Любите закидывать ногу на ногу? Вот чем это обернётся

Привычка скрещивать ноги обросла мифами: одни пугают варикозом, другие — гипертонией и кривой спиной. Разобрались, что правда, а что преувеличение.

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Чем опасна привычка сидеть нога на ногу

Короткий ответ: сама по себе поза «нога на ногу» не портит здоровые вены и не вызывает хроническую гипертонию. Главная проблема не в скрещённых ногах, а в долгой неподвижности. Любая статичная поза ухудшает работу мышц голени, которые помогают крови подниматься вверх.Вреднее всего не то, как именно вы сидите, а то, что вы не встаёте часами.

Миф о варикозе и реальный риск

Популярная страшилка звучит так: если постоянно сидеть нога на ногу, сосуды пережимаются, кровь застаивается, а вены начинают вздуваться. На самом деле механизм варикоза устроен иначе. Исследования с использованием дуплексного УЗИ показывают, что положение тела и ног действительно может временно менять скорость венозного кровотока. Однако у здоровых людей в глубоких венах — в том числе бедренной и подколенной — не происходит значимого нарушения венозного оттока, а обычные позы не приводят к стойкому нарушению оттока крови.

Варикоз развивается в первую очередь из-за сочетания факторов: наследственной слабости венозной стенки и клапанов, лишнего веса, беременности, возрастных изменений, гормональных факторов, а также длительного стояния или малоподвижного образа жизни. Привычка сидеть нога на ногу сама по себе не портит здоровые вены, хотя при уже имеющихся проблемах с венозным оттоком может усиливать ощущение тяжести или дискомфорта в ногах.

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Не измеряйте давление со скрещенными ногами

У терапевта вас не зря просят поставить обе стопы на пол. Поза нога на ногу действительно провоцирует временный скачок артериального давления. Кровь перераспределяется, и прибор может показать цифры выше обычных.

Это кратковременный эффект. Когда вы опускаете ноги и садитесь ровно, показатели быстро возвращаются к привычному уровню. Доказательств, что такая поза сама приводит к развитию гипертонии, нет.

Реагируйте на онемение сразу

Если стопа затекла, появились мурашки или покалывание, это сигнал поменять позу. Под коленом проходит малоберцовый нерв. Он лежит близко к коже, поэтому верхняя нога может его сдавить. Обычно достаточно развернуть ноги, поставить стопы на пол или немного пройтись. Игнорировать онемение не стоит: при долгом давлении нерв может пострадать, и стопу станет трудно поднимать. В быту до такого доходят редко, но предупреждение простое: дискомфорт — повод подвигаться.

Берегите спину, таз и колени

Сосуды обычно не страдают, а вот опорно-двигательный аппарат получает асимметричную нагрузку. Исследования с использованием 3D-анализа движений показывают, что сидение со скрещенными ногами может увеличивать наклон таза и изменять положение поясничного отдела позвоночника.

Если повторять это каждый день и долго не менять позу, могут усилиться боли в пояснице, стать заметнее проблемы с осанкой, появиться дискомфорт в колене или тазобедренном суставе. Особенно аккуратными стоит быть тем, у кого уже болит спина, есть сколиоз, грыжи, артроз или травмы колена.

Сидите так, чтобы телу было проще

Если поза не вызывает боли и онемения — проблем нет. Однако не замирайте в ней надолго. Меняйте положение каждые 10–15 минут, чередуйте ноги, не заваливайтесь на один бок.

Для долгой работы лучше подойдёт базовая поза: обе стопы стоят на полу, колени согнуты примерно под прямым углом, поясница опирается на спинку кресла или валик, плечи расслаблены, экран на уровне глаз. Каждый час вставайте хотя бы на пару минут: пройдитесь, потянитесь, сделайте несколько подъёмов на носки.

Что в итоге

Привычка иногда закидывать ногу на ногу не вызывает варикоз у человека со здоровыми венами и не провоцирует гипертонию. Реальный риск связан с долгой неподвижностью, давлением на нерв, перекосом таза и нагрузкой на поясницу, колено и тазобедренный сустав. Чаще меняйте положение, вставайте каждый час и прислушивайтесь к сигналам организма. Боль, онемение и покалывание — знак, что пора выпрямиться.

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