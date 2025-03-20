Пилинг — какого эффекта ждать и когда нельзя делать
Химический пилинг — это контролируемый ожог на лице. Это одна из самых востребованных процедур в эстетической медицине. Врач-косметолог, основатель клиники врачебной косметологии «Символ совершенства» Альбина Кустова рассказала «Рамблеру», какой пилинг подходит молодой коже, какой — зрелой, а также сколько времени нужно на восстановление.
Как это работает
Кожа состоит из трёх слоёв: эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожная жировая клетчатка). Между верхним и средним слоями есть тонкая прослойка — базальная мембрана. Она нужна, чтобы питать клетки эпидермиса и снабжать их кислородом. В состав пилингов входят кислоты, которые растворяют связи между клетками верхнего слоя и стимулируют рост нового эпидермиса и синтез коллагена. Такое вмешательство может помочь при многих проблемах с кожей: акне, пигментацией, морщинами, рубцами.
Косметолог обычно работает с эпидермисом и иногда базальной мембраной. В зависимости от глубины проникновения пилинги делят на поверхностные, срединные и глубокие.
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Поверхностные
Самый щадящий вид пилинга, затрагивает только ороговевшую кожу. Обычно используют миндальную, молочную, пировиноградную или гликолевую кислоту. Такая процедура больше подходит молодой коже, у которой обновление и так происходит быстро.
«Они действуют очень деликатно, формируют муковидное шелушение, которое выглядит как мука и почти незаметно».Альбина КустоваВрач-косметолог
Срединные
Это самый популярный вид, так как действует на всю глубину эпидермиса, но не затрагивает базальную мембрану. В составе таких пилингов могут быть салициловая, ретиноевая (жёлтый пилинг), азелаиновая, феруловая, фитиновая, койевая, трихлоруксусная (ТСА) кислота или их комбинации (пилинг Джесснера).
«Выбирать состав надо по потребности кожи. Фруктовые и растительные кислоты хорошо выравнивают тон кожи и стимулируют выработку коллагена, а салициловая кислота снижает образование кожного сала и осветляет застойные пятна. Можно не только воздействовать на тон, но и добиться лифтинг-эффекта», — комментирует врач-косметолог Альбина Кустова.
Глубокие
Самый эффективный и самый травматичный вид. Из-за агрессивных составов с фенолом эпидермис почти полностью отторгается, также затрагивается базальная мембрана. Глубокие пилинги делают только в стационарах и с анестезией.
Восстанавливаться после такой процедуры нужно 3–6 месяцев, а краснота может сохраняться почти год. Глубокий пилинг избавляет от морщин и рубцов, но фенол токсичен для сердца, поэтому во время процедуры может начаться аритмия.
Как делают
Процедуру проводят в косметологических клиниках с медицинской лицензией и только под контролем врача-косметолога. Сам пилинг делают в несколько этапов.
- Очищение. Врач смывает с лица пациента косметику и загрязнения специальными средствами и водой.
- Нанесение. Раствор наносят на лицо канюлей (изогнутой иглой) или кисточкой и оставляют на несколько минут. Время выдержки зависит от агрессивности состава, чувствительности пациента и состояния кожи.
- Нейтрализация. Состав смывают обычной водой. Иногда перед умыванием наносят гель, который нейтрализует кислоты, но это необязательный этап.
- Уход. Чтобы снять чувствительность, используют увлажняющие и успокаивающие кремы и маски.
«Практически под любой запрос пациента можно подобрать необходимый пилинг. Но есть абсолютные противопоказания, когда делать химические пилинги строго запрещено», — предупреждает врач.
Противопоказания
- склонность к образованию келоидных рубцов (когда рубец разрастается как опухоль);
- травмированная морозом или солнцем кожа;
- беременность и кормление грудью (есть исключения, необходима консультация врача-косметолога);
- онкологические заболевания;
- инфекционные заболевания в стадии обострения;
- дерматологические и хронические заболевания в активной фазе.
Реабилитация
Шелушение и краснота — нормальная реакция на пилинг. Чем агрессивнее был состав и чем глубже он проник, тем сильнее будет реакция.
Поверхностные пилинги затрагивают только ороговевший слой кожи, поэтому реабилитации после них почти нет, а декоративную косметику можно использовать уже на следующий день. Со срединными пилингами сложнее.
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«После них мы наблюдаем крупные чешуйки кожи, которые нельзя отдирать. Этот период нужно просто переждать, — говорит Альбина Кустова. — Ещё может быть небольшое покраснение, которое держится 7–10 дней. Поэтому в домашнем уходе должны быть увлажняющие средства».
После процедуры особенно важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения. Поэтому срединные пилинги не делают летом, а зимой при каждом выходе на улицу наносят SPF-крем.
«Такие пилинги проникают достаточно глубоко, чтобы кожа стала хрупкой для ультрафиолета. Если сделать срединный пилинг летом, будет пигментация, от которой трудно избавиться», — объясняет врач-косметолог Альбина Кустова.
Главное
Химические пилинги — эффективная и популярная косметологическая процедура. Проводить её должен только врач. Чем агрессивнее состав, тем заметнее будет эффект, но дольше период реабилитации. Поверхностные пилинги можно делать в любое время года, а срединные и глубокие — только зимой или в межсезонье из-за риска получить пигментные пятна. После процедуры кожа шелушится и краснеет, поэтому её нужно увлажнять и защищать от ультрафиолета.
Важные исследования
- Кардиологические осложнения при глубоких химических пилингах — дерматолог из Израиля с помощью кардиомонитора следила за состоянием пациентов во время глубокого пилинга. Сердечная аритмия началась у 12 из 181 пациента.
- Доказательства и соображения относительно применения химических пилингов при кожных заболеваниях и эстетической шлифовке — о заболеваниях и состояниях кожи, при которых может помочь химический пилинг.