Помогут ли упражнения для лица вернуть молодость

Фейсфитнес — это упражнения для лица, которые, по словам сторонников метода, помогают укрепить мышцы, подтянуть кожу, уменьшить морщины и даже заменить косметологические процедуры. Такие тренировки часто рекламируют как доступный способ сохранить молодость без уколов и операций. Сколько в этом правды, «Рамблеру» рассказал врач-дерматолог Никита Перекотин.

© Freepik, Рамблер

Что происходит с мышцами

Они есть не только в теле, но и на лице. А если можно натренировать пресс или ягодицы, логично предположить, что похожим образом можно повлиять и на лицо.

«Мышцы лица не поддаются тренировке, потому что их нельзя утомить. Они работают постоянно — во время разговора, смеха, еды. Они уже находятся в активном режиме. Их невозможно накачать или укрепить, как мышцы рук или живота», — поясняет врач. Никита Перекотин врач-дерматолог, косметолог

Несмотря на популярность упражнений для лица, научных подтверждений их эффективности нет. Систематический обзор, опубликованный в Aesthetic Surgery Journal — рецензируемом журнале Оксфордского университета, — проанализировал 9 исследований о фейсфитнесе. Во всех работах сообщалось о положительных результатах. Но они были проведены без контрольных групп, без рандомизации (случайное распределение участников по группам), с субъективной оценкой результатов. Авторы сделали вывод, что данных недостаточно, чтобы считать упражнения для лица эффективным способом омоложения.

Похожий результат показало и другое небольшое исследование: в нём участвовали всего 27 человек от 40 до 65 лет. Они делали упражнения для лица в течение 20 недель и отмечали, что оно стало выглядеть лучше, особенно в области скул. Но такое количество участников слишком мало, чтобы делать надёжные выводы. Кроме того, улучшения оценивались только по ощущениям самих людей, без объективных измерений.

Фейсфитнес может навредить

© Freepik

Упражнения для лица предполагают активную мимику: напряжение, прищур, многократное сокращение одних и тех же мышц. Такая нагрузка не всегда безопасна.

«Интенсивные мимические сокращения, как при фейсфитнесе, могут усилить уже существующие морщины. Они становятся глубже, особенно в зонах, где кожа тонкая: вокруг глаз, на лбу, между бровями. Лицо со временем теряет тонус и выглядит более вялым», — объясняет Никита Перекотин.

Иллюзия результата

Иногда на фото до и после видно заметное улучшение: лицо как будто стало свежее, кожа подтянулась, а черты стали чётче. Такие кадры сопровождают курсы по фейсфитнесу, они могут создавать впечатление, что упражнения работают. Но, как объясняет дерматолог, визуальные изменения часто связаны не с реальными результатами, а с приёмами, которые искажают восприятие.

«Фейсфитнес построен на обмане с помощью разных визуальных методов. Те, кто его продвигает, часто хорошо контролируют мимические мышцы, умеют менять положение языка или правильно зажимать жевательные мышцы — это и создаёт иллюзию подтянутого лица. Некоторые демонстрируют результат после вечернего отёка: перед фото «до» едят солёное или сладкое, чтобы лицо стало более одутловатым, а затем показывают «после», когда отёк прошёл».

Что действительно работает

© wavebreakmedia_micro/Freepik

Американская академия дерматологии (AAD) — одна из ведущих профессиональных организаций в области кожи — в своих рекомендациях не упоминает фейсфитнес как способ сохранить молодость. Вместо этого она перечисляет методы с подтверждённой эффективностью:

Ботулотоксин — временно расслабляет мимические мышцы и помогает разгладить морщины.

— временно расслабляет мимические мышцы и помогает разгладить морщины. Филлеры — восстанавливают объём и корректируют контур лица.

— восстанавливают объём и корректируют контур лица. Ретиноиды и другие активные средства — стимулируют обновление.

Эту позицию поддерживают и эксперты Гарвардской медицинской школы. Они подчёркивают, что заметный и устойчивый эффект требует профессионального подхода, а не самостоятельной нагрузки на мимические мышцы.

«Термина "омоложение" в медицинской практике пока нет. Мы не умеем омолаживать, но можем замедлять возрастные изменения. Для этого есть методы, эффективность которых подтверждена: ботулинотерапия для разглаживания мимических морщин, фотоомоложение, а также препараты полимолочной кислоты — они стимулируют выработку собственного коллагена», — говорит Никита Перекотин.

Эти процедуры применяют по показаниям, и они дают более надёжный и предсказуемый результат, чем фейсфитнес.

Морщины, акне, псориаз: для чего нужны ретиноиды

Главное

Фейсфитнес может казаться простым и доступным способом сохранить молодость, но у него нет убедительных научных доказательств эффективности. Более того, такие упражнения могут усилить морщины, нарушить баланс мышц и ухудшить внешний вид. Визуальные улучшения, которые демонстрируют сторонники фейсфитнеса, часто связаны с техникой позирования или временными изменениями, а не с реальными результатами. Если цель — замедлить возрастные изменения, лучше выбирать методы с доказанным действием: ботулотоксин, ретиноиды, аппаратные процедуры.

Косметик-эстетист, врач-косметолог и просто косметолог — кому доверить лицо

Важные исследования: