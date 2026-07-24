Врач рассказала, как сделать укол дома без осложнений

Укол — простая с виду процедура, тем не менее она требует подготовки и знаний многих нюансов. Если сделать её неправильно, могут быть серьёзные последствия. Врач-терапевт Гелена Рябчук рассказала «Рамблеру», что нужно знать об инъекциях.

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Правильно сделанная инъекция — это доставка препарата в нужную зону (подкожную клетчатку, мышцу, вену) с минимальными побочными реакциями. Если ошибиться с местом, глубиной или техникой выполнения, лекарство может хуже всасываться, а риск осложнений повышается.

«Только врач определяет, действительно ли нужен инъекционный способ введения, какой препарат, в какой дозе и как часто. Не стесняйтесь уточнять у специалиста, зачем нужна инъекция (чтобы снять боль, добиться быстрого эффекта, поддержать организм при хроническом заболевании)». Рябчук Гелена Геннадиевна врач-терапевт медицинского центра "Юниклиник"

Некоторые препараты можно вводить самостоятельно, но после обучения, например инсулин или другие лекарства для подкожного введения. Первый раз технику должны показать медицинская сестра или врач.

Какими бывают уколы

Инъекции бывают подкожными, внутримышечными и внутривенными.

Подкожные инъекции

Такие уколы делают в слой жировой клетчатки под кожей. Так вводят, например, инсулин и некоторые другие препараты. Место для инъекции обычно выбирают в области живота, бедра, плеча или ягодицы. Для подкожных уколов часто используют короткие иглы. Если игла длиннее, кожу нужно собрать в складку большим и указательным пальцами, чтобы снизить риск попадания в мышечную ткань. Например, если случайно ввести инсулин в мышцу, возрастает риск тяжёлой гипогликемии (пониженного уровня сахара).

Внутримышечные уколы

Внутримышечные инъекции делают глубже — в мышцу. Это необходимо в случаях, когда препарат должен всасываться быстрее, чем из подкожной клетчатки. Частые места для таких уколов — дельтовидная мышца плеча, переднебоковая поверхность бедра и ягодичная мышца. Такие уколы можно делать дома после обучения.

Внутривенные инъекции

Это самый быстрый путь доставки препарата в кровь, но и самый требовательный к технике. Здесь важно попасть в вену, при этом не повредить её, не занести инфекцию и не ошибиться со скоростью введения препарата.

«Не пытайтесь делать инъекции самостоятельно без обучения и разрешения врача. Особенно это касается внутривенных введений — их должен выполнять только специалист», — отмечает врач.

Как подготовиться к уколу

И в медицинском учреждении, и дома нужно подготовить необходимый инструментарий. Обычно нужны:

одноразовые шприцы подходящего объёма;

игла длиной и толщиной, подходящей для конкретной инъекции;

назначенный лекарственный препарат;

антисептик;

ватный диск или стерильная салфетка;

контейнер для отходов;

перчатки.

«Перед манипуляцией вас должны спросить, согласны ли вы на введение препарата, и уточнить вашу переносимость. Если у вас есть сомнения в безопасности процедуры, не стесняйтесь задавать вопросы. Перед набором в шприц медсестра должна сверить название, дозу и срок годности на упаковке с назначением. Когда вы делаете укол дома, вы тоже можете проконтролировать этот этап: убедитесь, что название на ампуле совпадает с тем, что назначил врач и что срок годности не истёк», — говорит Гелена Рябчук.

Категорически нельзя вводить:

мутный препарат (если в норме он должен быть прозрачным);

препарат, в котором плавают хлопья;

лекарство из повреждённой ампулы.

Если препарат нужно набрать в шприц, важно удалить лишние пузырьки воздуха. Для этого шприц держат иглой вверх, слегка постукивают по корпусу, чтобы пузырьки воздуха поднялись, и аккуратно выталкивают их.

«Если вам делают укол в медицинском учреждении, займите удобное положение (сидя или лёжа), что зависит от вида инъекции и самочувствия. Медсестра пальпирует выбранную зону, чтобы исключить воспаления, уплотнения, рубцы, повреждения кожи или другие противопоказания», — рассказывает врач.

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Как делать укол: техника выполнения

Для обработки рук используется жидкое мыло, которое наносят с помощью дозатора. Важно тщательно вымыть руки, включая кончики пальцев, кожу вокруг ногтей и межпальцевые промежутки. После мытья руки осушают одноразовым полотенцем или салфеткой.

На кисти рук наносят 3–5 мл антисептика и тщательно втирают в кожу до полного высыхания. Ключевое условие эффективности: руки должны оставаться влажными всё время обработки, которая длится около 30 секунд.

После того как антисептик полностью высох, надевают нестерильные одноразовые перчатки. Это стандартная мера предосторожности при инвазивных процедурах.

Затем готовят препарат, выбирают место для инъекции и обрабатывают кожу антисептиком. Если используется спиртовая салфетка, коже нужно дать высохнуть. Дело в том, что спирт может усилить жжение и не успеть подействовать.

Подкожная инъекция

При подкожной инъекции место чаще выбирают там, где есть достаточный слой жировой клетчатки (например, на животе). Кожу можно аккуратно собрать в складку большим и указательным пальцами, особенно если игла длинная или человек худой. Иглу вводят под углом 45 или 90 градусов — это зависит от длины иглы, толщины подкожной клетчатки и инструкции к препарату. Вводить препарат нужно плавно, без резкого давления на поршень.

Место для внутримышечных инъекций

При внутримышечной инъекции важно попасть именно в мышечную ткань. Для этого выбирают область, где низка вероятность попадания иглы в нерв или кровеносный сосуд. Например, для некоторых вакцин используют область дельтовидной мышцы, а для других препаратов — бедро или ягодицу.

В ягодичной области особенно важен выбор места. Так, если укол сделать слишком низко или близко к центру ягодицы, можно повредить седалищный нерв. Раньше для инъекций чаще выбирали верхнюю наружную часть ягодицы. Сейчас во многих случаях более безопасным считают участок сбоку от ягодицы, ближе к тазобедренному суставу, поскольку там меньше крупных нервов и кровеносных сосудов.

Как вводить иглу

При внутримышечном уколе иглу вводят быстрым уверенным движением, чаще всего под углом 90 градусов. Длинные иглы нужны, чтобы препарат дошёл до мышцы, особенно если над ней много подкожной клетчатки. При этом слишком длинные иглы или неправильный угол введения могут привести к травме, поэтому длину иглы подбирают индивидуально.

После укола

После введения препарата иглу извлекают под тем же углом, под которым вводили. Место укола можно слегка прижать салфеткой. Сильно массировать область инъекции не нужно, если этого не требует инструкция. Например, некоторые препараты должны всасываться медленно.

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Уход после укола

Правила ухода после укола во многом зависят от того, где именно проводили инъекцию — дома или в медицинском учреждении.

Если укол сделали дома

Если укол делает знакомый или медработник дома, то после инъекции нужно понаблюдать за пациентом. Большинство аллергических реакций на препараты развиваются в течение 5–60 минут после введения, но чаще всего — в первые 15 минут.

«Через 15–30 минут после инъекции необходимо оценить самочувствие пациента. Это нужно, чтобы вовремя заметить возможные осложнения или аллергическую реакцию. Если после инъекции есть покраснение, болезненность, уплотнение, отёк, повышение температуры тела или другие тревожные симптомы — обязательно сообщите об этом врачу. Некоторые осложнения (например, абсцесс, некроз, воздушная эмболия) требуют срочного медицинского вмешательства», — поясняет Гелена Рябчук.

Особое внимание нужно уделить аллергии. На её развитие указывают:

сыпь;

зуд;

отёк губ или век;

хрипы;

головокружение;

резкая слабость;

ощущение нехватки воздуха.

В такой ситуации нужно вызывать скорую помощь. Особенно опасна аллергическая реакция после антибиотиков, обезболивающих, вакцин и препаратов, которые человек получает впервые.

Если укол сделали в клинике

В клинике всё контролирует медицинский работник. Обычно пациента просят оставаться в медучреждении первые 15–30 минут. Если же начинается тяжёлая аллергическая реакция (анафилактический шок), то пациенту вводят адреналин, антигистаминные и глюкокортикоидные (при необходимости) препараты для купирования шока. Если инъекцию вам делают впервые (ранее этот препарат никогда не вводили), лучше её сделать в клинике.

Вполне нормально, если после укола беспокоят:

небольшая чувствительность или жжение в месте инъекции;

небольшое покраснение или припухлость;

зуд;

маленький синяк или появление нескольких капель крови;

небольшое уплотнение в месте укола.

Обычно такие реакции проходят в течение нескольких часов или дней.

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Ошибки и возможные осложнения

Самая частая ошибка — делать укол без обучения. Даже если человек видел, как это делает медицинская сестра, этого недостаточно для безопасной самостоятельной процедуры. Нужно понимать, куда именно вводить препарат, какой нужен угол введения, какую выбрать иглу и что делать при неожиданной реакции.

К частым ошибкам относятся:

неправильный выбор места;

повторное использование одноразового шприца или иглы;

введение препарата не тем путём;

слишком быстрое введение лекарства;

использование неправильных игл;

неполное удаление пузырьков воздуха при наборе дозы;

введение в участок с воспалением, синяком, уплотнением или сыпью;

отсутствие наблюдения после инъекции.

«Не делайте инъекцию в место, где есть уплотнение от прошлого укола, воспаление, отёк или сосудистые звёздочки. Если назначен курс инъекций, то нужно избежать постоянных уколов в одну и ту же точку», — отмечает врач.

Осложнения после уколов

Осложнения бывают местными и общими. Среди местных — боль, синяк, уплотнение, воспаление, абсцесс, повреждение нерва или кровеносных сосудов. Общие — аллергическая реакция, инфекционные осложнения, неправильное действие препарата (из-за ошибки в дозе или пути введения).

Чтобы снизить риск осложнений, нужно:

использовать одноразовые шприцы;

соблюдать чистоту рук;

правильно подбирать место для инъекции;

не вводить препарат, если есть сомнения.

Главное о том, как делают уколы

Безопасность укола зависит от нескольких вещей: куда вводят препарат, под каким углом, какую иглу используют и насколько чисто выполняют процедуру. Подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции требуют разной техники. Если ошибиться с местом, глубиной или способом введения, могут появиться боль, синяк, воспаление, повреждение нерва или инфекция.

Самостоятельно можно делать только те инъекции, которые назначил врач и технику которых показал медицинский работник. Внутривенные уколы должен выполнять специалист. Для снижения риска осложнений важно наблюдать за самочувствием пациента после процедуры.

Текст проверила врач-терапевт Рябчук Гелена Геннадиевна, стаж 35 лет.

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