Синяки могут указывать на серьёзные проблемы

Вы замечаете на ноге или руке заметный синяк, хотя совершенно не помните, что ударились? Скорее всего, ничего страшного не произошло — небольшие ушибы легко не заметить в повседневной суете. Однако если синяки появляются снова и снова без очевидной причины, лучше не гадать, а разобраться, почему это происходит.

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Почему появляются синяки

Синяк — это небольшое кровоизлияние под кожей. Оно возникает, когда повреждаются мелкие сосуды, а кровь пропитывает окружающие ткани. Чаще всего это происходит после удара или сдавления. Иногда для появления синяка достаточно совсем небольшого воздействия, которое человек даже не замечает. Такое чаще бывает у пожилых людей, потому что с возрастом кожа становится тоньше, а сосуды — более хрупкими.

Кроме того, синяки могут появляться у людей, которые принимают препараты для разжижения крови или некоторые гормональные лекарства. Причина может быть связана с нарушением свёртывания крови. Например, синяки становятся одним из первых проявлений тромбоцитопении — когда снижается количество тромбоцитов, отвечающих за остановку кровотечения. Такое бывает при аутоиммунных заболеваниях и при болезнях костного мозга.

Также частые кровоподтёки появляются и при более серьёзных заболеваниях, например, лейкозе — раке крови. Самостоятельно определить причину невозможно. Если синяки появляются всё чаще или сопровождаются другими тревожными признаками, лучше не откладывать визит к врачу.

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Когда стоит записаться на приём

Откладывать визит к врачу не стоит, если:

синяки появляются часто, хотя вы не помните никаких травм;

они возникают после совсем небольшого воздействия;

кровоподтёки становятся большими или долго не проходят;

одновременно начали кровоточить десны, часто идет кровь из носа или небольшие порезы кровоточат дольше обычного;

кроме синяков появились постоянная слабость, выраженная усталость, необъяснимое повышение температуры или потеря веса.

Эти симптомы не означают, что у человека обязательно есть серьёзное заболевание. Однако они говорят о том, что организму стоит уделить немного больше внимания и разобраться в причине вместе со специалистом.

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Что делать

Не стоит пытаться решить проблему самостоятельно или начинать принимать витамины "для сосудов". Если причина в чём-то другом, такое лечение не поможет и вы упустите время.

Обычно обследование начинается с обычного анализа крови. По его результатам врач сможет понять, нужны ли дополнительные исследования или консультация гематолога.

Важно помнить, что за частыми синяками могут скрываться серьёзные заболевания, поэтому лучше обратиться к врачу как можно раньше. Это позволит быстрее разобраться в ситуации и вовремя начать лечение.

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