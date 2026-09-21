Что такое биологический возраст и как он поможет врачам. Разбор

Паспортный возраст далеко не всегда совпадает с биологическим, поэтому у одного человека сердце может быть старше его лет, мозг — примерно на свой возраст, а печень — моложе. Разобрались, почему организм стареет неравномерно и как это изучают.

© PonyWang/iStock.com

А что вообще значит «биологический возраст»?

Он не связан с датой рождения. Это расчётная оценка (англ.), которая пытается отразить состояние организма или его отдельных систем по сравнению с тем, что обычно наблюдается у людей определённого календарного возраста. Для её определения используют разные биомаркеры и математические модели, поэтому применяемые методы могут давать неодинаковые результаты. Например, 50-летний человек по набору признаков может быть похож на среднестатистического 60-летнего. Последняя цифра и отражает его биологический возраст.

Его рассчитывают для всего организма или отдельных органов тоже?

Всё больше данных (англ.) показывают, что биологический возраст можно рассчитать не только для всего организма, но и для конкретного органа. Расчётный возраст органа или системы может отличаться от календарного в большую или меньшую сторону. Учёные используют отдельные вычислительные модели для сердца, мозга, печени, почек и других систем.

И как учёные это определяют?

По-разному. Для мозга используют МРТ, для других органов и систем — физиологические показатели, белки или метаболиты, а также специфические изменения в ДНК. Например, в одном крупном исследовании, опубликованном в Nature (англ.), возраст 11 органов оценивали по органоспецифическим белкам в плазме и алгоритмам машинного обучения.

© Povozniuk/iStock.com

То есть «старое» сердце реально?

Да. Однако здесь нужно отметить, что «старое сердце» не означает, что оно прожило лишние годы. Просто его молекулярный профиль сильнее похож на профиль пожилых людей. В будущем (когда эти расчёты будут стандартизированы) это позволит врачам вовремя оценить риски и принять определённые профилактические меры, чтобы избежать осложнений.

Для мозга тоже можно рассчитать биологический возраст?

Да. Его, как правило, рассчитывают по МРТ-снимкам (англ.). Алгоритм (сейчас это системы на основе ИИ) обучают распознавать возрастные изменения в структуре, а затем сравнивают предсказанный возраст с реальным. В английской терминологии разницу между реальным и биологическим возрастом называют brain-age gap (разрыв в возрасте мозга).

Если мозг оказался «старше», у человека раньше начнётся деменция?

Не обязательно. Это статистический биомаркер, а не диагноз. Исследования показывают (англ.), что более высокий расчётный возраст мозга встречается при некоторых неврологических и психических заболеваниях, но результаты неоднородны. По одному такому показателю нельзя диагностировать деменцию или достоверно предсказать её скорое развитие у конкретного человека.

А как дела обстоят с печенью?

Один из исследовательских подходов к оценке возраста печени основан на эпигенетических часах — моделях, которые анализируют определённые участки метилирования ДНК.

Исследователи даже разработали отдельные часы для гепатоцитов (англ.) — клеток печени. В экспериментальных исследованиях они показывали ускорение эпигенетического старения при некоторых заболеваниях печени.

Почему же один орган стареет быстрее другого?

Точного ответа пока нет. Вероятно, значение имеют (англ.) сразу несколько факторов: хронические заболевания, образ жизни, окружающая среда и генетические особенности. Кроме того, органы и системы не существуют изолированно: изменения в одной системе могут быть связаны с изменениями в других.

© Nikada/iStock.com

А можно ли сделать орган биологически моложе?

Пока правильнее говорить не об «омоложении органа», а об изменении отдельных маркеров старения. Исследователи проверяют, могут ли различные вмешательства влиять на такие показатели.

Например, в исследовании CALERIE, опубликованном в Nature Aging (англ.), ограничение калорий немного замедлило темп эпигенетического старения (накопление метильных меток в ДНК), однако другие часы (которые определяют по иным показателям) при этом не изменились. Один улучшенный показатель ещё не доказывает реального омоложения органа.

А можно сдать анализ и узнать возраст каждого органа?

Единого клинического анализа, который позволял бы определить биологический возраст каждого органа, пока нет. Исследовательские модели существуют, но они используют разные биомаркеры и алгоритмы и ещё не стали стандартом медицинской диагностики. Разные органоспецифические часы могут давать разные результаты: например, по анализу ДНК будет один возраст, а по белкам и метаболитам — другой.

Связано это и с тем, что хотя органы и стареют по-разному, но всё же влияют друг на друга (англ.). Например, стареющее сердце хуже перекачивает кровь, из-за чего в ускоренном порядке нарушается работа почек. Пока учёные исследуют эти сложные пересечения стареющих систем и пытаются найти универсальные закономерности.

Главное о старении органов

Органы одного человека действительно могут стареть с разной скоростью. Сердце, мозг, печень и другие ткани по-разному реагируют на болезни, образ жизни, наследственность и факторы окружающей среды, поэтому их биологический возраст не обязательно совпадает ни друг с другом, ни с возрастом по паспорту.

Однако биологический возраст органа пока остаётся преимущественно исследовательским понятием. В будущем такие модели могут стать дополнительным инструментом оценки риска, если их удастся стандартизировать и подтвердить их клиническую пользу.

Важные исследования