Учёные объяснили популярный мем «сформировались лобные доли»

Почему после 25 лет вдруг хочется тишины, домашних растений и спокойных вечеров? В соцсетях это объясняют созревшими лобными долями. Разобрались, действительно ли с возрастом мозг влияет на привычки и когда, с точки зрения науки, человек становится взрослым.

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Что за мем и откуда он взялся

В роликах в соцсетях люди рассказывают, что у них «сформировались лобные доли» — и теперь вместо шумных компаний их тянет на природу, хочется восхищаться простыми вещами и вкладываться в дом, семью, уют и размеренную жизнь. Например, популярен сценарий, где человек рассказывает, что прошёл сложный маршрут «чтобы сказать “вау” камням и скалам». Этот мем стал удобным объяснением для новых «взрослых» интересов: от любви к тишине до желания обустраивать быт.

Что такое лобные доли и за что они отвечают

Лобные доли находятся в передней части коры головного мозга, которую можно назвать «центром управления» поведением. Их важнейший отдел — префронтальная кора — помогает принимать решения, строить планы и не поддаваться импульсам. Префронтальная кора также участвует в функционировании рабочей памяти, контроле импульсов и других процессах, которые помогают планировать действия и менять стратегию поведения.

В подростковом возрасте и ранней молодости эта система ещё развивается, поэтому оценивать долгосрочные последствия своих поступков и сдерживать рискованное поведение может быть сложнее. С возрастом функции префронтальной коры постепенно совершенствуются: человеку становится проще контролировать реакции, учитывать последствия и менять приоритеты.

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Когда на самом деле созревает мозг

Популярная цифра 25 лет — это упрощение. Исследования, проведённые с помощью нейровизуализации, показывают: развитие мозга продолжается и после этого возраста. В частности белое вещество лобных долей ещё долго перестраивается и совершенствует связи с другими отделами мозга. Этот процесс обсусловлен миелинизацией — формированием оболочки вокруг нервных волокон, которая помогает быстрее и точнее передавать сигналы между нейронами.

Современные данные показывают, что развитие префронтальной коры продолжается в подростковом возрасте и ранней взрослости, причём сроки и характер изменений различаются между участками мозга и людьми.

Идея, что мозг созревает к 25 годам, не совсем точна. Взросление мозга — это не переключатель, который срабатывает в определённый момент, а постепенный процесс перестройки нейронных сетей.

Почему меняются интересы — и это нормально

Новые предпочтения — это естественная часть взросления: по мере созревания мозга меняется баланс между системами, которые отвечают за импульсивные желания, эмоции, мотивацию и оценку долгосрочных последствий. Однако это многофакторный процесс, на который также влияет жизненный опыт, окружение, образование, работа и привычки.

Префронтальная кора постепенно укрепляет связи с другими отделами мозга. В том числе и поэтому человеку становится проще учитывать последствия своих действий и выбирать то, что приносит устойчивое удовлетворение, а не только быстрый эмоциональный отклик. В результате с возрастом у многих могут меняться приоритеты: вместо постоянного поиска новых впечатлений больше ценятся спокойный отдых, близкие отношения, природа или обустройство собственного пространства.

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Главное о созревании лобных долей

Мем очень упрощённо уловил суть процесса . Изменение интересов не происходит в один день и не связано с магической отметкой в 25 лет. Это постепенная перестройка, которая продолжается в молодом возрасте и зависит не только от биологии, но и от опыта, образа жизни и обстоятельств.

Частично такие изменения действительно связаны с развитием мозга: по мере созревания префронтальной коры становится проще планировать, контролировать импульсы и выбирать то, что приносит долгосрочное удовлетворение. При этом мозг не становится «взрослым» в один конкретный день — ни в 25, ни в 30 лет.

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