исследования показывают: они могут имитировать действие эстрогена (женского полового гормона) и потенциально влиять на гормональный баланс организма. Однако эти эффекты обнаружены в лабораторных условиях и при высоких концентрациях. В реальных косметических продуктах их гораздо меньше.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) продолжает оценивать безопасность парабенов. На данный момент ведомство не нашло убедительных доказательств того, что парабены в косметике негативно влияют на здоровье человека.

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Натуральная косметика

Помады с маркировкой «натуральная» обычно содержат пчелиный воск, растительные масла и минеральные пигменты. В них действительно меньше синтетических компонентов, но это не значит, что они гарантированно безопаснее. Натуральные формулы быстрее теряют устойчивость к микробам и могут испортиться при неправильном хранении. Кроме того, природный ингредиент может вызвать раздражение или аллергию, особенно у людей с чувствительной кожей.

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Главное

Полностью исключить попадание помады в организм невозможно. Но исследования показывают, что, даже если за всю жизнь съесть несколько сотен граммов помады, с большой вероятностью это не нанесёт вреда здоровью. Современная декоративная косметика проходит проверку на безопасность. Концентрации тяжёлых металлов и других потенциально опасных веществ в большинстве образцов не превышают допустимых уровней. Тем не менее, если вы хотите минимизировать риски, выбирайте проверенные бренды, внимательно читайте состав и следите за сроком годности продукта.

Важные исследования: