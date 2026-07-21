Врач рассказал, кому нельзя кататься на аттракционах

Терапевт рассказал, кому опасно кататься на аттракционах
Очередь на американские горки обычно заканчивается выбросом адреналина и яркими эмоциями. Тем не менее иногда могут быть последствия. Серьёзные осложнения встречаются редко, однако сильные перегрузки и резкие ускорения могут быть опасны для людей с некоторыми заболеваниями и детей. Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц рассказал «Рамблеру», кому стоит отказаться от экстремальных аттракционов и как снизить риски всем остальным.
Какие аттракционы считаются самыми опасными для здоровья взрослых и детей?
Самые частые травмы происходят на батутах и надувных аттракционах. Согласно данным Национальной системы электронного надзора за травмами, именно эти аттракционы — лидеры по количеству обращений в экстренные службы.
«Основные механизмы травм: столкновения с другими детьми, неудачные приземления (особенно на голову и шею), контакт с жёсткими элементами конструкции (пружины, каркас). Особенно опасны нестационарные надувные аттракционы (например, на фестивалях и пляжах), так как контроль за их состоянием, креплением и квалификацией инструктора зачастую минимален».Тринц Даниил Олеговичврач-терапевт компании СберЗдоровье
Самые серьёзные травмы связаны с американскими горками. Их меньше по количеству, но они более тяжёлые, это:
- Хлыстовые травмы шейного отдела и мышечное перенапряжение.
- Компрессионные переломы позвонков.
- Сотрясения головного мозга.
- Сосудистые осложнения (расслоение сонных и позвоночных артерий).
Индивидуальный риск серьёзной травмы на горках крайне низок. Исследование на основе данных NEISS показывает, что за 20 лет зафиксировано в среднем 319 обращений в год по поводу травм головы и шеи у детей при многомиллионном количестве поездок.
Кому лучше избегать экстремальных аттракционов?
Кататься на аттракционах не рекомендуется людям со следующими состояниями:
- Сердечно-сосудистыми заболеваниями, например неконтролируемой артериальной гипертензией, аритмиями, ранее перенесённым инфарктом миокарда или инсультом.
- Частыми приступами мигрени, так как аттракционы могут выступать триггером приступа.
- Эпилепсией.
- Гипермобильностью суставов. Врождённая слабость связочного аппарата повышает риск хлыстовой травмы — острого повреждения связок, мышц, сухожилий и межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника из-за резкого, сильного и быстрого сгибания и разгибания шеи и подвывихов позвонков.
- Глаукомой.
- Недавними травмами позвоночника.
- Описан случай инфаркта спинного мозга у ребёнка с серповидноклеточной анемией.
- Радикулопатией.
- Во время беременности.
Могут ли американские горки, башни свободного падения и другие аттракционы спровоцировать инсульт, инфаркт или отслойку сетчатки?
«Да, и научные данные, и клинические наблюдения подтверждают, что экстремальные аттракционы могут спровоцировать инсульт или инфаркт у уязвимых групп населения (например, при нелеченной гипертонической болезни). Хотя абсолютный риск этих событий крайне низок, их потенциальная тяжесть требует серьёзного отношения», — говорит специалист.
Для здорового человека без хронических болезней риск спонтанного инсульта или инфаркта на аттракционе ничтожно мал и сравним с риском при занятиях активным спортом.
Катание на американских горках следует рассматривать как дополнительный фактор риска отслоения сетчатки у предрасположенных к этому пациентов. Резкие перегрузки и вибрация могут спровоцировать острое натяжение стекловидного тела на сетчатку. У людей с уже имеющимися дегенеративными изменениями (например, периферическими витреохориоретинальными дистрофиями) или с высокой миопией это может привести к разрыву сетчатки с последующей её отслойкой. Описан случай двух пациенток с высокой миопией, у которых острая регматогенная отслойка сетчатки произошла сразу после катания на американских горках. Авторы заключили, что катание следует считать дополнительным фактором риска для предрасположенных людей.
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Почему детям сложнее переносить экстремальные аттракционы и с какого возраста их можно посещать?
Единой формальной рекомендации от ассоциаций врачей, устанавливающей точный минимальный возраст для экстремальных аттракционов, сегодня не существует, поскольку необходимо ориентироваться на правила пользования аттракционом и рост ребёнка. Вместе с тем большинство экстремальных аттракционов рассчитаны на возраст 12–14 лет. При этом рекомендуется ориентироваться на правила конкретного аттракциона, где рост и возраст — основные технические критерии допуска.
Детям сложнее переносить аттракционы из-за физиологических особенностей:
- До 8–10 лет связочный аппарат шеи более растяжим, суставные поверхности позвонков более плоские и наклонные, а мышцы слабее, это делает шейный отдел гипермобильным и уязвимым для хлыстовых травм. Особого внимания заслуживают сосудистые риски. В литературе описаны случаи цереброваскулярных осложнений (расслоение сонных и позвоночных артерий, ишемический инсульт, субдуральные гематомы) у детей 4–13 лет после катания на американских горках. Во всех случаях дети были ранее здоровы, и симптомы развивались в течение 1–2 дней после катания. Это указывает на то, что резкие ускорения, замедления и ротационные движения на аттракционах могут создавать критические нагрузки на незрелые сосудистые структуры шеи у детей.
- Также влияет и несформированная сердечно-сосудистая система: исследование, в ходе которого у здоровых детей 11–15 лет регистрировали ЭКГ во время поездки на скоростных американских горках, показало значительное учащение пульса — в среднем с 81 до 158 ударов в минуту. Хотя опасных нарушений ритма у здоровых детей не зафиксировали, такая нагрузка сравнима с интенсивными физическими упражнениями и требует от сердца значительного напряжения.
- Несовершенство вестибулярного аппарата: координация и чувство равновесия у детей развиты не в полной мере. Перегрузки на аттракционах могут легко вызвать у них сильное головокружение, тошноту и рвоту. Исследования показывают, что вестибулярный и зрительный поток информации в мозг для контроля позы достигает взрослого уровня лишь к 15–16 годам.
Как понять, что после катания нужно срочно обратиться к врачу?
Ориентироваться следует на такие симптомы:
- сжимающая, давящая боль за грудиной, отдающая в левую руку, челюсть или межлопаточную область;
- кратковременная потеря сознания;
- внезапное снижение остроты зрения;
- двоение в глазах, выпадение полей зрения;
- прогрессирующая боль в шейном отделе с ограничением подвижности;
- острая пульсирующая головная боль, особенно сопровождающаяся нарушением речи, зрения или слуха;
- асимметрия лица;
- нарушение чувствительности или движений конечностей;
- головокружение с тошнотой дольше двух часов.
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Как снизить риск травм и осложнений перед посещением парка аттракционов?
- Если есть хронические болезни, проконсультируйтесь с врачом.
- Изучите правила пользования аттракционом и проверьте соответствие роста, возраста, особенно если аттракцион планирует посетить ребёнок.
- В момент старта и резких рывков повышается риск хлыстовой травмы, поэтому рекомендуется плотно прижать затылок к подголовнику и напрячь шею.
- Последний приём пищи рекомендуется сделать за 2–2,5 часа до катания, чтобы содержимое желудка не попало в дыхательные пути.
- После аттракциона важно следить за самочувствием, и если возникнут любые тревожные симптомы, нужно незамедлительно обратиться к врачу.
Главное об опасности аттракционов для взрослых и детей
Самые частые травмы в парке аттракционов происходят на батутах: люди неудачно приземляются или сталкиваются друг с другом. Травмы на американских горках случаются реже, но могут быть более тяжёлыми: это в первую очередь травмы позвоночника, а также неврологические и сосудистые последствия резкой смены положения во время катания. Особенно уязвимы люди с болезнями сердца и дети до 16 лет: для них аттракционы могут быть опасны. Если вы планируете визит в парк аттракционов, убедитесь, что у вас нет противопоказаний, и при необходимости проконсультируйтесь с врачом. Перед катанием изучите правила пользования аттракционом, а если планируете катать ребёнка, убедитесь, что аттракцион подходит ему по росту и возрасту. Следите за самочувствием после аттракциона и при необходимости обратитесь к врачу.