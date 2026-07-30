Мокрый купальник может испортить отдых: вот что происходит с телом

После купания многие часами остаются в мокром купальнике — загорают, гуляют или просто сидят на пляже. Однако врачи предупреждают:это небезопасно для женского здоровья. Акушер-гинеколог Паринози Дилшод Миспохова рассказала «Рамблеру», какие проблемы может спровоцировать мокрый купальник и кому стоит быть особенно осторожным.

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Почему не стоит долго оставаться в мокром купальнике?

Главная проблема — не само наличие воды на ткани, а сочетание влаги, тепла, трения и длительного контакта с кожей. Мокрый купальник долго остаётся влажным, а плотная ткань может плохо пропускать воздух, возникает парниковый эффект. В результате кожа в интимной зоне раздражается сильнее, особенно если купальник тесный или человек долго сидит в нём.

Риск № 1 — раздражение кожи

В медицине это называют неспецифическим вульвовагинитом. Влажная ткань трётся о кожу, а остатки хлора, соли, песка и средств для загара могут дополнительно раздражать её. Из-за агрессивной среды и бактерий слизистая воспаляется, появляются зуд, покраснение, жжение и неприятные ощущения.

«Морская или хлорированная вода размягчает кожу и разрушает её защитный барьер, появляются микротрещины. Через эти повреждения бактерии проникают в слизистую — возникает раздражение и воспаление, то есть неспецифический вульвовагинит». Паринози Дилшод Миспохова врач—акушер-гинеколог клиники «Семейная»

Особенно легко столкнуться с этим людям, у которых кожа склонна к раздражению или уже повреждена после бритья и эпиляции.

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Риск № 2 — бактериальный вагиноз

Это невоспалительное заболевание, при котором нарушается баланс микрофлоры влагалища. Из-за резкого снижения количества защитных лактобактерий и бурного роста условно-патогенной флоры появляются сероватые выделения с «рыбным» запахом.

«В тёплой и влажной среде условно-патогенная флора (это микроорганизмы, которые присутствуют в нормальной микрофлоре, но если их становится слишком много, провоцируют болезни) начинает бесконтрольно размножаться и преобладать над защитными лактобактериями. Так развивается дисбиоз (нарушение нормальной микрофлоры влагалища), а на его фоне формируются бактериальный вагиноз», — комментирует гинеколог.

Риск № 3 — молочница

Её вызывает активное размножение грибков рода Candida, которые в небольшом количестве могут присутствовать в организме и в норме. При молочнице обычно появляются зуд, жжение, покраснение и болезненность в области наружных половых органов. Часто возникают белые густые выделения, похожие на творог.

Механизм такой же, как при вагинозе. Мокрая и плохо проветриваемая одежда становится дополнительным фактором для нарушения баланса микрофлоры влагалища. Риск выше, если эпизоды молочницы ранее уже случались.

Риск № 4 — цистит

Воспаление мочевого пузыря возникает, когда в него попадают бактерии (как правило, кишечная палочка). Появляются режущие боли и частые болезненные позывы.

«Мокрая ткань быстро остывает, снижая местную иммунную защиту в области уретры. Женский мочеиспускательный канал короткий и широкий, а его наружное отверстие расположено близко к влагалищу и анусу. Из-за такого анатомического соседства кишечная палочка — основная причина цистита — легко перемещается из прямой кишки к уретре и поднимается в мочевой пузырь, вызывая острое воспаление», — объясняет врач.

Как лучше поступить после купания?

Если есть возможность, после выхода из воды стоит:

снять мокрый купальник;

принять душ, если на коже остались хлор или морская соль;

надеть сухое бельё и одежду;

не использовать агрессивное мыло, ароматизированные средства и спринцевания для интимной зоны;

если кожа раздражена, дать ей время восстановиться.

«Если после отдыха у воды появились зуд, жжение, необычные выделения, боль при мочеиспускании или тянущие боли внизу живота — не занимайтесь самолечением. Даже при исчезновении симптомов воспаление могло перейти в хроническую форму», — рекомендует акушер-гинеколог.

Главное о вреде мокрого купальника

Если после купания оставаться в мокром купальнике недолго, ничего страшного не произойдёт. Однако длительный контакт с влажной тканью может вызвать раздражение кожи и спровоцировать молочницу, вагиноз и цистит. После купания лучше как можно скорее переодеться в сухое, особенно если купальник тесный или кожа чувствительная.

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