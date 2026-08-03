Пациенты старшего возраста перед плановой операцией часто задаются вопросом: не ускорит ли общий наркоз потерю памяти и не приведёт ли к деменции? Врач—анестезиолог-реаниматолог Владислав Якименко рассказал «Рамблеру», как наркоз влияет на мозг и что говорят крупные исследования.

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Короткий ответ

На сегодняшний день нет убедительных доказательств, что общий наркоз вызывает деменцию — исследования дают противоречивые результаты. Сама по себе анестезия не считается доказанной причиной слабоумия.

Почему наркоз вообще связывают с нарушением памяти?

После операции некоторые пациенты замечают, что им сложнее сосредоточиться, запоминать новую информацию или быстро думать. Из-за этого может возникнуть ощущение, что именно наркоз «повредил память».

Опасения усилили лабораторные эксперименты. В некоторых исследованиях препараты для анестезии — в частности севофлюран, изофлюран и пропофол — влияли на процессы, связанные с накоплением бета-амилоида и изменением уровня тау-белка. Эти процессы связаны с развитием болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Здесь важно понимать: эти эффекты изучали в доклинических моделях, в том числе на животных. Это не означает, что такой же механизм происходит в мозге человека во время общей анестезии.

Почему сложно изучать влияние наркоза на мозг?

Во время операции на организм действует множество факторов. Это не только анестезия, но и сама хирургическая травма, стресс, боль, кровопотеря, изменения артериального давления.

Кроме того, люди, которым нужна операция, часто изначально отличаются от тех, у кого нет показаний к вмешательству: они могут быть старше, иметь хронические заболевания или более слабое здоровье. Все эти факторы сами по себе могут влиять на работу мозга.

Если в каком-то исследовании у пациентов после операции обнаруживают более высокий риск деменции, это ещё не означает, что причиной стал наркоз. Для однозначного ответа необходимо отделить влияние анестезии от последствий самой операции и состояния здоровья пациента, а сделать это на практике невозможно.

«Качественный наркоз изменений в мозге не вызывает. Если идёт гладкая подача препарата, нет сильных провалов или подъёмов артериального давления, эпизодов гипоксии (кислородного голодания), наркоз ни на что не повлияет». Что говорит наука? Якименко Владислав Андреевич Врач—анестезиолог-реаниматолог, главный анестезиолог клиник «Дентал Белгравия» и «Дентал Фэнтези», кандидат медицинских наук

Что говорит наука?

Крупные исследования не дают оснований считать наркоз причиной деменции. Метаанализ 2011 года не обнаружил статистически значимой связи между воздействием общей анестезии и болезнью Альцгеймера. Более свежий систематический обзор 2024 года, включавший восемь когортных исследований, также не выявил статистически значимого повышения риска деменции после анестезии, хотя авторы подчёркивают, что результаты нестабильны и не позволяют сделать однозначные выводы.

«Крупная научная работа была проведена с участием близнецов (у них почти одинаковый генетический фон и похожие условия жизни). Одному в проводили наркоз, другому не проводили. Значимых различий в мыслительных функциях у них не заметили», — говорит врач.

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Что действительно может произойти после наркоза

Реальный, но обычно временный риск — послеоперационная когнитивная дисфункция (ПОКД). У человека на некоторое время могут ухудшиться память, внимание и скорость мышления. По данным одного из исследований, такое состояние встречается примерно у 12% пациентов старше 60 лет и, как правило, проходит в течение трёх месяцев.

При этом, если после операции пациент некоторое время хуже запоминает информацию или становится рассеянным, это ещё не говорит о будущем развитии болезни Альцгеймера или другого вида деменции.

Главное о рисках наркоза

Нет убедительных доказательство того, что наркоз становится причиной деменции. После операции у некоторых пациентов, особенно у пожилых, могут временно ухудшиться память, внимание и способность ориентироваться. Однако это не то же самое, что деменция. У многих пациентов когнитивные нарушения со временем уменьшаются, хотя у части они могут сохраняться дольше.

Текст проверил врач—анестезиолог-реаниматолог Владислав Якименко, стаж 16 лет.

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