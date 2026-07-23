«Июньский феномен»: женщины по всему миру жалуются на сбой цикла

В социальных сетях женщины из разных стран массово обсуждают необычные изменения менструального цикла: месячные приходят раньше срока, задерживаются или начинаются дважды за один месяц. Некоторые связывают это с аномальной жарой, которая этим летом наблюдается в разных регионах мира. Разобрались, может ли погода по-особенному влиять на женщин и когда нужно обращаться к врачу.

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Что происходит

В социальных сетях женщины рассказывают о необычных изменениях менструального цикла. У кого-то месячные начались раньше срока, у кого-то их не было вообще. В TikTok эти истории называют «июньским феноменом». Пользователи выдвигают несколько теорий, объясняющих загадочное явление. Основная гласит, что во всём виновата аномальная жара, которая накрыла многие страны этим летом.

Как жара влияет на менструацию

При высокой температуре организм испытывает дополнительную нагрузку: усиливается потоотделение, растёт риск обезвоживания, могут меняться сон, питание и уровень физической активности. Организм воспринимает это как стресс.

Исследования показывают, что это может влиять на гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему — сложный механизм, который регулирует овуляцию и менструальный цикл.

«Стресс активирует гипоталамус, который стимулирует выработку в надпочечниках одного из главных гормонов стресса — кортизола. Кортизол, в свою очередь, влияет на выработку гонадотропин-рилизинг гормона, из-за чего гипофиз выделяет меньше лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов. Без их адекватной стимуляции яичники задерживают овуляцию, что и сдвигает цикл». Евгений Владимирович Дрозд Врач—акушер-гинеколог клиники «Евроонко»

Также на менструальный цикл летом может повлиять длинный световой день, из-за которого снижается выработка мелатонина.

«Этот гормон напрямую связан с биоритмами и созреванием фолликулов, поэтому его нехватка может сдвинуть овуляцию», — объясняет врач.

Отдельно гинекологи выделяют обезвоживание. При недостатке жидкости объём циркулирующей крови падает, а её вязкость растёт.

«Из-за сгущения крови ухудшается микроциркуляция в органах малого таза. В результате страдает питание слизистой оболочки матки», — объясняет Евгений Дрозд.

Все эти «летние факторы» могут привести к нерегулярному циклу, преждевременному началу или задержке менструации и изменению интенсивности кровотечения.

Один такой случайный сбой в году можно считать вариантом нормы. Однако если цикл нарушается несколько месяцев подряд, кровотечения возникают между менструациями или кровопотеря заметно увеличилась, стоит обратиться к гинекологу. Списывать повторяющиеся нарушения только на жару не стоит.

Альтернативные теории

Не все согласны с объяснением гинекологов о влиянии жары на гормональную систему. Некоторые пользователи считают, что «июньский сбой» связан с отключением адронного коллайдера. Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) остановил его 29 июня 2026 года, чтобы провести реконструкцию. Полноценный перезапуск комплекса запланирован на 2030 год. Правда, как именно остановка ускорителя частиц повлияла на менструацию женщин, сторонники этой теории не объясняют.

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