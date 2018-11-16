Можно ли изменить цвет и группу крови

Не найдётся человека, который никогда не видел бы крови. Все знают, что это жидкость красного цвета, застывающая на воздухе. Но знаете ли вы, что кровь может поменять цвет?

Красный цвет крови обусловлен содержанием гемоглобина, соединения железа. Но в составе крови есть ещё и метгемоглобин, и если его содержание превышает 1%, кровь приобретает коричневый цвет, а кожа становится голубоватой. Это опасное состояние, требующее лечения, так что, если вы заметили подобное у себя, срочно обратитесь к врачу.

А вот если порезаться в воде на глубине свыше 10 метров, то покажется, что кровь позеленела. Зелёный оттенок кровь имеет у обладателей морских глубин, но у человека она, конечно, остаётся красной. Дело в том, что в толщу воды не проникают солнечные лучи нужной длины, так что зелёная кровь — всего лишь иллюзия. Правда, иногда кровь и в самом деле может приобрести зелёный оттенок. Это происходит при отравлении сероводородом, в том числе содержащимся в некоторых медикаментах.

Существуют ли люди с голубой кровью? Можно ли поменять группу крови? Узнайте об этом из ролика.