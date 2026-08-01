Врачи проигрывают медицинским блогерам: чем это грозит

Кроме того, учёные выяснили, как кишечные бактерии помогут излечиться от тяжёлой болезни. В Японии нашли вещество, замедляющее старение мышц.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Кликбейт в медицинских видео на YouTube оказался популярнее достоверной информации

Алгоритмы YouTube продвигают ролики с кликбейтом в ущерб качеству и точности медицинской информации. К такому выводу пришли учёные из Южной Кореи в масштабном исследовании, опубликованном в журнале npj Digital Medicine.

Исследователи проанализировали почти 4000 медицинских видео по ключевым темам (онкология, диабет, деменция, депрессия и контроль веса), оценив их кликбейтовость и объективное качество контента с помощью специальных медицинских шкал. Выяснилось, что самые надёжные и полезные ролики создают государственные органы и медицинские институты, но их просмотры невелики (в среднем 78 тысяч).

В то же время независимые блогеры, активно использующие преувеличения и интригующие названия, набирают почти в 9 раз больше просмотров (около 675 тысяч), хотя их контент получил наименьшие оценки экспертов.

Авторы исследования называют это «парадоксом доверия». Экспертам приходится выбирать между научной точностью и видимостью в интернете. Учёные призывают к реформе алгоритмов, чтобы система продвигала проверенные медицинские факты, а не кликбейт.

Кишечные бактерии могут помочь излечиться от гепатита B

Метаболиты кишечной микробиоты могут влиять на процессы, связанные с контролем хронического гепатита B, и рассматриваются как потенциальные терапевтические мишени. Об этом заявили китайские учёные в обзорном исследовании, опубликованном в Journal of Clinical and Translational Hepatology.

Существующие лекарства не всегда приводят к окончательному удалению вируса гепатита В у пациентов. Исследователи установили, что метаболиты кишечника напрямую влияют на размножение вируса и иммунитет печени. В экспериментах на клетках масляная кислота (бутират) подавляла вирус, а желчные кислоты регулировали работу рецептора, через который гепатит B проникал в клетки печени.

Уёные полагают, что после подтверждения эффекта в клинических исследованиях при гепатите В стандартную противовирусную терапию можно сочетать с приёмом пребиотиков. Это вещества, которые служат субстратом для кишечной флоры, например клетчатки (не путать с пробиотиками), — и кислот. Это позволит снизить воспаление и блокировать проникновение вируса в новые клетки.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Календула может стать суперфудом

Календула (или ноготки) — цветок, обладающий огромным потенциалом для пищевой промышленности как полезный для здоровья ингредиент и природный консервант. К такому выводу пришли польские учёные в систематическом обзоре, опубликованном в журнале Applied Sciences.

Цветки календулы содержат более 500 вторичных метаболитов, включая флавоноиды, каротиноиды, эфирные масла и пищевые волокна. Эксперименты показывают, что экстракт календулы может не только быть натуральным красителем (поскольку придаёт пище жёлто-оранжевый цвет), но и обогащать продукты антиоксидантами. В экспериментах с хлебом водный экстракт календулы снижал количество дрожжей и плесени, что указывает на потенциальные консервирующие свойства.

Учёные отмечают, что при добавлении экстракта жизнеспособность молочнокислых бактерий сохранялась. Исследователи считают, что календула может стать перспективной натуральной альтернативой некоторым синтетическим красителям и синтетическим антиоксидантам в пищевой промышленности.

Авторы подчёркивают, что количество полноценных исследований с пищевыми продуктами пока небольшое, поэтому делать однозначные выводы о календуле пока преждевременно.

Что такое суперфуды на самом деле и есть ли в них смысл

Фруктоза оказалась стимулятором агрессивного метастазирования рака

В экспериментах на клетках и мышах фруктоза усиливала распространение агрессивного серозного рака яичников. У пациенток более высокий уровень циркулирующей фруктозы был связан с более высокой стадией заболевания. Об этом сообщили учёные из Института Вистар (США) в исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging.

Учёные проводили эксперименты с культурами клеток, а также на животных. Им удалось выяснить, что раковые клетки, выжившие после химиотерапии, перестают делиться, но продолжают выделять активные сигнальные молекулы. Главным мессенджером в этом процессе оказалась фруктоза. Выжившие клетки вырабатывают её и передают соседним опухолевым клеткам, стимулируя их к миграции и метастазированию.

Более того, исследователи выяснили, что фруктоза подавляет синтез холестерина в мембранах соседних клеток, из-за чего последние теряют контакты и легко распространяются по организму.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Найдена молекула, способная остановить возрастную потерю мышечной массы

Японские учёные из Университета Кюсю обнаружили вещество, которое замедляет возрастное разрушение белков мышечной ткани. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.

С возрастом мышцы теряют объём и силу. Во многом это происходит из-за того, что ключевой белок HGF (фактор роста гепатоцитов), участвующий в активации стволовых клеток мышц, поддаётся окислительному стрессу.

Исследователи выяснили, что серосодержащее соединение LASSS (трисульфид липоевой кислоты) не просто предотвращает это разрушение, но и при определённой концентрации модифицирует HGF и почти в два раза усиливает его активность. Результаты открывают перспективное направление для дальнейшего изучения LASSS при возрастной мышечной атрофии и саркопении, однако до клинических исследований и тем более применения у людей ещё далеко.

Врач рассказала, почему пожилые часто падают и как это предотвратить

Главное в новостях науки за неделю

В экспериментах фруктоза усиливала распространение рака яичников, алгоритмы соцсетей склонны продвигать кликбейтные медицинские ролики вместо проверенных фактов.

Метаболиты кишечных бактерий рассматривают как потенциальные мишени для лечения хронического гепатита B, а новое вещество LASSS может стать перспективным объектом для дальнейших исследований возрастной мышечной атрофии. Кроме того, производителям пищевых продуктов учёные рекомендуют присмотреться к календуле. Это не только натуральный краситель, но также источник сотен биоактивных веществ.

Подписывайтесь на «Рамблер» в Мах! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования