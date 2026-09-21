Спасатели рассказали, чем опасен нашатырный спирт при обмороке

Человек потерял сознание — кто-то первым делом достаёт флакон нашатырного спирта. Резкий запах действительно может вызвать быстрый вдох и временно повысить бодрость. Разобрались, что происходит, когда человек вдыхает аммиаки, и как правильно помочь при потере сознания.

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Как действует нашатырный спирт

Нашатырный спирт — это раствор аммиака. Его пары раздражают слизистые оболочки верхних дыхательных путей. В ответ меняется характер дыхания, а частота сердечных сокращений может временно увеличиваться. После вдыхания аммиака человек иногда быстро открывает глаза и становится более бодрым.

Однако это не устраняет причину обморока. При обычном обмороке человек ненадолго теряет сознание из-за временного снижения кровотока к мозгу. Причины могут быть разными, в том числе резкое падение давления или нарушения сердечного ритма. Важно оценить состояние человека и при необходимости вызвать скорую помощь.

Чем нашатырь может быть опасен

Аммиак — раздражающее и при высокой концентрации едкое вещество. При вдыхании он может вызвать жжение в носу и горле, кашель и сужение дыхательных путей. Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) получало сообщения (англ.) об одышке, судорогах, мигрени, рвоте, диарее и потере сознания после использования некоторых содержащих аммиак веществ.

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Американская организация Poison Control, консультирующая по вопросам отравлений, предупреждает (англ.): длительное вдыхание концентрированного аммиака (например, при занятиях тяжёлой атлетикой) может повредить лёгкие, а также вызвать аллергическую реакцию или ухудшить состояние при астме. Специалисты описывают (англ.) случай спортсменки, у которой после smelling salts — содержащего пары аммиака вещества для кратковременного повышения бодрости — появились одышка, свистящее дыхание и сыпь. Ей диагностировали тяжёлую аллергическую реакцию и провели лечение эпинефрином и дифенгидрамином. Smelling salts (нюхательные соли) и нашатырный спирт объединяет то, что оба средства используют для приведения человека в чувство и работают они за счёт резкого запаха аммиака.

МЧС указывает, что, если человек уже потерял сознание, не следует давать ему нюхать нашатырный спирт, поскольку это может привести к ожогу слизистой носа. Необходимо вызвать скорую, повернуть пострадавшего на бок, ослабить стесняющую одежду и обеспечить приток воздуха.

Как правильно помочь при обмороке

Если человек потерял сознание, его нужно уложить на спину и проверить дыхание. Если человек дышит и не получил травму при падении, следует приподнять ему ноги примерно на 30 см и ослабить тесную одежду — например, ремень или воротник.

на спину и проверить дыхание. Если человек дышит и не получил травму при падении, следует приподнять ему ноги примерно на 30 см и ослабить тесную одежду — например, ремень или воротник. Если человек не приходит в сознание в течение минуты, необходимо вызвать скорую помощь. При отсутствии дыхания нужно немедленно вызвать экстренную помощь и следовать указаниям диспетчера.

После восстановления сознания не стоит сразу помогать человеку вставать. Лучше дать ему некоторое время полежать, а затем медленно помочь принять сидячее и только потом вертикальное положение.

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Скорую также вызывают при:

боли в груди;

выраженной одышке;

ощущении перебоев или сильного сердцебиения;

судорогах;

серьёзной травме после падения.

Главное о нашатырном спирте при обмороке

Нашатырный спирт может вызвать раздражение дыхательных путей и кратковременную рефлекторную реакцию, но он не устраняет причину потери сознания. МЧС России не рекомендует давать человеку, который уже потерял сознание, нюхать нашатырный спирт: это может привести к ожогу слизистой носа. При обмороке следует вызвать скорую, придать человеку устойчивое боковое положение, ослабить стесняющую одежду и обеспечить приток свежего воздуха.

Аммиачные ингалянты также могут вызывать раздражение глаз, носа и дыхательных путей, а при воздействии концентрированного аммиака возможны более серьёзные повреждения. Использовать нашатырный спирт как универсальное средство для «приведения в чувство» не стоит.

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