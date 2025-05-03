9 мифов о защите от ультрафиолета

Постоянное воздействие солнечных лучей ускоряет старение кожи, ослабляет её защитные свойства и увеличивает риск развития рака, в том числе меланомы. Чтобы уменьшить вред, дерматологи рекомендуют использовать солнцезащитные средства. Мы уже рассказывали, как выбирать и наносить кремы. Теперь разобрали мифы, которые мешают эффективно защищать кожу.

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В пасмурную погоду нельзя обгореть

Исследования показывают, что до 90% излучения достигает поверхности Земли, даже если облачно. Это значит, что в пасмурный день кожа подвергается почти такому же воздействию ультрафиолета, как и при ясной погоде.

Температура воздуха и облака не отражают реальный уровень ультрафиолетовой активности. Для оценки риска используют УФ-индекс. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует наносить солнцезащитные средства при уровне 3 и выше.

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Шкала УФ-индекса:

1–2 — низкий уровень, защита обычно не требуется.

— низкий уровень, защита обычно не требуется. 3–5 — умеренный уровень, необходимо использовать солнцезащитный крем, надевать головной убор и очки.

— умеренный уровень, необходимо использовать солнцезащитный крем, надевать головной убор и очки. 6–7 — высокий уровень, желательно ограничить пребывание на открытом солнце, использовать одежду с длинными рукавами и SPF.

— высокий уровень, желательно ограничить пребывание на открытом солнце, использовать одежду с длинными рукавами и SPF. 8 и выше — очень высокий уровень, лучше избегать улицы в полуденные часы.

УФ-индекс можно проверить в приложениях погоды или через специализированные сервисы.

Ещё один простой способ понять, насколько активны солнечные лучи, — правило тени. Если она короче роста, уровень ультрафиолета высокий. Обычно это происходит между 11:00 и 15:00. В эти часы нужно использовать солнцезащитные средства и максимально прикрывать кожу.

Смуглая кожа не нуждается в защите

В такой коже содержится больше меланина — пигмента, который придаёт ей более тёмный оттенок. Меланин может частично блокировать ультрафиолетовые лучи, поэтому риск солнечных ожогов у людей со смуглой кожей ниже.

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Но этой защиты всё равно недостаточно. Ультрафиолетовое излучение проникает в кожу любого типа. Особенно опасны лучи спектра А (UVA), они проходят глубоко в ткани, ускоряют появление морщин и повреждают ДНК клеток.

Риск рака кожи сохраняется у всех людей, независимо от фототипа. Американская академия дерматологии провела исследование, которое показало, что люди со светлой кожей чаще заболевают меланомой, но уровень выживаемости ниже у тех, у кого кожа более тёмная.

Солярий помогает подготовить кожу к солнцу

Есть заблуждение, что загар в солярии перед поездкой на юг может защитить кожу от солнечных ожогов. На самом деле искусственный загар даёт минимальную защиту — примерно на уровне SPF 2–4.

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Для серьёзной защиты нужно использовать солнцезащитные средства с SPF не ниже 30. Лёгкий загар, полученный в солярии, не может снизить риск ожогов.

Кроме того, солярии признаны канцерогенами. Данные исследований подтверждают, что они увеличивают риск развития меланомы и других видов рака кожи.

Солнцезащитный крем мешает получать витамин D

На самом деле это не так. Даже если регулярно использовать кремы с высоким SPF, часть ультрафиолетовых лучей типа B (UVB) всё равно попадает на кожу.

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Норму витамина D сложно обеспечить только с помощью солнечного света. Чаще всего его рекомендуют получать из продуктов, а при дефиците врач может назначить препараты витамина D.

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Макияж с SPF полностью защищает от солнца

Одного тонального крема или пудры недостаточно, чтобы надёжно закрыть кожу от ультрафиолетового излучения. Макияж обычно наносят тонким слоем, а для эффективной защиты требуется гораздо больше средства.

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Кроме того, макияж не наносят на всю открытую кожу: шею, уши и зону декольте, которые также подвержены воздействию солнца. Стойкость косметических продуктов ниже, чем у специализированных солнцезащитных средств, особенно в жару.​

Макияж с SPF можно использовать как дополнительную защиту. Но основным средством должен быть солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF 30 и выше.

В воде невозможно обгореть

Находясь в воде, можно не заметить, как кожа получает ожоги. Вода не задерживает ультрафиолетовые лучи. Более того, её поверхность отражает солнечные лучи, усиливая их воздействие на кожу.

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Солнцезащитный крем постепенно смывается во время купания. Даже водостойкие средства теряют эффективность после длительного контакта с водой.

При купании необходимо использовать водостойкий солнцезащитный крем с SPF 30 и выше и наносить его заново после того, как выйдете из воды.

Любая одежда спасает от солнечных лучей

Тонкие, светлые и рыхло сплетённые ткани пропускают большую часть ультрафиолета.

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Надёжнее защищают плотные тёмные ткани или специальная одежда с маркировкой UPF (Ultraviolet Protection Factor). Чем выше значение UPF, тем лучше защита.

Чем выше SPF, тем лучше защита

Кажется, что крем с SPF 100 защищает в два раза лучше, чем крем с SPF 50. На самом деле разница минимальная. Крем с SPF 30 блокирует около 97% ультрафиолетовых лучей типа B (UVB), а SPF 50 — около 98%.

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При этом высокий SPF может создать ложное чувство полной защиты. Из-за этого люди дольше остаются на солнце и забывают обновлять крем, что снижает его эффективность.

Любой солнцезащитный крем нужно наносить повторно каждые два часа, независимо от уровня SPF. Для повседневной защиты достаточно выбирать средства с SPF 30 и выше.

Солнцезащитный крем не портится

Со временем активные компоненты разрушаются и средство теряет эффективность.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) требует, чтобы солнцезащитные кремы сохраняли заявленный уровень защиты не менее трёх лет. Но высокая температура, тепло и неправильное хранение могут ускорить процесс разрушения фильтров.

Перед использованием всегда стоит проверять срок годности крема. Просроченные или неправильно хранившиеся средства не обеспечивают надёжной защиты.

Главное

Защита от солнца важна не только в жаркие дни или на пляже. Ультрафиолетовое излучение воздействует на кожу круглый год, даже в пасмурную погоду или зимой. Чтобы снизить вред от солнца, врачи рекомендуют использовать солнцезащитные средства широкого спектра действия с SPF 30 и выше. Крем нужно наносить за 15–30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа или после купания. Дополнительно стоит использовать плотную одежду с длинными рукавами, шляпы с широкими полями и солнцезащитные очки. Правильная защита от солнца помогает сохранить здоровье кожи, предотвратить преждевременное старение и снизить риск рака.

Важные исследования: