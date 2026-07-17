Вода за едой мешает худеть: неожиданные выводы учёных

Исследователи из Корнеллского университета поставили под сомнение сразу два устоявшихся диетических совета: что вода во время еды помогает съесть меньше и что острая пища способствует снижению веса.

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В ходе вторичного анализа данных двух рандомизированных перекрёстных экспериментов учёные под руководством Пейдж Каннингем и Джона Хейса наблюдали за 86 взрослыми участниками. В каждом из экспериментов добровольцы дважды приходили в лабораторию и съедали обильный обед весом 650 граммов — это был либо говяжий чили (52 человека), либо курица тикка масала (34 человека). Воду подавали в количестве 450 граммов. Чтобы проверить влияние остроты, в блюда добавляли разные соотношения острой и сладкой паприки. Весь приём пищи записывали на видео, чтобы подсчитать количество глотков, их размер, скорость питья и число переходов между куском еды и глотком воды.

Вопреки популярному убеждению в обоих экспериментах большее потребление воды за едой было связано с увеличением количества съеденного, а не наоборот. Как показал анализ, каждый дополнительный переход между глотком и куском увеличивал потребление пищи примерно на 4,4 грамма. Более того, на каждые дополнительные 100 граммов выпитой воды участники съедали примерно на 39 граммов пищи больше — это около 49 дополнительных калорий. При этом, вопреки ожиданиям, вода никак не влияла на эффект снижения аппетита от острой пищи — он сохранялся независимо от того, сколько и как пили участники (p > 0,73). Сама же острота, как и предполагалось, замедляла скорость еды и уменьшала общее количество съеденного.

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В условиях эксперимента большее потребление воды сопровождалось большим количеством съеденной пищи. Авторы предполагают, что вода действует как смазка, ускоряя проглатывание, а также может предотвращать сухость во рту, которая потенциально сигнализирует о насыщении. Кроме того, частое переключение между едой и питьём может задерживать наступление так называемого сенсорного насыщения — когда вкус пищи перестаёт казаться привлекательным. С другой стороны, умеренное добавление остроты в блюда действительно помогло снизить калорийность приёма пищи за счёт замедления темпа еды.

Важно понимать, что исследование проводилось на здоровых взрослых в лабораторных условиях, поэтому его результаты не следует переносить на людей с нарушениями пищевого поведения или заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Полученные данные ставят под сомнение распространённую рекомендацию пить больше воды именно во время еды для снижения калорийности рациона. Однако для подтверждения причинно-следственной связи необходимы дополнительные исследования.

Ранее специалисты Harvard Health заявляли, что вода способствует более быстрому насыщению, так как активирует нервы, ответственные за насыщение в желудке.

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