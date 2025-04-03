Косметика с коллагеном: польза или пустая трата денег

Это один из самых рекламируемых компонентов в индустрии красоты. Кремы с коллагеном обещают омоложение, а добавки — здоровье. Разобрались, он действительно работает или всё это маркетинг.

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Зачем коллаген нужен организму

Это основной белок соединительной ткани, который обеспечивает прочность кожи, связок, сухожилий, хрящей, костей и сосудов. Он составляет до трети всех белков в организме и выполняет роль «строительного каркаса».

Коллаген входит в состав внеклеточного матрикса — структуры, которая поддерживает форму тканей и участвует в их обновлении. Вместе с эластином он обеспечивает прочность и эластичность кожи. Организм синтезирует его из аминокислот, которые поступают с едой. Для этого также необходимы витамин С, цинк, медь и железо.

Основные причины снижения уровня коллагена:

Ультрафиолет. Солнечное излучение разрушает белок. Без защиты от солнца морщины появляются быстрее.

Солнечное излучение разрушает белок. Без защиты от солнца морщины появляются быстрее. Курение. Токсины в сигаретах снижают активность клеток, вырабатывающих коллаген, и ухудшают кровоснабжение тканей.

Токсины в сигаретах снижают активность клеток, вырабатывающих коллаген, и ухудшают кровоснабжение тканей. Неполноценное питание. При дефиците белка, витаминов и минералов замедляется синтез коллагена.

При дефиците белка, витаминов и минералов замедляется синтез коллагена. Хронический стресс и плохой сон. Они повышают уровень кортизола — гормона, который может разрушать белки соединительной ткани.

Они повышают уровень кортизола — гормона, который может разрушать белки соединительной ткани. Воспалительные процессы и заболевания. Некоторые болезни, в том числе аутоиммунные (когда иммунная система атакует организм), влияют на выработку и структуру коллагена.

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Когда коллаген разрушается, в организме образуются короткие сигнальные пептиды. Они передают сигналы фибробластам, которые отвечают за выработку новых волокон. С возрастом эти клетки становятся менее активными и хуже реагируют на эти сигналы. Поэтому обновление коллагена идёт медленнее.

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Косметика с коллагеном

Многие косметические средства — кремы, сыворотки, флюиды — содержат коллаген. Производители обещают, что он разгладит морщины, вернёт коже упругость и молодость. На упаковках можно увидеть заявления, что коллаген проникает в глубокие слои кожи, связывается с её собственными волокнами и стимулирует выработку нового. Эти обещания не подтверждают научные данные.

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Коллаген — это крупная белковая молекула. Она слишком велика, чтобы пройти через роговой слой кожи и достичь дермы, где находятся коллагеновые волокна. Поэтому он не может включиться в структуру кожи или повлиять на её обновление. Даже если коллаген расщеплён до более мелких пептидов, он всё равно не проникает достаточно глубоко, чтобы повлиять на синтез нового коллагена.

Что может сделать коллаген в косметике:

создать на поверхности кожи тонкую плёнку, которая удерживает влагу;

временно улучшить внешний вид кожи за счёт увлажнения и сглаживания.

Этого эффекта можно добиться и с помощью других, более доступных компонентов, например гиалуроновой кислоты. Поэтому сам по себе коллаген в составе косметики не делает её особенно эффективной.

Что действительно может стимулировать выработку коллагена в коже:

Ретиноиды — производные витамина А. Они помогают замедлить разрушение коллагена и стимулируют его выработку.

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Витамин С — участвует в синтезе коллагена.

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Солнцезащитные средства (SPF) — защищают от ультрафиолетового излучения, которое разрушает коллаген. Регулярное использование санскринов — доказанная мера профилактики фотостарения.

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Коллаген в добавках

Добавки с коллагеном обещают улучшить состояние кожи, волос, ногтей, суставов и даже повысить плотность костей. Можно найти порошки, капсулы, напитки и батончики с «коллагеном для молодости».

Что происходит с коллагеном в организме

Во время пищеварения коллаген, как и другие белки, расщепляется на аминокислоты. Из них организм строит собственные белки, в том числе и коллаген.

Есть данные, что после приёма гидролизованного коллагена (расщеплённого на более мелкие пептиды и аминокислоты) в кровь попадают не только аминокислоты, но и небольшие пептиды — ди- и трипептиды.

Чтобы повлиять на выработку коллагена, эти пептиды должны проникнуть внутрь фибробластов — клеток, которые отвечают за его синтез. Пока не доказано, что они действительно попадают в эти клетки и включаются в процесс образования новых волокон.

Доказательства эффективности добавок с коллагеном ограниченны. Нет крупных и независимых исследований, которые подтвердили бы их пользу для кожи, волос или суставов.

Отдельные небольшие работы описывают положительные эффекты, например снижение боли в суставах или укрепление ногтей. Но большинство этих исследований финансировались производителями добавок и проводились без контрольных групп или долгосрочного наблюдения.

Что важно учитывать

Добавки с коллагеном не проходят такого же строгого контроля, как лекарства. Их состав может отличаться от заявленного, а безопасность не всегда проверяют.

Иногда коллаген может вызывать аллергию. Особенно это касается морского коллагена, который получают из рыбы. В редких случаях описаны как немедленные реакции (например, сыпь и зуд вскоре после приёма), так и отсроченные кожные проявления, которые возникали через несколько дней.

Сегодня коллагеновые добавки нельзя считать надёжным способом сохранить молодость кожи. Они не вредны для здорового человека, но и не заменяют полноценного питания и регулярного ухода.

Главное

Организм вырабатывает коллаген самостоятельно, если получает всё необходимое: белок, витамин C, железо, цинк. Поддержать этот процесс помогают защита кожи от солнца, регулярное использование средств с ретиноидами, отказ от курения, физическая активность и полноценный сон. Всё это влияет на состояние кожи и соединительной ткани гораздо лучше, чем приём добавок с коллагеном.

Важные исследования: