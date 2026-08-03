У двух ядовитых растений нашли лекарственный потенциал

Учёные из Мичиганского государственного университета и Чешской академии наук расшифровали часть биохимического механизма, с помощью которого два смертельно ядовитых растения — аконит (борец) и живокость (дельфиниум) — производят сложные дитерпеноидные алкалоиды, некоторые из которых интересны для фармакологических исследований.

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Работа опубликована в журнале Molecular Plant. Речь не о готовом препарате и не о лечении цветами. Учёные показали, что отдельные этапы биосинтеза таких соединений можно воспроизводить в другом растении — табаке Nicotiana benthamiana (табак).

Оба растения вырабатывают вещества класса дитерпеноидных алкалоидов — сложные токсичные молекулы, которые и привлекают внимание фармакологов. Учёные отследили активность тысяч генов у аконита и живокости, выявили шесть ферментов, участвующих в биосинтезе, и воспроизвели этот участок пути в растениях табака. Он в данном случае выступает удобной экспериментальной платформой: позволяет получать целевые молекулы.

Аконитин — одно из соединений этого класса — известен науке почти 200 лет, однако его сложная структура до сих пор делает лабораторный синтез крайне трудной задачей. Именно поэтому расшифровка биосинтетического пути важна: она открывает перспективу получать подобные молекулы, не полагаясь на сбор редких растений.

Дитерпеноидные алкалоиды представляют интерес для фармакологических исследований. Например, авторы отмечают, что дельфиниум обладает антималярийной активностью и может быть промежуточным соединением в биосинтезе более сложных алкалоидов. Однако представленная работа посвящена не проверке лечебного действия этих веществ, а изучению механизмов их образования в растениях.

Аконит и живокость ядовиты. Их токсичные дитерпеноидные алкалоиды могут вызывать тяжёлые нарушения работы нервной, мышечной и сердечно-сосудистой систем и в некоторых случаях приводить к смерти. Поэтому использовать эти растения или их части для самолечения опасно.

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