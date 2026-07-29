Генетик рассказал, как ДНК влияет на зарплату

Заголовки про «ген богатства» звучат убедительно: будто успех заложен в молекуле ДНК. Аспирант Научно-технологического университета «Сириус» Даниил Задорожный рассказал «Рамблеру» о том, что на самом деле показывают генетические исследования и почему уровень дохода нельзя объяснить одной только ДНК.

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Существует ли «ген бедности»?

Идея о том, что финансовый статус передаётся «с кровью», возникла задолго до современной генетики. Люди веками замечали: образование, профессии и достаток повторяются внутри семей из поколения в поколение.

Сегодня большие проекты GWAS находят тысячи генетических вариантов, статистически связанных с такими сложными признаками, как образовательное и финансовое достижение.

Ещё одна возможная причина происхождения мифа — желание получить простое объяснение сложного неравенства. Фраза «это всё гены» снимает неудобные вопросы о качестве образования и воспитании. При этом семьи передают детям не только генетический материал, но и социальную среду, из-за чего генетический и социальный вклад крайне трудно разделить.

Можно ли передать способность зарабатывать с генами?

Богатство не биологический признак вроде группы крови. Это социальный итог, на который влияют образование, рынок труда, наличие наследства, здоровье, место рождения, семья, законы и случайности. Ни одна из этих переменных не контролируется одним геном.

Социальная генетика работает не с «геном миллионера», а со множеством вариантов ДНК. Каждый из них вносит ничтожно малый вклад в промежуточный признак — например, в способность к концентрации или устойчивость к стрессу. Крупный анализ GWAS образовательного достижения на выборке около 1,1 млн человек нашёл 1271 независимый вариант ДНК, связанный с образовательным результатом, что подтверждает природу признака: влияет не один ген, а множество.

«Некоторые черты могут передаваться по наследству. Генетические варианты немного повышают вероятность определённых особенностей поведения, например склонности к поиску новизны или импульсивности. При этом речь идёт не о "генах характера" в прямом смысле, а о множестве вариантов ДНК, каждый из которых вносит очень небольшой вклад в вероятность появления той или иной особенности». Задорожный Даниил Витальевич аспирант, младший научный сотрудник Научно-технологического университета «Сириус»

Важно понимать, что GWAS выявляет статистические связи между генетическими вариантами и признаками, а не находит «гены», которые напрямую вызывают определённый социальный результат.

Умный — это в меня

Учёные выяснили, что на интеллект влияет большое количество генетических факторов. В крупном исследовании с участием около 270 тысяч человек были выявлены 205 геномных локусов и 1016 генов, связанных с различиями в показателях интеллекта. Эти гены находятся в основной ДНК клетки — в хромосомах ядра, где содержится большая часть генетической информации организма, которая наследуется от обоих родителей. Некоторые из них участвуют в развитии нервной системы, формировании связей между нейронами и работе клеточных процессов, но точные механизмы влияния большинства из них пока остаются не до конца изученными.

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Как гены взаимодействуют со средой?

Один и тот же генетический вариант может по-разному проявляться в разных условиях. Хорошая школа, врачи, поддержка семьи и безопасная среда способны существенно менять жизненную траекторию человека с любым набором генов.

Как показывает исследование Science о «генетическом воспитании», родители влияют на детей не только через унаследованные гены, но и через условия развития. Вклад генетических факторов проявляется в сложном взаимодействии с условиями, в которых растёт и развивается человек.

Во всём виноват «ген бедности»

Использовать выражение «ген бедности» некорректно не только с научной, но и с практической точки зрения. Генетические исследования описывают статистические закономерности на уровне больших групп людей, но не позволяют предсказать судьбу конкретного человека. Даже если определённые генетические варианты чаще встречаются у людей с теми или иными образовательными или экономическими результатами, это не означает, что они вызывают бедность или богатство сами по себе.

Специалисты по социальной генетике призывают с осторожностью интерпретировать подобные результаты. Обзор в Nature Human Behaviour отмечает, что данные о связи генетических вариантов с поведением или социальным статусом легко переоценить и представить как доказательство биологической предопределённости, хотя исследования этого не показывают.

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Нет «гена лени», «гена таланта» и «гена силы воли»

Логика мифа о «гене богатства» часто распространяется дальше: люди ищут «ген предпринимателя», «ген целеустремлённости» или «ген лени». Современная наука не подтверждает существование ни одного из них.

«Одна из причин, по которым идея "гена лени" или "гена таланта" слишком упрощает реальность, заключается в полигенной природе многих сложных признаков. Полигенный индекс (ПГИ) — это суммарная оценка, построенная по результатам GWAS. Комплексные признаки, такие как рост или риск диабета, зависят не от одного гена, а от тысяч вариантов ДНК, вклад каждого из которых крайне мал. Предсказательная способность индекса ограниченна, ведь даже для хорошо изученных признаков он объясняет лишь часть наблюдаемых различий, а влияние среды сохраняется. Значит, ПГИ корректно трактовать как вероятностную характеристику, а не как диагноз», — рассказывает Даниил Задорожный.

Кроме того, точность полигенных индексов зависит от того, на какой популяции они были разработаны и проверены, поэтому их нельзя автоматически переносить на людей с другим генетическим происхождением.

Главное о «генах богатства»

Отдельного гена богатства или бедности не существует. ДНК может влиять на некоторые стартовые особенности — склонность к обучению, устойчивость к стрессу, особенности внимания, — но не выдаёт человеку пожизненный финансовый статус. Вместо мифа о «гене бедности» корректнее говорить о сложной связке генов, среды, здоровья, образования и социальных условий — именно она в итоге и определяет, где и как живёт человек.

Текст проверил аспирант, младший научный сотрудник Научно-технологического университета «Сириус» Задорожный Даниил Витальевич.

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