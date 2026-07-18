В Китае робот-гуманоид провёл первую операцию: он заменит хирурга?

Кроме того, учёные выяснили, в чём может быть причина львиной доли болезней сердца и ожирения. Исследователи из Великобритании разрушили миф о безопасности заменителей сахара.

© University of California San Diego

Треть смертей от болезней сердца связали с ультрапереработанной едой

Потребление ультраобработанных продуктов (фастфуда, газировки, полуфабрикатов и т. д.) может быть связано с 23–38% всех смертей от сердечно-сосудистых патологий. К такому выводу пришли учёные из Монреальского университета, представив доклад на Международном конгрессе по ожирению (ICO 2026) в Мехико. Исследование опубликовано в The American Journal of Preventive Medicine.

Учёные проанализировали большие статистические данные по здоровью населения и на этой основе смоделировали риски. Выяснилось, что продукты глубокой переработки составляют до 43% ежедневного рациона взрослых канадцев.

Важно. Это моделирующее исследование, которое основано на данных наблюдательных исследований. По этой причине говорить, что это именно ультраобработанная пища повышает смертность от болезней сердца, нельзя — связь не такая прямая. Тем не менее авторы работы говорят о необходимости вмешательства со стороны государств по ограничению такой пищи. В частности, это могут быть повышенные налоги на вредную еду, специальная маркировка и ограничение её рекламы.

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Робот-гуманоид Unitree G1 впервые провёл операцию

Китайский человекоподобный робот Unitree G1 под руководством хирурга успешно удалил желчный пузырь у свиней. Это первый демонстрируемый случай, когда гуманоидного робота допустили к выполнению такой манипуляции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Обычно для высокотехнологичных операций используют специализированные и очень дорогие роботические платформы, такие как Da Vinci. Учёные решили проверить, справится ли с этой задачей гуманоидный робот, повторяющий движения человеческих рук.

В ходе лапароскопического вмешательства Unitree G1 аккуратно манипулировал тонкими инструментами. Одна операция прошла без осложнений, а во второй возникли небольшое кровотечение и утечка желчи, однако робот успешно устранил их без необходимости переходить к ручному выполнению этапа операции.

Врачи оценили высокую точность робота, а также его компактность. Он занимает гораздо меньше места в операционной, чем классические роботические платформы. Тем не менее авторы отмечают, что до работы с людьми роботу ещё нужно расширить диапазон движений и увеличить силу захвата.

© University of California San Diego

Женщины-совы больше жаворонков склонны к лишнему весу

Женщины с вечерним хронотипом склонны потреблять большую часть калорий во второй половине дня, это ассоциировано с увеличением процента жира в организме и ухудшением метаболических показателей. К такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные здоровых женщин, разделив их по хронотипам. Оказалось, что совы съедают основную долю углеводов и жиров после 20:00, тогда как у жаворонков основная доля потреблённых калорий приходится на первую половину дня. У женщин-сов чаще наблюдались более высокий уровень триглицеридов, инсулина и гормона голода лептина, а также гораздо больше случаев отложения лишнего жира в области живота.

Учёные объясняют, что циркадные ритмы сильно влияют на пищеварение и работу печени. Авторы предполагают, что еда в неправильное с точки зрения биологических часов время нарушает метаболизм, а это повышает риски ожирения.

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Походы в кино и музеи замедляют старение

Регулярное посещение культурных мероприятий (театров, кинотеатров, художественных галерей и концертов) связали со снижением биологического возраста. Учёные из Токийского научного института и Университетского колледжа Лондона опубликовали работу в Journal of Epidemiology and Community Health.

Специалисты проанализировали данные почти 1900 британцев старше 50 лет. Участники подробно описывали свой досуг, а врачи оценивали 10 ключевых маркеров их здоровья (включая артериальное давление, уровень холестерина, индекс массы тела и скорость ходьбы).

Оказалось, что у людей с высокой культурной активностью (посещение выставок или спектаклей хотя бы раз в несколько месяцев) наблюдались более благоприятные показатели физиологического старения.

Учёные объясняют, что посещение культурных мероприятий даёт неплохую стимуляцию мозгу и социальные контакты, а также снижает уровень стресса. Это положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом нужно отметить, что это наблюдательное исследование, которое показывает не прямую причинно-следственную связь, а ассоциацию.

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Сахарозаменители разрушают кишечную микрофлору

Популярные сахарозаменители способны подавлять рост полезных кишечных бактерий. Этот негативный эффект многократно усиливается, если употреблять их вместе с лекарствами. Об этом заявили токсикологи из Кембриджского университета в статье для журнала Molecular Systems Biology.

Учёные вырастили в лаборатории 25 видов ключевых бактерий кишечника и протестировали на них 39 видов распространённых подсластителей. Около 75% протестированных веществ замедлили размножение полезных микроорганизмов.

Затем авторы проверили, как сахарозаменители взаимодействуют с кофеином, ароматизаторами и лекарствами, обнаружив более 100 опасных комбинаций. Самым агрессивным оказалось сочетание подсластителя изостевиола (производного стевии) и популярного антидепрессанта дулоксетина. Их совместное действие критически сократило популяцию бактерий Roseburia intestinalis и Parabacteroides merdae. Авторы полагают, что сахарозаменители нельзя считать полностью безопасными, и подчёркивают необходимость дальнейших исследований.

Главное в новостях науки за неделю

Исследования этой недели показывают, что высокий уровень потребления ультрапереработанных продуктов связан с повышенным риском сердечно‑сосудистых заболеваний.

Исследование о хронотипах у женщин выявило связь между более поздним временем приёма пищи и менее благоприятными метаболическими показателями. Лабораторная работа показала, что некоторые подсластители могут подавлять рост отдельных кишечных бактерий.

Регулярную культурную жизнь связали с более благоприятными показателями физиологического старения, а гуманоидный робот успешно выполнил экспериментальную лапароскопическую операцию у животных под контролем хирурга.

Важные исследования

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