Биохакер потратил миллионы на здоровье — и всё равно заболел

Миллионер и один из самых известных биохакеров мира Брайан Джонсон годами пытался замедлить старение с помощью строгой диеты, сотен анализов, десятков БАДов и экспериментальных процедур. Однако недавно он сообщил, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит. Врачи гастроэнтеролог, к.м.н. Владимир Логинов и ревматолог, к.м.н. Наталья Степанова рассказали «Рамблеру», почему так произошло и действительно ли биохакинг способен защитить от болезней.

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Кто такой Брайан Джонсон и почему его диагноз обсуждают

Брайан Джонсон — американский предприниматель, который после продажи своей IT-компании вложил миллионы долларов в проект Blueprint/Don’t Die, цель которого — максимально замедлить старение организма. Каждый день он проходит множество медицинских процедур, принимает более сотни добавок и лекарств, придерживается жёсткого режима питания, сна и физических нагрузок. Его команда регулярно публикует результаты анализов и показатели работы органов, превращая здоровье в почти непрерывный эксперимент.

Широкую известность Джонсон получил также из-за громких экспериментов над собой. Самым обсуждаемым стало переливание плазмы крови от собственного сына — процедуру проводили в надежде найти способ омолодить организм, хотя убедительных доказательств эффективности такого подхода нет. Кроме того, он рассказывал о лазерном омоложении кожи, регулярных МРТ всего тела, постоянном мониторинге биомаркеров и других дорогостоящих методах борьбы со старением.

Недавно Джонсон сообщил, что у него обнаружили аутоиммунный гастрит — заболевание, которое может развиться даже у людей, тщательно следящих за своим здоровьем. По его словам, он намерен активно бороться с болезнью и изучает различные подходы, включая экспериментальные методы.

«Биохакинг не даёт иммунитета от болезней: это инструмент вторичной профилактики для замедления прогрессирования уже существующих болезней и улучшения качества жизни. Однако он бессилен против первичных триггеров: генетической поломки и инфекций, которые её активируют». Владимир Алексеевич Логинов врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», к. м. н.

По словам специалиста, случай Джонсона наглядно показывает, что тотальный контроль параметров организма не отменяет законов иммунологии. Инвестиции в здоровье снижают риски сердечно-сосудистых катастроф или диабета, но не могут отключить аутоиммунный процесс, если для него есть генетическая почва и спусковой крючок.

«Более того, уже есть мнение, что экстремальные диеты и десятки добавок могли, наоборот, стать дополнительной нагрузкой для организма с наследственной предрасположенностью и спровоцировать развитие болезни», — отмечает врач.

Что такое аутоиммунный гастрит

Что касается этого конкретного клинического случая, то аутоиммунный гастрит — это заболевание с выраженной наследственной предрасположенностью, при котором иммунная система ошибочно атакует париентальные клетки — клетки слизистой оболочки желудка, которые вырабатывают соляную кислоту и белок, необходимый для усвоения витамина B12.

«Этот сбой заложен в генах. Никакая диета или БАДы не могут перепрограммировать генетический код. В случае Джонсона, у него также диагностирован гипотиреоз, и это не случайно: аутоиммунные заболевания часто сочетаются», — говорит врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов.

По некоторым данным, примерно у трети пациентов с аутоиммунным тиреоидитом (заболеванием щитовидной железы) также есть аутоиммунный гастрит, и наоборот. По словам врача, важно понимать, что у аутоиммунного процесса часто есть инфекционный триггер. Один из главных кандидатов — это Helicobacter pylori. Существует механизм молекулярной мимикрии: белки бактерии поразительно похожи на белки клеток слизистой оболочки желудка. Иммунная система, атакуя бактерию, по ошибке начинает уничтожать и собственные клетки, запуская или усугубляя аутоиммунный гастрит. Это происходит у генетически предрасположенных людей.

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«В случае Джонсона ключевым звоночком стал хронически низкий ферритин (запасы железа), который не повышался от приёма добавок. Потому что при аутоиммунном гастрите организм теряет способность усваивать железо и витамин B12. Пока не началась анемия, этот дефицит могут списать на что угодно, кроме разрушения желудка. Диагноз ставится на основании биопсии и анализа на антитела к париетальным клеткам и внутреннему фактору. Даже с неограниченными ресурсами и бесконечными обследованиями, если не сделать правильный анализ, этого не увидишь», — объясняет Владимир Логинов.

Это одна из главных причин, почему даже самые продвинутые чекапы без специфических анализов могут пропустить аутоиммунный гастрит. Заболевание долгие годы протекает бессимптомно или маскируется под другие проблемы.

Почему биохакинг и тщательный контроль организма не дают гарантии?

По словам врача-ревматолога Натальи Степановой, этому есть несколько причин, связанных с особенностями работы организма.

«Во первых это многофакторная природа заболевания. Аутоиммунный процесс — это результат взаимодействия генов и окружения: инфекции, микробиота, питание, лекарства, токсические влияния и даже стресс. Биохакер мог контролировать питание и сдавать тесты, но не исключил все триггеры, многие из которых неизвестны или непредсказуемы». Степанова Наталья Николаевна врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

Ограничения мониторинга. Современные гаджеты отслеживают сердечный ритм, сон, уровень активности, иногда метаболические маркеры. Однако ранние аутоиммунные процессы часто протекают бессимптомно и не дают характерных сигналов, фиксируемых доступными устройствами. Например, снижение уровня париетальных клеток и постепенный дефицит B12 развиваются годами, пока у человека не появятся явные симптомы или патологические анализы.

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Иммунная система — адаптивная и сложная. Она учится на опыте: воздействия, инфекции и микробиота формируют ответ, который может стать ошибочным. Интервенции типа «улучшить иммунитет» без точечной коррекции дисбалансов иногда даже ухудшают ситуацию. Например, бесконтрольный приём иммуномодуляторов или высоких доз витаминов может маскировать симптомы или влиять на лабораторные параметры, не устраняя аутоиммунный механизм. Также они могут изменять лабораторные показатели или сопровождаться побочными эффектами, не влияя на причину аутоиммунного процесса.

Она учится на опыте: воздействия, инфекции и микробиота формируют ответ, который может стать ошибочным. Интервенции типа «улучшить иммунитет» без точечной коррекции дисбалансов иногда даже ухудшают ситуацию. Например, или высоких доз витаминов или влиять на лабораторные параметры, не устраняя аутоиммунный механизм. Также они могут изменять лабораторные показатели или сопровождаться побочными эффектами, не влияя на причину аутоиммунного процесса. Ограниченные доказательства большинства биохакерских практик. Многие популярные протоколы не прошли строгой проверки в крупных клинических исследованиях. Эффективность протоколов по детоксу, экстремальным диетам или экспериментальным добавкам в предотвращении аутоиммунных заболеваний часто не подтверждена. Некоторые вмешательства могут быть нейтральными или даже вредными.

Главное о о биохакинге и аутоиммунных болезнях

История Брайана Джонсона показывает, что даже самые современные методы контроля здоровья не дают полной защиты от заболеваний. Биохакинг может помочь улучшить образ жизни, снизить риски некоторых хронических болезней и раньше заметить изменения в организме, но он не способен изменить генетику или полностью исключить влияние инфекций и других факторов, которые запускают аутоиммунные процессы. Организм остаётся сложной системой, где не все механизмы можно измерить и контролировать.

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