Опасный тренд из соцсетей: почему гинекологи против вагиномаксинга

Интимная зона стала новой областью бьюти-экспериментов. На маркетплейсах растёт спрос на средства, которые обещают «омоложение», «отбеливание», «сужение» и устранение запаха. Врач-гинеколог Евгений Дрозд предупреждает: далеко не все средства для ухода безопасны, а попытки изменить естественные свойства организма могут привести к нежелательным последствиям.

© Сгенерировано ИИ

От гигиены к улучшению

Общий рынок интимной гигиены в России в 2025 году достиг объёма в 594,3 млн долларов США, и ожидается, что к 2034 году он вырастет до 885,9 млн долларов. Интересно, что сегмент уходовых средств занимает значимую долю рынка, особенно в онлайн-продажах, и продолжает расти.

В эту категорию входят не только товары для очищения. Сюда также относят средства для уменьшения запаха, отбеливания, подтяжки или сужения влагалища. Тренд на эти товары получил название вагиномаксинг. Он образован по аналогии с «луксмаксингом» (looksmaxxing — максимизация внешней привлекательности), только в этом случае речь идёт о деликатных зонах.

Врачи бьют тревогу

Под уходом за деликатными зонами гинекологи подразумевают мягкое очищение кожи наружных половых органов. Попытки сделать чище само влагалище, сузить его или устранить естественный запах могут навредить.

«Интимная зона — одна из самых чувствительных областей тела: кожа здесь тоньше, богата нервными окончаниями, постоянно подвержена трению, влаге и имеет собственный микробиом. Дезодоранты и отбеливающие кремы для этой зоны не считаются необходимыми средствами гигиены и потенциально опасны». Евгений Владимирович Дрозд Врач—акушер-гинеколог клиники «Евроонко»

Раздражение и молочница

Дезодоранты, ароматизированные гели и кремы с большим количеством активных компонентов могут вызывать раздражение кожи и слизистых. Часто проблемы возникают из-за ароматизаторов, эфирных масел или спирта.

Агрессивные составы могут нарушать баланс микроорганизмов. Защитных лактобактерий становится меньше, а условно-патогенных — больше. Это повышает риск бактериального вагиноза, кандидоза (молочницы), дерматита, фолликулита и инфекций мочевыводящих путей.

«Кроме того, эти средства маскируют симптомы разных заболеваний. Неприятный запах часто становится сигналом воспаления, инфекции или нарушения микрофлоры. Дезодорант скрывает проблему, в результате женщина откладывает визит к врачу и состояние прогрессирует», — комментирует врач.

Ожоги

Средства для отбеливания могут содержать компоненты, раздражающие кожу. По словам врача-гинеколога, в составе таких кремов встречаются гидрохинон, ретиноиды, кислоты, стероиды, иногда даже ртуть (в нерегулируемых товарах). Они вызывают жжение, воспаление, шелушение, а в тяжёлых случаях — химические ожоги.

«В результате мы можем наблюдать обратный эффект: агрессивное воздействие приводит к посттравматической гиперпигментации — кожа становится ещё темнее, — предупреждает врач. — Также возникают долгосрочные риски. Это экзогенный охроноз (стойкое сине-чёрное окрашивание кожи), истончение кожи, атрофия, повышенная чувствительность, нарушения барьерной функции. Ртуть и высокие дозы гидрохинона могут давать системные эффекты, повреждать почки и нервную систему».

Почему нельзя ходить в мокром купальнике: 4 реальных риска

Обманчивый эффект

В первую очередь это касается гелей для омоложения влагалища. В составе подобных средств чаще всего встречаются вяжущие компоненты (квасцы или растительные экстракты с дубильными веществами), охлаждающие добавки вроде ментола, спирты и ароматизаторы. Производители заявляют, что такие ингредиенты способны «сужать» влагалище, однако убедительных клинических доказательств эффекта нет.

«То, что многие ощущают как „сжатие“ — временный побочный эффект, а не реальное улучшение. Средства подсушивают слизистую, вызывают временный отёк и раздражение тканей, уменьшают естественную смазку. Из-за этого появляется больше трения, и ощущения могут казаться плотнее или ярче. Эффект держится от нескольких минут до часов и проходит. Это не сужение, а искусственная сухость», — объясняет врач.

Ложное ощущение медицинской необходимости

Ещё одна проблема вагиномаксинга — идея, что естественные особенности женского тела требуют постоянной коррекции. Гинекологи подчёркивают: нормальные выделения, естественный запах и изменения после родов или с возрастом не считаются болезнью.

«Я призываю помнить, что тёмный оттенок кожи в интимной зоне — нормальное явление, он связан с гормонами, генетикой, трением, возрастом. Это не требует коррекции и не считается патологией, — говорит Евгений Дрозд. — Если беспокоит запах, выделения, зуд, изменение цвета кожи или дискомфорт — обратитесь к гинекологу или дерматологу. Самолечение „ухаживающими“ средствами часто только усугубляет ситуацию.».

Какой уход действительно нужен

Для большинства женщин достаточно простых правил:

мыть наружные половые органы водой или мягким гелем без агрессивных компонентов;

избегать ароматизированных средств на слизистых;

не использовать спринцевания без назначения врача;

выбирать бельё, которое не создаёт постоянного раздражения.

«Женщинам следует помнить, что влагалище самоочищается. Для внешней гигиены достаточно теплой воды или мягкого средства без отдушек с подходящим pH по рекомендации врача. Дезодоранты, спреи и ароматизированные составы гинекологи в большинстве случаев не рекомендуют», — резюмирует эксперт.

Главное о вагиномаксинге

Интимная косметика становится частью большого рынка женской гигиены, но специалисты предупреждают: уход нужно использовать, чтобы поддерживать здоровье кожи, а не пытаться изменить физиологию организма. Отбеливающие кремы, дезодоранты и сужающие гели могут быть потенциально опасны и привести к нарушению микрофлоры, инфекциям и даже системным заболеваниям.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Важные исследования