Постоянно затекает нога: когда это опасный симптом

Посидели дольше обычного, встали — а нога не слушается, ступня покалывает, по коже бегают мурашки? Нужно время, чтобы нога снова стала «своей»? Если нога затекает из-за неудобной позы, волноваться, скорее всего, не о чем. Однако, если неприятные ощущения появляются во время обычной прогулки или даже ночью, стоит разобраться, почему это происходит.

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Почему нога затекает?

Самая распространённая причина — вы слишком долго сидели без движения. В неудобной позе некоторые нервы могут временно сдавливаться, поэтому появляются знакомые покалывания и ощущение онемения. Стоит изменить положение, встать, немного пройтись — и постепенно всё возвращается в норму.

Иногда неприятные ощущения связаны с раздражением или постоянным сдавлением нерва, например опухолью или грыжей. В других случаях врач может заподозрить проблемы с кровообращением, щитовидной железой или другие состояния, которые требуют внимания.

Здесь важно учитывать, как часто повторяется онемение и какие ощущения появляются вместе с ним. Только врач сможет провести необходимую диагностику, установить точную причину и назначить правильное лечение. Если онемение в ногах стало частой проблемой, важно не тянуть с консультацией и записаться к неврологу.

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Иногда достаточно просто встать и пройтись

Скорее всего, повода для беспокойства нет, если:

нога затекает только после долгого сидения;

вы понимаете, почему это произошло;

после смены положения и небольшой разминки всё быстро проходит;

между такими эпизодами вы чувствуете себя нормально.

В этом случае полезно просто не засиживаться надолго. Встаньте, пройдитесь до кухни, сделайте несколько движений ногами.

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Есть ситуации, когда лучше не ждать

Стоит обратить внимание на симптомы, если нога начинает затекать регулярно и без очевидной причины. Особенно если вместе с онемением появляются:

покалывание или жжение, которые долго не проходят;

боль, отдающая в ягодицу, бедро или стопу;

неприятные ощущения в пояснице;

слабость в ноге;

ощущение, что стопа стала хуже слушаться.

В такой ситуации не стоит месяцами успокаивать себя мыслью «наверное, просто отсидел». Чем раньше понять, в чём причина, тем проще с ней справиться. К тому же лечение на ранней стадии обычно обходится легче — и по времени, и по деньгам, а главное, больше шансов не дать проблеме усугубиться.

С чего начать?

Если онемение и покалывание повторяются, можно обратиться к неврологу. Специалист расспросит, когда появляются симптомы, проверит чувствительность и рефлексы и, если это понадобится, назначит дополнительные исследования.

Обычно причина оказывается понятной и решаемой. Главное — не привыкать к постоянному дискомфорту и не ждать, пока он начнёт мешать обычной жизни.

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