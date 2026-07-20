Назван вид кофе, который замедляет старение

Фильтр-кофе оказался связан с замедлением биологического старения, а растворимый — с ускорением.

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К такому выводу пришли китайские учёные, проанализировав данные почти 50 тысяч человек из британского биобанка UK Biobank. Исследование опубликовано в журнале npj Science of Food.

Авторы работы решили выяснить, как влияет способ приготовления кофе на скорость старения организма. До этого момента связь между разными видами кофе и биологическим возрастом практически не изучали, а немногие существовавшие работы давали противоречивые результаты. Учёные использовали данные 49 414 участников UK Biobank со средним возрастом 56,4 года. Почти половину из них составляли женщины, а у 65% была гипертония. Биологический возраст оценивали по трём независимым показателям: относительной длине теломер лейкоцитов (клеточный маркер старения), а также по двум комплексным индексам — ускорению фенотипического возраста и ускорению биологического возраста по методу Клемера — Дубала, которые рассчитывают на основе клинических и биохимических параметров крови. Участники сообщали, сколько и какого именно кофе они пьют, с помощью опросников частоты питания и 24-часовых дневников рациона.

У тех, кто пил фильтр-кофе, наблюдалось статистически значимое замедление биологического старения по всем трём показателям. Эффект был дозозависимым: чем больше чашек фильтрованного кофе выпивал человек, тем более выраженной была связь с более молодым биологическим возрастом. Для растворимого кофе картина оказалась прямо противоположной: его употребление ассоциировалось с ускоренным старением, и эта связь также усиливалась с увеличением количества выпитых чашек. Авторы подсчитали, что наиболее выраженный негативный эффект наблюдался у тех, кто выпивал больше трёх чашек растворимого кофе в день. Дальнейший анализ показал, что эти эффекты опосредованы влиянием кофе на основной обмен, маркеры воспаления (гликопротеин ацетилирования) и функцию почек (цистатин С).

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Что это значит для обычного человека? Прежде всего способ приготовления кофе имеет значение: растворимый кофе показал неблагоприятную ассоциацию. Важно подчеркнуть, что это наблюдательное исследование, оно не доказывает причинно-следственную связь, а лишь выявляет статистические закономерности. Кроме того, все участники — жители Великобритании, и результаты могут не в полной мере переноситься на другие популяции. Тем не менее работа даёт повод задуматься, что привычный утренний ритуал может влиять на биологический возраст, и вносит вклад в понимание того, как диетические факторы влияют на процессы старения.

У обычного кофе есть доказанные полезные свойства: его регулярное употребление связывают со снижением риска некоторых онкологических заболеваний, в частности рака печени и эндометрия. Однако важно помнить, что слишком горячий напиток (температурой выше 65 °C) может, напротив, повышать вероятность рака пищевода. Среди других положительных эффектов — уменьшение рисков развития депрессии и болезни Альцгеймера при условии систематического потребления.

Что касается влияния на сердечно-сосудистой систему, здесь всё неоднозначно: кофеин в больших дозах способен повышать артериальное давление, но другие биологически активные компоненты могут оказывать благоприятное действие на сосуды и сердце. Именно поэтому людям с сердечно-сосудистыми факторами риска часто рекомендуют переходить на декофеинизированный вариант.

Распространённый миф связан с выведением кальция: да, кофе слегка усиливает его потерю с мочой, однако на минеральную плотность костной ткани это влияние минимально, так что даже для женщин в постменопаузе с высоким риском остеопороза нет строгих противопоказаний к умеренному потреблению кофе.

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