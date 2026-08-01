Врачи проигрывают медицинским блогерам: чем это грозит

Врачи проигрывают блогерам, фруктоза способствует раку, а календула может стать суперфудом
Кроме того, учёные выяснили, как кишечные бактерии помогут излечиться от тяжёлой болезни. В Японии нашли вещество, замедляющее старение мышц.
Кликбейт в медицинских видео на YouTube оказался популярнее достоверной информации
Алгоритмы YouTube продвигают ролики с кликбейтом в ущерб качеству и точности медицинской информации. К такому выводу пришли учёные из Южной Кореи в масштабном исследовании, опубликованном в журнале npj Digital Medicine.
Исследователи проанализировали почти 4000 медицинских видео по ключевым темам (онкология, диабет, деменция, депрессия и контроль веса), оценив их кликбейтовость и объективное качество контента с помощью специальных медицинских шкал. Выяснилось, что самые надёжные и полезные ролики создают государственные органы и медицинские институты, но их просмотры невелики (в среднем 78 тысяч).
В то же время независимые блогеры, активно использующие преувеличения и интригующие названия, набирают почти в 9 раз больше просмотров (около 675 тысяч), хотя их контент получил наименьшие оценки экспертов.
Авторы исследования называют это «парадоксом доверия». Экспертам приходится выбирать между научной точностью и видимостью в интернете. Учёные призывают к реформе алгоритмов, чтобы система продвигала проверенные медицинские факты, а не кликбейт.
Кишечные бактерии могут помочь излечиться от гепатита B
Метаболиты кишечной микробиоты могут влиять на процессы, связанные с контролем хронического гепатита B, и рассматриваются как потенциальные терапевтические мишени. Об этом заявили китайские учёные в обзорном исследовании, опубликованном в Journal of Clinical and Translational Hepatology.
Существующие лекарства не всегда приводят к окончательному удалению вируса гепатита В у пациентов. Исследователи установили, что метаболиты кишечника напрямую влияют на размножение вируса и иммунитет печени. В экспериментах на клетках масляная кислота (бутират) подавляла вирус, а желчные кислоты регулировали работу рецептора, через который гепатит B проникал в клетки печени.
Уёные полагают, что после подтверждения эффекта в клинических исследованиях при гепатите В стандартную противовирусную терапию можно сочетать с приёмом пребиотиков. Это вещества, которые служат субстратом для кишечной флоры, например клетчатки (не путать с пробиотиками), — и кислот. Это позволит снизить воспаление и блокировать проникновение вируса в новые клетки.
Календула может стать суперфудом
Календула (или ноготки) — цветок, обладающий огромным потенциалом для пищевой промышленности как полезный для здоровья ингредиент и природный консервант. К такому выводу пришли польские учёные в систематическом обзоре, опубликованном в журнале Applied Sciences.
Цветки календулы содержат более 500 вторичных метаболитов, включая флавоноиды, каротиноиды, эфирные масла и пищевые волокна. Эксперименты показывают, что экстракт календулы может не только быть натуральным красителем (поскольку придаёт пище жёлто-оранжевый цвет), но и обогащать продукты антиоксидантами. В экспериментах с хлебом водный экстракт календулы снижал количество дрожжей и плесени, что указывает на потенциальные консервирующие свойства.
Учёные отмечают, что при добавлении экстракта жизнеспособность молочнокислых бактерий сохранялась. Исследователи считают, что календула может стать перспективной натуральной альтернативой некоторым синтетическим красителям и синтетическим антиоксидантам в пищевой промышленности.
Авторы подчёркивают, что количество полноценных исследований с пищевыми продуктами пока небольшое, поэтому делать однозначные выводы о календуле пока преждевременно.
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Фруктоза оказалась стимулятором агрессивного метастазирования рака
В экспериментах на клетках и мышах фруктоза усиливала распространение агрессивного серозного рака яичников. У пациенток более высокий уровень циркулирующей фруктозы был связан с более высокой стадией заболевания. Об этом сообщили учёные из Института Вистар (США) в исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging.
Учёные проводили эксперименты с культурами клеток, а также на животных. Им удалось выяснить, что раковые клетки, выжившие после химиотерапии, перестают делиться, но продолжают выделять активные сигнальные молекулы. Главным мессенджером в этом процессе оказалась фруктоза. Выжившие клетки вырабатывают её и передают соседним опухолевым клеткам, стимулируя их к миграции и метастазированию.
Более того, исследователи выяснили, что фруктоза подавляет синтез холестерина в мембранах соседних клеток, из-за чего последние теряют контакты и легко распространяются по организму.
Найдена молекула, способная остановить возрастную потерю мышечной массы
Японские учёные из Университета Кюсю обнаружили вещество, которое замедляет возрастное разрушение белков мышечной ткани. Результаты исследования опубликованы в Scientific Reports.
С возрастом мышцы теряют объём и силу. Во многом это происходит из-за того, что ключевой белок HGF (фактор роста гепатоцитов), участвующий в активации стволовых клеток мышц, поддаётся окислительному стрессу.
Исследователи выяснили, что серосодержащее соединение LASSS (трисульфид липоевой кислоты) не просто предотвращает это разрушение, но и при определённой концентрации модифицирует HGF и почти в два раза усиливает его активность. Результаты открывают перспективное направление для дальнейшего изучения LASSS при возрастной мышечной атрофии и саркопении, однако до клинических исследований и тем более применения у людей ещё далеко.
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В экспериментах фруктоза усиливала распространение рака яичников, алгоритмы соцсетей склонны продвигать кликбейтные медицинские ролики вместо проверенных фактов.
Метаболиты кишечных бактерий рассматривают как потенциальные мишени для лечения хронического гепатита B, а новое вещество LASSS может стать перспективным объектом для дальнейших исследований возрастной мышечной атрофии. Кроме того, производителям пищевых продуктов учёные рекомендуют присмотреться к календуле. Это не только натуральный краситель, но также источник сотен биоактивных веществ.
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