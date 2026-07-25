Телевизор уменьшает мозг, а чужая микробиота помогает спать

Учёные также выяснили, почему пищу нежелательно запивать водой и чем опасны частые скачки веса. В Мексике успешно применили пчелиный яд при болезни Паркинсона.

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Просмотр телевизора уменьшает мозг

Долгий просмотр передач связали с негативными последствиями для структуры мозга, его объёма и риском деменции. Исследование провели американские учёные, они использовали данные 24-летнего наблюдения за 1700 участниками и сопоставили особенности сидячего поведения с результатами МРТ мозга. Работа опубликована в журнале Alzheimer’s & Dementia.

Учёные выяснили, что частый просмотр ТВ связан с увеличением очагов гиперинтенсивности белого вещества (что указывает на поражение мелких сосудов мозга), а также со снижением объёма зон, ответственных за память и мышление.

Результаты сравнивали с данными, полученными от участников, у которых сидячая работа. Выяснилось, что сидение за рабочим столом связано с сохранением и даже увеличением объёма определённых зон.

Это наблюдательное исследование, из которого нельзя установить прямую причинно-следственную связь. Тем не менее авторы объясняют такую разницу степенью умственной нагрузки. Работа требует концентрации и принятия решений, а просмотр ТВ — это пассивный отдых с низким уровнем мыслительной стимуляции. Примечательно, что мужчины оказались более уязвимы к негативному влиянию телевизора, чем женщины.

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Еду посоветовали не запивать

Эта привычка может привести к перееданию. К такому выводу пришли американские учёные в исследовании, опубликованном в журнале Appetite.

Исследователи проанализировали поведение добровольцев во время приёма пищи. Выяснилось, что каждые дополнительные 100 граммов воды, выпитые непосредственно во время еды, ассоциировались с увеличением объёма съеденной порции примерно на 40 граммов (около 50 дополнительных килокалорий). Кроме того, учёные заметили важную деталь: чем чаще человек чередует укусы пищи с глотками воды, тем больше еды он в итоге съедает за один раз.

Несмотря на тот факт, что главный вывод был сделан на основе наблюдательных исследований, авторы объясняют такой эффект несколькими механизмами:

вода покидает желудок быстрее твёрдой пищи, поэтому само по себе растяжение его стенок жидкостью не угнетает аппетит;

вода размягчает пищу, облегчает глотание и снимает сухость во рту (сухую еду нужно дольше жевать, благодаря чему насыщение приходит с меньшим количеством еды);

постоянная смена вкусовых ощущений при чередовании еды и глотков воды задерживает наступление сенсорного насыщения.

Таким образом, результаты интересны с точки зрения пищевого поведения, но не позволяют утверждать, что отказ от воды во время еды поможет похудеть. Для контроля веса гораздо важнее общий рацион, его энергетическая ценность и уровень физической активности.

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Пчелиный яд помог при болезни Паркинсона

Сочетание пчелиного яда с классической терапией леводопой показало обнадёживающие результаты в борьбе с симптомами болезни Паркинсона. Это показали учёные из Университета Гвадалахары (Мексика) в исследовании, опубликованном в журнале Neuroprotection.

Стандартная терапия леводопой помогает восполнить дефицит дофамина, но со временем её эффективность снижается. Учёные решили проверить, может ли пчелиный яд (богатый разнообразными активными веществами) усилить базовое лечение.

В экспериментах на мышах комбинация леводопы и пчелиного яда показала гораздо лучшие результаты, чем лекарство в одиночку. Экспериментальная терапия не только заметно улучшила координацию движений и уменьшила тремор, но и предотвратила развитие мыслительных нарушений и проблем с памятью.

Авторы подчёркивают, что пока испытания проходили на животных и до создания реального препарата предстоит изучить точные молекулярные механизмы.

Капсулы с фекалиями помогли от бессонницы

Пересадка кишечной микробиоты в виде капсул от здоровых доноров оказалась эффективным способом лечения хронической бессонницы. К такому выводу пришли учёные из Пекинского университета по результатам раннего рандомизированного клинического исследования, опубликованного в Journal of Internal Medicine.

В эксперименте одна группа пациентов с бессонницей принимала капсулы с кишечными микроорганизмами здоровых людей, а вторая — плацебо. Уже через месяц объективные медицинские обследования (ночная полисомнография) показали, что у участников первой группы существенно повысилась эффективность сна и сократилось время ночных пробуждений. Более того, опросники качества сна фиксировали стойкое улучшение симптомов на протяжении периода от 2 до 6 месяцев после приёма капсул.

Авторы исследования отмечают, что регуляция кишечного микробиома может стать перспективным методом лечения бессонницы.

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Учёные узнали, чем опасны частые скачки веса

Попытки похудеть, сменяющиеся повторным набором веса (эффект йо-йо), связали с потерей мышечной массы у людей среднего возраста. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в наблюдательном исследовании, опубликованном в журнале Radiology.

Исследователи проанализировали данные МРТ-сканирования 1433 участников за четыре года. Выяснилось, что люди с постоянными колебаниями веса потеряли почти в четыре раза больше мышечной ткани на бёдрах (около 3,7%), чем те, чей вес оставался стабильным.

Авторы объясняют, что при похудении человек теряет и жир, и мышцы, однако при последующем наборе возвращается преимущественно только жировая ткань.

Исследователи подчёркивают, что при любом похудении (как с помощью диет, так и при приёме популярных препаратов) приоритетом должны быть защита и сохранение мышечной массы, а не просто цифра на весах. Для этого нужно есть достаточное количество белка и заниматься силовыми упражнениями.

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Просмотр телевизора угнетает мышление и снижает объём мозга. Также стоит пересмотреть свои привычки при трапезах: если постоянно запивать еду, можно съесть лишнего. Кроме того, людям, контролирующим вес, важно избегать «качелей» с резким похудением и набором веса, чтобы не разрушать свои мышцы.

Впечатляющие результаты показало лечение хронической бессонницы с помощью капсул с донорской микробиотой кишечника, что ещё раз доказывает прямую связь между ЖКТ и мозгом. Биологически активные вещества пчелиного яда показали способность усиливать действие стандартных лекарств от болезни Паркинсона.

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