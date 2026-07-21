5 фактов о борщевике, которые спасут от болезненных ожогов

Борщевик Сосновского выглядит как обычное луговое растение — но его сок способен вызвать глубокие ожоги и привести к слепоте. Симптомы появляются слишком поздно, когда процесс повреждения кожи уже запущен. Вот пять фактов, из-за которых это растение считают самым опасным сорняком в стране.

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Борщевик сначала был культурным растением

Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) описан как вид в 1944 году. Его обнаружила ботаник Ида Манденова на Кавказке и назвала в честь своего учителя исследователя кавказской флоры Дмитрия Сосновского.

Советские учёные посчитали, что трехметровое, неприхотливое и морозостойкое растение с большой урожайностью станет идеальным кормом для скота и поднимет послевоенное сельское хозяйство. Борщевик начали массово сеять по всей стране. Так продолжалось до 1970-х годов, пока не стало очевидно, что от растения больше вреда, чем пользы.

Борщевик быстро одичал и начал вытеснять другие растения. Вдобавок он оказался опасен: молоко питавшихся им коров портилось, сообщалось о случаях рождения телят с врождёнными пороками. К тому же, его сок оставлял ожоги на коже человека. В 2015 году борщевик официально признали сорной культурой в России.

Ожог — не от прикосновения, а от солнца

Сок борщевика содержит фуранокумарины — псорален, бергаптен, ксантотоксин и другие, которые могут встраиваться между цепочками ДНК клеток кожи. В тени они менее активны, но стоит попасть под ультрафиолет — запускается фотохимическая реакция. Клетки разрушаются, могут образовываться волдыри и эрозии. Это не химический ожог в привычном смысле, а фитофотодерматит — поражение, запущенное светом. Именно поэтому при прикосновении человек ничего не чувствует: ожог проявляется позже, на солнце.

Даже пасмурная погода не всегда защищает от фототоксической реакции, поскольку для её запуска достаточно небольшой дозы ультрафиолетового излучения.

Симптомы нарастают от нескольких часов до нескольких дней

Первые признаки — зуд и покраснение — могут появляться в течение первых двух часов пребывания на солнце. Через 1–5 дней кожа темнеет, образуются пузыри с прозрачной жидкостью. После вскрытия остаётся открытая болезненная рана.

Заживление занимает до месяца, при этом повышенная чувствительность к солнцу на поражённом участке может сохраняться несколько месяцев, а рубцы и пятна — годами.

В группе повышенного риска дети и пожилые люди: у них более тонкая и уязвимая к фуранокумаринам кожа. Если ожоги от борщевика охватывают значительную площадь тела, последствия могут быть тяжёлыми.

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Борщевик опасен для глаз и при вдыхании

Попадание сока на слизистую глаз грозит ожогом роговицы и потерей зрения — описаны случаи слепоты.

Пыльца и эфирные масла при вдыхании в жаркую погоду также способны вызвать головокружение, тошноту, потерю сознания и анафилактический шок у людей с гиперчувствительностью.

Первая помощь: что категорически нельзя делать

Если на кожу попал сок борщевика, действовать нужно быстро:

промыть поражённое место проточной водой с мылом;

осторожно высушить кожу, не растирая полотенцем.

закрыть участок от солнца и защищать от УФ-излучения минимум две недели;

при попадании сока в глаза — промывать водой 15–20 минут, затем обратиться к врачу;

до появления волдырей допустимо пользоваться средствами с пантенолом, как при обычных ожогах.

Нельзя: обрабатывать кожу спиртом, смазывать ожоги сметаной или использовать народные средства — они усиливают раздражение и замедляют заживление.

Борщевик опасен не тем, что он агрессивен, а тем, что он наносит удар незаметно. Главное, что нужно помнить: если вы прикоснулись к растению и пока ничего не чувствуете — это не значит, что всё обошлось. Уйдите с солнца, промойте кожу и наблюдайте за реакцией в течение суток.

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