Помогут ли упражнения для лица вернуть молодость
Фейсфитнес — это упражнения для лица, которые, по словам сторонников метода, помогают укрепить мышцы, подтянуть кожу, уменьшить морщины и даже заменить косметологические процедуры. Такие тренировки часто рекламируют как доступный способ сохранить молодость без уколов и операций. Сколько в этом правды, «Рамблеру» рассказал врач-дерматолог Никита Перекотин.
Что происходит с мышцами
Они есть не только в теле, но и на лице. А если можно натренировать пресс или ягодицы, логично предположить, что похожим образом можно повлиять и на лицо.
«Мышцы лица не поддаются тренировке, потому что их нельзя утомить. Они работают постоянно — во время разговора, смеха, еды. Они уже находятся в активном режиме. Их невозможно накачать или укрепить, как мышцы рук или живота», — поясняет врач.Никита Перекотинврач-дерматолог, косметолог
Несмотря на популярность упражнений для лица, научных подтверждений их эффективности нет. Систематический обзор, опубликованный в Aesthetic Surgery Journal — рецензируемом журнале Оксфордского университета, — проанализировал 9 исследований о фейсфитнесе. Во всех работах сообщалось о положительных результатах. Но они были проведены без контрольных групп, без рандомизации (случайное распределение участников по группам), с субъективной оценкой результатов. Авторы сделали вывод, что данных недостаточно, чтобы считать упражнения для лица эффективным способом омоложения.
Похожий результат показало и другое небольшое исследование: в нём участвовали всего 27 человек от 40 до 65 лет. Они делали упражнения для лица в течение 20 недель и отмечали, что оно стало выглядеть лучше, особенно в области скул. Но такое количество участников слишком мало, чтобы делать надёжные выводы. Кроме того, улучшения оценивались только по ощущениям самих людей, без объективных измерений.
Фейсфитнес может навредить
Упражнения для лица предполагают активную мимику: напряжение, прищур, многократное сокращение одних и тех же мышц. Такая нагрузка не всегда безопасна.
«Интенсивные мимические сокращения, как при фейсфитнесе, могут усилить уже существующие морщины. Они становятся глубже, особенно в зонах, где кожа тонкая: вокруг глаз, на лбу, между бровями. Лицо со временем теряет тонус и выглядит более вялым», — объясняет Никита Перекотин.
Иллюзия результата
Иногда на фото до и после видно заметное улучшение: лицо как будто стало свежее, кожа подтянулась, а черты стали чётче. Такие кадры сопровождают курсы по фейсфитнесу, они могут создавать впечатление, что упражнения работают. Но, как объясняет дерматолог, визуальные изменения часто связаны не с реальными результатами, а с приёмами, которые искажают восприятие.
«Фейсфитнес построен на обмане с помощью разных визуальных методов. Те, кто его продвигает, часто хорошо контролируют мимические мышцы, умеют менять положение языка или правильно зажимать жевательные мышцы — это и создаёт иллюзию подтянутого лица. Некоторые демонстрируют результат после вечернего отёка: перед фото «до» едят солёное или сладкое, чтобы лицо стало более одутловатым, а затем показывают «после», когда отёк прошёл».
Что действительно работает
Американская академия дерматологии (AAD) — одна из ведущих профессиональных организаций в области кожи — в своих рекомендациях не упоминает фейсфитнес как способ сохранить молодость. Вместо этого она перечисляет методы с подтверждённой эффективностью:
- Ботулотоксин — временно расслабляет мимические мышцы и помогает разгладить морщины.
- Филлеры — восстанавливают объём и корректируют контур лица.
- Ретиноиды и другие активные средства — стимулируют обновление.
Эту позицию поддерживают и эксперты Гарвардской медицинской школы. Они подчёркивают, что заметный и устойчивый эффект требует профессионального подхода, а не самостоятельной нагрузки на мимические мышцы.
«Термина "омоложение" в медицинской практике пока нет. Мы не умеем омолаживать, но можем замедлять возрастные изменения. Для этого есть методы, эффективность которых подтверждена: ботулинотерапия для разглаживания мимических морщин, фотоомоложение, а также препараты полимолочной кислоты — они стимулируют выработку собственного коллагена», — говорит Никита Перекотин.
Эти процедуры применяют по показаниям, и они дают более надёжный и предсказуемый результат, чем фейсфитнес.
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Главное
Фейсфитнес может казаться простым и доступным способом сохранить молодость, но у него нет убедительных научных доказательств эффективности. Более того, такие упражнения могут усилить морщины, нарушить баланс мышц и ухудшить внешний вид. Визуальные улучшения, которые демонстрируют сторонники фейсфитнеса, часто связаны с техникой позирования или временными изменениями, а не с реальными результатами. Если цель — замедлить возрастные изменения, лучше выбирать методы с доказанным действием: ботулотоксин, ретиноиды, аппаратные процедуры.
Косметик-эстетист, врач-косметолог и просто косметолог — кому доверить лицо
Важные исследования:
- Эффективность упражнений для лица в борьбе с морщинами: систематический обзор — о том, что фейсфитнес не считается доказанной альтернативой классическим методам anti-age.
- Связь упражнений для лица с появлением признаков старения — клиническое исследование, посвящённое оценке упражнений для лица как метода улучшения внешнего вида кожи.
- Нужно ли тренировать лицо? — о том, что у фейсбилдинга как способа омоложения мало научных доказательств эффективности.