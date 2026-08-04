Вы ошибаетесь, если думаете, что облака защищают от солнца. Вот почему
Два распространённых убеждения — «в облачную погоду обгореть нельзя» и «стекло защищает от солнца» — не совсем верны. Разобрались, как ультрафиолет вредит даже через окна, и почему облака не защищают от повреждения кожи.
Лучи действуют незаметно
Солнце излучает три вида ультрафиолета.
- UVC полностью поглощается озоновым слоем и до поверхности Земли не доходит;
- UVB вызывает видимый ожог и покраснение кожи и загар;
- UVA проникает глубже в кожу и участвует в её фотостарении и повреждении клеток.
Интенсивность ультрафиолетового излучения нельзя точно определить по погоде — для этого используют УФ-индекс. Он учитывает высоту солнца над горизонтом, состояние озонового слоя, облачность, а также отражение от поверхности земли. Всемирная организация здравоохранения рекомендует принимать меры защиты кожи при значении УФ-индекса 3 и выше, и это правило актуально даже в пасмурную погоду.
Облака не защищают
Облака действительно снижают количество ультрафиолета, достигающего поверхности Земли, но не блокируют его полностью. В регионах с высоким УФ-индексом даже в пасмурную погоду риск повреждения кожи сохраняется, поэтому отказываться от солнцезащитных средств не стоит.
Особенно непредсказуемой считается переменная облачность. Когда солнце периодически выходит из-за облаков, уровень УФ-излучения может кратковременно возрастать из-за особенностей рассеивания и отражения лучей. При переменной облачности УФ-индекс иногда может кратковременно повышаться даже выше уровня, характерного для ясного неба.
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Стекло пропускает опасные УФ-лучи
Обычное стекло в значительной степени блокирует UVB, поэтому солнечный ожог через него менее вероятен. Однако UVA-лучи, которые незаметно повреждают ДНК клеток, ускоряют фотостарение и повышают риск рака кожи, проходят через них.
Исключение составляют ламинированные стёкла. Их обычно используют для лобовых окон в автомобилях. Они блокируют почти все UVA лучи, но боковые стёкла в машинах, как правило, делают из другого стекла. Степень защиты от излучения зависит от толщины и технологии производства.
В одном эксперименте боковые стёкла блокировали от 44 до 96% UVA — в зависимости от автомобиля через них могло проходить примерно 4–56% этого излучения. В экспериментах стёкла, которые используют в жилых домах, пропускают примерно 45–75% лучей типа UVA.
Главное о защите от солнца в облачную погоду и в машине
Ни облака, ни обычные стёкла не отменяют ультрафиолет — они лишь снижают его дозу. Накопительный эффект от регулярных поездок без защиты или долгих прогулок в пасмурную погоду реален, даже если кожа не покраснела.
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Важные исследования
- ВОЗ — защита от ультрафиолетового излучения и УФ-индекс; Американская академия дерматологии — защита от солнца;
- Skin Cancer Foundation — автомобильные и оконные стекла.
- Экстремальный уровень ультрафиолетового излучения из-за разорванной облачности в районе средних широт, Гранада (юго-восточная Испания).