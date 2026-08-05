Эта неловкая реакция на страх имеет научное объяснение

Испуг или сильный стресс иногда вызывают внезапное желание срочно сходить в туалет. Ситуация кажется неловкой, но с точки зрения физиологии это один из вариантов того, как стресс влияет на работу внутренних органов. Разобрались, почему во время сильного страха может внезапно захотеться в туалет.

© Сгенерировано ИИ

Мозг фиксирует угрозу и запускает цепную реакцию

Когда мозг обнаруживает опасность, миндалевидное тело активирует вегетативную нервную систему и гипоталамус. Запускается реакция «бей или беги» — древняя программа выживания. В кровь выбрасываются гормоны стресса катехоламины — прежде всего адреналин и норадреналин, которые помогают организму мобилизоваться.

Затем подключается кортизол: он поддерживает состояние готовности и помогает сохранять силы, пока опасность не миновала. В это время организм перераспределяет ресурсы: кровоток перенаправляется к активным скелетным мышцам, сердце бьётся быстрее, дыхание учащается.

Как реагирует мочевой пузырь

Работу мочевого пузыря регулирует сложная система нервных сигналов с участием головного мозга, автономной и соматической нервной системы. Во время наполнения пузыря симпатическая система помогает ему накапливать мочу: детрузор (главная мышечная оболочка стенки мочевого пузыря, которая отвечает за его сжатие и опорожнение) расслаблен, а внутренний сфинктер способствует удержанию мочи. Наружный сфинктер контролирует соматическая нервная система, и в норме он также остаётся закрытым.

При сильном испуге передача сигналов между мозгом и мочевым пузырём может меняться, в результате нарушается баланс между удержанием и опорожнением. Человек чувствует резкий позыв в туалет, даже если пузырь заполнен не полностью. При очень сильном страхе возможно даже непроизвольное мочеиспускание.

Точный механизм, из-за которого во время сильного страха возникает резкий позыв к мочеиспусканию, до конца неизвестен. Учёные обсуждают две основные версии, которые могут сосуществовать. Согласно первой, во время реакции «бей или беги» нервная система становится более чувствительной, и мочевой пузырь начинает реагировать даже на небольшое количество мочи.

Другая гипотеза связана с общим мышечным напряжением при тревоге: оно может влиять на ощущения в области таза и усиливать позыв к мочеиспусканию.

Ноктурия: почему хочется в туалет ночью и когда это опасно

Что происходит с кишечником

Кишечник тоже получает сигналы от нервной системы во время стресса. Под влиянием гормонов и нервных импульсов меняется работа его мышц и скорость продвижения содержимого. При остром стрессе моторика разных отделов ЖКТ может меняться по-разному: например, моторика толстой кишки может усиливаться, из-за чего появляется позыв к дефекации. Именно поэтому перед экзаменом, важным разговором или сильным испугом некоторые люди ощущают «спазм в животе» или срочную необходимость сходить в туалет.

Когда нужно насторожиться

Единичные эпизоды, когда мочевой пузырь или кишечник реагировали на сильный стресс или страх, можно считать физиологичной реакцией. При постоянной тревоге и стрессе меняется работа нервной системы, которая регулирует органы пищеварения и мочевыделения, и это может стать проблемой.

Например, у некоторых людей на фоне тревоги и стресса появляются частые позывы к мочеиспусканию и обостряются существующие урологические проблемы. Стресс также влияет на кишечник через ось «мозг — кишечник». У людей с синдромом раздражённого кишечника тревога и эмоциональное напряжение могут усиливать боли в животе, диарею или, наоборот, запоры. Если позывы становятся постоянными и возникают без явного стресса, нужно обратиться к врачу.

Главное о реакции мочевого пузыря и кишечника на страх и стресс

Желание сходить в туалет во время сильного страха — это не признак слабости и не сбой организма, а результат работы нервной системы в стрессовой ситуации. Мозг меняет работу внутренних органов, и у некоторых людей это проявляется резким позывом к мочеиспусканию или кишечной реакцией. Когда стрессовая ситуация проходит, физиологическая реакция обычно постепенно затихает. Если такие эпизоды возникают часто, даже без сильных переживаний, стоит обсудить симптомы с врачом.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования