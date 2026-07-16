Чем можно заразиться в общественном туалете: разбор

Может показаться, что ободок унитаза — самое опасное и грязное место в общественном туалете. Это совсем не так. Врач-эпидемиолог Роман Меркулов рассказал «Рамблеру», стоит ли опасаться общественных туалетов и как правильно ими пользоваться.

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Где в общественном туалете больше всего микробов

Эти пространства давно стали предметом скрупулёзных исследований. В систематическом обзоре, опубликованном в Science of The Total Environment, учёные из Австралии проанализировали 38 научных работ из 13 стран. В туалетах главным образом обнаруживали кишечные и кожные бактерии, а также респираторные и кишечные вирусы. При этом авторы отмечают, что задокументированных случаев заражения в общественных туалетах крайне мало.

Согласно исследованию, опубликованному в PLOS One, кишечные бактерии чаще обнаруживают на унитазах, а кожные — на поверхностях, которых постоянно касаются руками. Это дверные ручки, краны, дозаторы, кнопки смыва и предметы рядом с раковиной, поэтому одним из главных источником патогенов может быть не сиденье, а контактные поверхности. С них микробы попадают на руки, а затем — на лицо или в еду.

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Насколько опасно сиденье унитаза

Садиться на сухое и визуально чистое сиденье унитаза обычно безопасно. Само присутствие микробов на поверхности ещё не означает, что они вызовут инфекцию.

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Садиться на ободок унитаза гораздо безопаснее, чем кажется. Возбудители инфекций, передающихся половым путём (сифилис, гонорея, ВИЧ), во внешней среде погибают очень быстро, поэтому заразиться ими через неповрежденную кожу бёдер невозможно. Меркулов Роман Евгеньевич врач-эпидемиолог «Юниклиник»

Потенциальный риск возрастает, если на коже есть свежая рана или другие повреждения, а на сиденье — биологические жидкости (например, кровь).

«Угрозу могут представлять грибковые инфекции и некоторые бактерии, но для заражения нужен длительный и плотный контакт с влажной поверхностью при наличии микротрещин и повреждений на коже. В реальных условиях такой риск крайне низок», — успокаивает специалист.

Вероятность заражения также может возрастать, если к сиденью прикасаться руками (например, когда его опускать или поднимать). В одном из исследований учёные создали математическую модель, которая показала повышенные риски заражения норовирусом (кишечный патоген), если трогать рукой сиденье унитаза, а затем касаться лица.

Почему нельзя нажимать смыв при открытой крышке унитаза

При смыве вода образует облако мельчайших капель (аэрозоль), которое поднимается над унитазом и оседает на полу, стенах и человеке. Эксперименты показывают, что закрытая крышка уменьшает выброс частиц, (правда, не устраняет его полностью).

«Смывайте при закрытой крышке унитаза — это предотвращает разбрызгивание микрокапель на окружающие поверхности, в том числе на вас», — поясняет врач.

Следует отметить, что в небольшом помещении с плохой вентиляцией аэрозоль рассеивается медленнее, а концентрация бактерий в воздухе может быть выше, чем в хорошо проветриваемом туалете.

Самые распространённые микробы в общественных туалетах

Наиболее реалистичная опасность общественного туалета — кишечные инфекции. На загрязнённых поверхностях обнаруживают:

норовирусы,

сальмонеллы,

кишечную палочку,

аденовирусы (они могут вызвать гастроэнтерит).

Особенно легко распространяется норовирус. Его находят на ручках, кранах и других поверхностях туалета. Сальмонелла способна неделями сохраняться в биоплёнке под загрязнённым ободком унитаза. В больничных туалетах дополнительное значение имеет клостридия (Clostridioides difficile), которая вызывает воспаление толстой кишки и тяжёлую диарею.

Обычно заражение происходит фекально-оральным путём. Человек касается загрязнённой поверхности, а затем — губ, еды или лица.

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Как защититься в общественном туалете

«Мойте руки с мылом не менее 20-30 секунд после каждого посещения. Не касайтесь лица (рта, носа, глаз) грязными руками. После мытья рук используйте бумажную салфетку для того, чтобы закрыть кран (если он не автоматический) и открыть дверь за ручку. Салфетку затем выбрасывайте в урну. Это единственный надёжный способ не касаться голыми руками самых грязных поверхностей в туалете. Если салфетки нет — откройте дверь тыльной стороной ладони, локтем или плечом, а сразу после выхода обработайте руки антисептиком», — советует врач.

Насколько эффективны одноразовые чехлы на ободок унитаза?

Одноразовые чехлы на унитазах в общественных туалетах обеспечивают психологический комфорт для посетителя. Кроме того, они создают физический барьер между кожей и выделениями предыдущих посетителей и защищают от прямого контакта с влажной средой. Если чехлы есть — используйте их, но не переживайте, если их нет. Главное — тщательно вымойте руки после, отмечает Роман Меркулов.

Антисептик не спасёт: как и зачем мыть руки

Главное о рисках общественного туалета

Главный риск в общественном туалете связан не с сиденьем унитаза, а с поверхностями, которых часто касаются руками: ручками дверей, кранами, кнопками смыва, дозаторами и самим сиденьем, если его поднимать или опускать рукой. После туалета важно не трогать лицо, еду и телефон грязными руками.

Главное правило — тщательно мыть руки с мылом, а затем закрывать кран и открывать дверь с помощью бумажной салфетки. Основной путь передачи инфекции в таких местах — через грязные руки, которыми касаются лица.

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