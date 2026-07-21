Врач рассказал, кому нельзя кататься на аттракционах

Очередь на американские горки обычно заканчивается выбросом адреналина и яркими эмоциями. Тем не менее иногда могут быть последствия. Серьёзные осложнения встречаются редко, однако сильные перегрузки и резкие ускорения могут быть опасны для людей с некоторыми заболеваниями и детей. Врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц рассказал «Рамблеру», кому стоит отказаться от экстремальных аттракционов и как снизить риски всем остальным.

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Какие аттракционы считаются самыми опасными для здоровья взрослых и детей?

Самые частые травмы происходят на батутах и надувных аттракционах. Согласно данным Национальной системы электронного надзора за травмами, именно эти аттракционы — лидеры по количеству обращений в экстренные службы.

«Основные механизмы травм: столкновения с другими детьми, неудачные приземления (особенно на голову и шею), контакт с жёсткими элементами конструкции (пружины, каркас). Особенно опасны нестационарные надувные аттракционы (например, на фестивалях и пляжах), так как контроль за их состоянием, креплением и квалификацией инструктора зачастую минимален». Тринц Даниил Олегович врач-терапевт компании СберЗдоровье

Самые серьёзные травмы связаны с американскими горками. Их меньше по количеству, но они более тяжёлые, это:

Хлыстовые травмы шейного отдела и мышечное перенапряжение.

Компрессионные переломы позвонков.

позвонков. Сотрясения головного мозга.

Сосудистые осложнения (расслоение сонных и позвоночных артерий).

Индивидуальный риск серьёзной травмы на горках крайне низок. Исследование на основе данных NEISS показывает, что за 20 лет зафиксировано в среднем 319 обращений в год по поводу травм головы и шеи у детей при многомиллионном количестве поездок.

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Кому лучше избегать экстремальных аттракционов?

Кататься на аттракционах не рекомендуется людям со следующими состояниями:

Сердечно-сосудистыми заболеваниями, например неконтролируемой артериальной гипертензией, аритмиями, ранее перенесённым инфарктом миокарда или инсультом.

аритмиями, ранее перенесённым инфарктом миокарда или инсультом. Частыми приступами мигрени, так как аттракционы могут выступать триггером приступа.

так как аттракционы могут выступать триггером приступа. Эпилепсией.

Гипермобильностью суставов. Врождённая слабость связочного аппарата повышает риск хлыстовой травмы — острого повреждения связок, мышц, сухожилий и межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника из-за резкого, сильного и быстрого сгибания и разгибания шеи и подвывихов позвонков.

повышает риск хлыстовой травмы — острого повреждения связок, мышц, сухожилий и межпозвонковых дисков шейного отдела позвоночника из-за и разгибания шеи и подвывихов позвонков. Глаукомой.

Недавними травмами позвоночника.

Описан случай инфаркта спинного мозга у ребёнка с серповидноклеточной анемией.

Радикулопатией.

Во время беременности.

Могут ли американские горки, башни свободного падения и другие аттракционы спровоцировать инсульт, инфаркт или отслойку сетчатки?

«Да, и научные данные, и клинические наблюдения подтверждают, что экстремальные аттракционы могут спровоцировать инсульт или инфаркт у уязвимых групп населения (например, при нелеченной гипертонической болезни). Хотя абсолютный риск этих событий крайне низок, их потенциальная тяжесть требует серьёзного отношения», — говорит специалист.

Для здорового человека без хронических болезней риск спонтанного инсульта или инфаркта на аттракционе ничтожно мал и сравним с риском при занятиях активным спортом.

Катание на американских горках следует рассматривать как дополнительный фактор риска отслоения сетчатки у предрасположенных к этому пациентов. Резкие перегрузки и вибрация могут спровоцировать острое натяжение стекловидного тела на сетчатку. У людей с уже имеющимися дегенеративными изменениями (например, периферическими витреохориоретинальными дистрофиями) или с высокой миопией это может привести к разрыву сетчатки с последующей её отслойкой. Описан случай двух пациенток с высокой миопией, у которых острая регматогенная отслойка сетчатки произошла сразу после катания на американских горках. Авторы заключили, что катание следует считать дополнительным фактором риска для предрасположенных людей.

Почему детям сложнее переносить экстремальные аттракционы и с какого возраста их можно посещать?

Единой формальной рекомендации от ассоциаций врачей, устанавливающей точный минимальный возраст для экстремальных аттракционов, сегодня не существует, поскольку необходимо ориентироваться на правила пользования аттракционом и рост ребёнка. Вместе с тем большинство экстремальных аттракционов рассчитаны на возраст 12–14 лет. При этом рекомендуется ориентироваться на правила конкретного аттракциона, где рост и возраст — основные технические критерии допуска.

Детям сложнее переносить аттракционы из-за физиологических особенностей:

До 8–10 лет связочный аппарат шеи более растяжим, суставные поверхности позвонков более плоские и наклонные, а мышцы слабее, это делает шейный отдел гипермобильным и уязвимым для хлыстовых травм. Особого внимания заслуживают сосудистые риски. В литературе описаны случаи цереброваскулярных осложнений (расслоение сонных и позвоночных артерий, ишемический инсульт, субдуральные гематомы) у детей 4–13 лет после катания на американских горках. Во всех случаях дети были ранее здоровы, и симптомы развивались в течение 1–2 дней после катания. Это указывает на то, что резкие ускорения, замедления и ротационные движения на аттракционах могут создавать критические нагрузки на незрелые сосудистые структуры шеи у детей.

связочный аппарат шеи более растяжим, суставные поверхности позвонков более плоские и наклонные, а мышцы слабее, это делает шейный отдел гипермобильным и уязвимым для хлыстовых травм. Особого внимания заслуживают сосудистые риски. В литературе описаны случаи (расслоение сонных и позвоночных артерий, ишемический инсульт, субдуральные гематомы) у детей 4–13 лет после катания на американских горках. Во всех случаях дети были ранее здоровы, и симптомы развивались в течение 1–2 дней после катания. Это указывает на то, что резкие ускорения, замедления и ротационные движения на аттракционах на незрелые сосудистые структуры шеи у детей. Также влияет и несформированная сердечно-сосудистая система: исследование, в ходе которого у здоровых детей 11–15 лет регистрировали ЭКГ во время поездки на скоростных американских горках, показало значительное учащение пульса — в среднем с 81 до 158 ударов в минуту. Хотя опасных нарушений ритма у здоровых детей не зафиксировали, такая нагрузка сравнима с интенсивными физическими упражнениями и требует от сердца значительного напряжения.

регистрировали ЭКГ во время поездки на скоростных американских горках, показало — в среднем с 81 до 158 ударов в минуту. Хотя опасных нарушений ритма у здоровых детей не зафиксировали, такая нагрузка сравнима с интенсивными физическими упражнениями и требует от сердца значительного напряжения. Несовершенство вестибулярного аппарата: координация и чувство равновесия у детей развиты не в полной мере. Перегрузки на аттракционах могут легко вызвать у них сильное головокружение, тошноту и рвоту. Исследования показывают, что вестибулярный и зрительный поток информации в мозг для контроля позы достигает взрослого уровня лишь к 15–16 годам.

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Как понять, что после катания нужно срочно обратиться к врачу?

Ориентироваться следует на такие симптомы:

сжимающая, давящая боль за грудиной, отдающая в левую руку, челюсть или межлопаточную область;

кратковременная потеря сознания;

внезапное снижение остроты зрения;

двоение в глазах, выпадение полей зрения;

выпадение полей зрения; прогрессирующая боль в шейном отделе с ограничением подвижности;

острая пульсирующая головная боль, особенно сопровождающаяся нарушением речи, зрения или слуха;

особенно сопровождающаяся нарушением речи, зрения или слуха; асимметрия лица;

нарушение чувствительности или движений конечностей;

головокружение с тошнотой дольше двух часов.

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Как снизить риск травм и осложнений перед посещением парка аттракционов?

Если есть хронические болезни, проконсультируйтесь с врачом.

Изучите правила пользования аттракционом и проверьте соответствие роста, возраста, особенно если аттракцион планирует посетить ребёнок.

В момент старта и резких рывков повышается риск хлыстовой травмы, поэтому рекомендуется плотно прижать затылок к подголовнику и напрячь шею.

Последний приём пищи рекомендуется сделать за 2–2,5 часа до катания, чтобы содержимое желудка не попало в дыхательные пути.

После аттракциона важно следить за самочувствием, и если возникнут любые тревожные симптомы, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Главное об опасности аттракционов для взрослых и детей

Самые частые травмы в парке аттракционов происходят на батутах: люди неудачно приземляются или сталкиваются друг с другом. Травмы на американских горках случаются реже, но могут быть более тяжёлыми: это в первую очередь травмы позвоночника, а также неврологические и сосудистые последствия резкой смены положения во время катания. Особенно уязвимы люди с болезнями сердца и дети до 16 лет: для них аттракционы могут быть опасны. Если вы планируете визит в парк аттракционов, убедитесь, что у вас нет противопоказаний, и при необходимости проконсультируйтесь с врачом. Перед катанием изучите правила пользования аттракционом, а если планируете катать ребёнка, убедитесь, что аттракцион подходит ему по росту и возрасту. Следите за самочувствием после аттракциона и при необходимости обратитесь к врачу.

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