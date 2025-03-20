Пилинг — какого эффекта ждать и когда нельзя делать

Химический пилинг — это контролируемый ожог на лице. Это одна из самых востребованных процедур в эстетической медицине. Врач-косметолог, основатель клиники врачебной косметологии «Символ совершенства» Альбина Кустова рассказала «Рамблеру», какой пилинг подходит молодой коже, какой — зрелой, а также сколько времени нужно на восстановление.

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Как это работает

Кожа состоит из трёх слоёв: эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожная жировая клетчатка). Между верхним и средним слоями есть тонкая прослойка — базальная мембрана. Она нужна, чтобы питать клетки эпидермиса и снабжать их кислородом. В состав пилингов входят кислоты, которые растворяют связи между клетками верхнего слоя и стимулируют рост нового эпидермиса и синтез коллагена. Такое вмешательство может помочь при многих проблемах с кожей: акне, пигментацией, морщинами, рубцами.

Косметолог обычно работает с эпидермисом и иногда базальной мембраной. В зависимости от глубины проникновения пилинги делят на поверхностные, срединные и глубокие.

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Поверхностные

Самый щадящий вид пилинга, затрагивает только ороговевшую кожу. Обычно используют миндальную, молочную, пировиноградную или гликолевую кислоту. Такая процедура больше подходит молодой коже, у которой обновление и так происходит быстро.

«Они действуют очень деликатно, формируют муковидное шелушение, которое выглядит как мука и почти незаметно». Альбина Кустова Врач-косметолог

Срединные

Это самый популярный вид, так как действует на всю глубину эпидермиса, но не затрагивает базальную мембрану. В составе таких пилингов могут быть салициловая, ретиноевая (жёлтый пилинг), азелаиновая, феруловая, фитиновая, койевая, трихлоруксусная (ТСА) кислота или их комбинации (пилинг Джесснера).

«Выбирать состав надо по потребности кожи. Фруктовые и растительные кислоты хорошо выравнивают тон кожи и стимулируют выработку коллагена, а салициловая кислота снижает образование кожного сала и осветляет застойные пятна. Можно не только воздействовать на тон, но и добиться лифтинг-эффекта», — комментирует врач-косметолог Альбина Кустова.

Глубокие

Самый эффективный и самый травматичный вид. Из-за агрессивных составов с фенолом эпидермис почти полностью отторгается, также затрагивается базальная мембрана. Глубокие пилинги делают только в стационарах и с анестезией.

Восстанавливаться после такой процедуры нужно 3–6 месяцев, а краснота может сохраняться почти год. Глубокий пилинг избавляет от морщин и рубцов, но фенол токсичен для сердца, поэтому во время процедуры может начаться аритмия.

Как делают

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Процедуру проводят в косметологических клиниках с медицинской лицензией и только под контролем врача-косметолога. Сам пилинг делают в несколько этапов.

Очищение. Врач смывает с лица пациента косметику и загрязнения специальными средствами и водой.

Врач смывает с лица пациента косметику и загрязнения специальными средствами и водой. Нанесение. Раствор наносят на лицо канюлей (изогнутой иглой) или кисточкой и оставляют на несколько минут. Время выдержки зависит от агрессивности состава, чувствительности пациента и состояния кожи.

Раствор наносят на лицо канюлей (изогнутой иглой) или кисточкой и оставляют на несколько минут. Время выдержки зависит от агрессивности состава, чувствительности пациента и состояния кожи. Нейтрализация. Состав смывают обычной водой. Иногда перед умыванием наносят гель, который нейтрализует кислоты, но это необязательный этап.

Состав смывают обычной водой. Иногда перед умыванием наносят гель, который нейтрализует кислоты, но это необязательный этап. Уход. Чтобы снять чувствительность, используют увлажняющие и успокаивающие кремы и маски.

«Практически под любой запрос пациента можно подобрать необходимый пилинг. Но есть абсолютные противопоказания, когда делать химические пилинги строго запрещено», — предупреждает врач.

Противопоказания

склонность к образованию келоидных рубцов (когда рубец разрастается как опухоль);

травмированная морозом или солнцем кожа;

беременность и кормление грудью (есть исключения, необходима консультация врача-косметолога);

онкологические заболевания;

инфекционные заболевания в стадии обострения;

дерматологические и хронические заболевания в активной фазе.

Реабилитация

Шелушение и краснота — нормальная реакция на пилинг. Чем агрессивнее был состав и чем глубже он проник, тем сильнее будет реакция.

Поверхностные пилинги затрагивают только ороговевший слой кожи, поэтому реабилитации после них почти нет, а декоративную косметику можно использовать уже на следующий день. Со срединными пилингами сложнее.

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«После них мы наблюдаем крупные чешуйки кожи, которые нельзя отдирать. Этот период нужно просто переждать, — говорит Альбина Кустова. — Ещё может быть небольшое покраснение, которое держится 7–10 дней. Поэтому в домашнем уходе должны быть увлажняющие средства».

После процедуры особенно важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Поэтому срединные пилинги не делают летом, а зимой при каждом выходе на улицу наносят SPF-крем.

«Такие пилинги проникают достаточно глубоко, чтобы кожа стала хрупкой для ультрафиолета. Если сделать срединный пилинг летом, будет пигментация, от которой трудно избавиться», — объясняет врач-косметолог Альбина Кустова.

Главное

Химические пилинги — эффективная и популярная косметологическая процедура. Проводить её должен только врач. Чем агрессивнее состав, тем заметнее будет эффект, но дольше период реабилитации. Поверхностные пилинги можно делать в любое время года, а срединные и глубокие — только зимой или в межсезонье из-за риска получить пигментные пятна. После процедуры кожа шелушится и краснеет, поэтому её нужно увлажнять и защищать от ультрафиолета.

Важные исследования