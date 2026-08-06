Врачи развенчали главный миф из детства о чтении в темноте

Предупреждение «не читай в темноте, глаза испортишь» плавно перекочевало из детства в эпоху смартфонов. Однако реальные причины усталости глаз кроются не только в освещении.. Разобрались, что на самом деле утомляет глаза, когда помогают настройки экрана и стоит ли покупать защитные очки.

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Чтение в темноте не портит зрение

Ни чтение при тусклом свете, ни долгое листание ленты в смартфоне ночью не приводят к необратимому снижению зрения. По данным Канадской ассоциации оптометристов, слабое освещение может вызывать временное напряжение и дискомфорт в глазах.

Когда вы читаете книгу при ночнике, контраст между текстом и страницей низкий. Глаза работают интенсивнее, чтобы различить буквы, — отсюда ощущение усталости и резь. Однако это мышечная усталость, а не повреждение. Как правило, после отдыха дискомфорт проходит.

Смартфон и цифровое напряжение глаз

С экраном история немного другая, но итог тот же. Когда человек смотрит в телефон, он моргает примерно вдвое реже, чем обычно. Слёзная плёнка становится менее стабильной, глаза сохнут, появляется дискомфорт. Это называют цифровым напряжением глаз. Это неприятно, но не опасно. Это неприятно, но само по себе цифровое напряжение глаз не означает повреждения сетчатки или других структур глаза

Нужны ли очки с фильтром синего цвета

Американская академия офтальмологии не рекомендует покупать очки с блокировкой синего спектра: научных доказательств их пользы для зрения нет. Синий свет от гаджетов не разрушает сетчатку — его интенсивность слишком мала по сравнению, например, с солнечным светом. Для защиты зрения покупать такие очки не обязательно.

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Зачем тогда ночной режим на смартфоне

Ночной режим — это не защита сетчатки, а помощь со сном. Ночной режим не защищает сетчатку от повреждения, но может быть полезен вечером. Экран с ярким светом в вечернее время может влиять на циркадные ритмы и подавлять повышение мелатонина, поэтому перед сном имеет смысл уменьшить яркость экрана и по возможности сократить его использование. Тёплый оттенок экрана уменьшает долю коротковолнового синего света, но не делает использование телефона перед сном полностью нейтральным для сна. Однако он не отменяет влияние яркости экрана полностью. Желательно не использовать гаджеты хотя бы за час до сна.

Как читать с экрана без дискомфорта

Включайте ночной режим после заката. Это снизит контраст между экраном и тёмной комнатой.

Это снизит контраст между экраном и тёмной комнатой. Моргайте осознанно. Напоминайте себе моргать во время чтения — это увлажняет глаза и снимает сухость.

Напоминайте себе моргать во время чтения — это увлажняет глаза и снимает сухость. Делайте паузы по правилу 20-20-20. Каждые 20 минут смотрите на предмет в отдалении от вас в течение 20 секунд.

Каждые 20 минут смотрите на предмет в отдалении от вас в течение 20 секунд. Увеличьте шрифт. Крупный текст легче читать и может уменьшить зрительное напряжение

Крупный текст легче читать и может уменьшить зрительное напряжение Старайтесь читать в удобном положении и на комфортном расстоянии. Так меньше напрягаются мышцы шеи.

Важно: если усталость глаз не проходит после отдыха, появилось двоение или резкое снижение чёткости — обратитесь к офтальмологу.

Главное о чтении в темноте

Чтение в темноте и ночной скроллинг вызывают лишь временную усталость глаз и сухость из-за редкого моргания. Необратимого вреда или ухудшения зрения от этого нет. Проблема при работе с экраном чаще связана с редким морганием и долгим взглядом на близком расстоянии, а не с «вредным светом». Чтобы снизить нагрузку на глаза, делайте перерывы, чаще моргайте и увеличивайте шрифт при чтении.

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