Телевизор уменьшает мозг, а чужая микробиота помогает спать

Телевизор уменьшает мозг, а фекалии помогают при бессоннице
Учёные также выяснили, почему пищу нежелательно запивать водой и чем опасны частые скачки веса. В Мексике успешно применили пчелиный яд при болезни Паркинсона.
Просмотр телевизора уменьшает мозг
Долгий просмотр передач связали с негативными последствиями для структуры мозга, его объёма и риском деменции. Исследование провели американские учёные, они использовали данные 24-летнего наблюдения за 1700 участниками и сопоставили особенности сидячего поведения с результатами МРТ мозга. Работа опубликована в журнале Alzheimer’s & Dementia.
Учёные выяснили, что частый просмотр ТВ связан с увеличением очагов гиперинтенсивности белого вещества (что указывает на поражение мелких сосудов мозга), а также со снижением объёма зон, ответственных за память и мышление.
Результаты сравнивали с данными, полученными от участников, у которых сидячая работа. Выяснилось, что сидение за рабочим столом связано с сохранением и даже увеличением объёма определённых зон.
Это наблюдательное исследование, из которого нельзя установить прямую причинно-следственную связь. Тем не менее авторы объясняют такую разницу степенью умственной нагрузки. Работа требует концентрации и принятия решений, а просмотр ТВ — это пассивный отдых с низким уровнем мыслительной стимуляции. Примечательно, что мужчины оказались более уязвимы к негативному влиянию телевизора, чем женщины.
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Еду посоветовали не запивать
Эта привычка может привести к перееданию. К такому выводу пришли американские учёные в исследовании, опубликованном в журнале Appetite.
Исследователи проанализировали поведение добровольцев во время приёма пищи. Выяснилось, что каждые дополнительные 100 граммов воды, выпитые непосредственно во время еды, ассоциировались с увеличением объёма съеденной порции примерно на 40 граммов (около 50 дополнительных килокалорий). Кроме того, учёные заметили важную деталь: чем чаще человек чередует укусы пищи с глотками воды, тем больше еды он в итоге съедает за один раз.
Несмотря на тот факт, что главный вывод был сделан на основе наблюдательных исследований, авторы объясняют такой эффект несколькими механизмами:
- вода покидает желудок быстрее твёрдой пищи, поэтому само по себе растяжение его стенок жидкостью не угнетает аппетит;
- вода размягчает пищу, облегчает глотание и снимает сухость во рту (сухую еду нужно дольше жевать, благодаря чему насыщение приходит с меньшим количеством еды);
- постоянная смена вкусовых ощущений при чередовании еды и глотков воды задерживает наступление сенсорного насыщения.
Таким образом, результаты интересны с точки зрения пищевого поведения, но не позволяют утверждать, что отказ от воды во время еды поможет похудеть. Для контроля веса гораздо важнее общий рацион, его энергетическая ценность и уровень физической активности.
Пчелиный яд помог при болезни Паркинсона
Сочетание пчелиного яда с классической терапией леводопой показало обнадёживающие результаты в борьбе с симптомами болезни Паркинсона. Это показали учёные из Университета Гвадалахары (Мексика) в исследовании, опубликованном в журнале Neuroprotection.
Стандартная терапия леводопой помогает восполнить дефицит дофамина, но со временем её эффективность снижается. Учёные решили проверить, может ли пчелиный яд (богатый разнообразными активными веществами) усилить базовое лечение.
В экспериментах на мышах комбинация леводопы и пчелиного яда показала гораздо лучшие результаты, чем лекарство в одиночку. Экспериментальная терапия не только заметно улучшила координацию движений и уменьшила тремор, но и предотвратила развитие мыслительных нарушений и проблем с памятью.
Авторы подчёркивают, что пока испытания проходили на животных и до создания реального препарата предстоит изучить точные молекулярные механизмы.
Капсулы с фекалиями помогли от бессонницы
Пересадка кишечной микробиоты в виде капсул от здоровых доноров оказалась эффективным способом лечения хронической бессонницы. К такому выводу пришли учёные из Пекинского университета по результатам раннего рандомизированного клинического исследования, опубликованного в Journal of Internal Medicine.
В эксперименте одна группа пациентов с бессонницей принимала капсулы с кишечными микроорганизмами здоровых людей, а вторая — плацебо. Уже через месяц объективные медицинские обследования (ночная полисомнография) показали, что у участников первой группы существенно повысилась эффективность сна и сократилось время ночных пробуждений. Более того, опросники качества сна фиксировали стойкое улучшение симптомов на протяжении периода от 2 до 6 месяцев после приёма капсул.
Авторы исследования отмечают, что регуляция кишечного микробиома может стать перспективным методом лечения бессонницы.
Учёные узнали, чем опасны частые скачки веса
Попытки похудеть, сменяющиеся повторным набором веса (эффект йо-йо), связали с потерей мышечной массы у людей среднего возраста. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в наблюдательном исследовании, опубликованном в журнале Radiology.
Исследователи проанализировали данные МРТ-сканирования 1433 участников за четыре года. Выяснилось, что люди с постоянными колебаниями веса потеряли почти в четыре раза больше мышечной ткани на бёдрах (около 3,7%), чем те, чей вес оставался стабильным.
Авторы объясняют, что при похудении человек теряет и жир, и мышцы, однако при последующем наборе возвращается преимущественно только жировая ткань.
Исследователи подчёркивают, что при любом похудении (как с помощью диет, так и при приёме популярных препаратов) приоритетом должны быть защита и сохранение мышечной массы, а не просто цифра на весах. Для этого нужно есть достаточное количество белка и заниматься силовыми упражнениями.
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Просмотр телевизора угнетает мышление и снижает объём мозга. Также стоит пересмотреть свои привычки при трапезах: если постоянно запивать еду, можно съесть лишнего. Кроме того, людям, контролирующим вес, важно избегать «качелей» с резким похудением и набором веса, чтобы не разрушать свои мышцы.
Впечатляющие результаты показало лечение хронической бессонницы с помощью капсул с донорской микробиотой кишечника, что ещё раз доказывает прямую связь между ЖКТ и мозгом. Биологически активные вещества пчелиного яда показали способность усиливать действие стандартных лекарств от болезни Паркинсона.
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