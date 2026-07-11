Секреты выносливости звезды Норвегии Холанна: жирная еда и отключение Wi-Fi

Лучший бомбардир Норвегии Эрлинг Холанн утверждает, что добиться успеха в футболе ему помогли привычки, которые могут показаться странными. Разобрались, какие из них имеют научное подтверждение, а какие лучше не повторять.

© Richard Callis/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Факт 1. 6000 ккал в день

Холанн утверждает, что съедает около 6000 килокалорий в сутки (усреднённая норма составляет 2000–2200 килокалорий). При росте 195 сантиметров, массе 94 килограмма и интенсивных тренировках ему действительно нужно больше энергии, чем большинству людей. Но правдоподобна ли цифра в 6000 ккал?

Научное обоснование. Эксперты оценивают общий расход профессионального футболиста в день матча примерно в 3100–3900 килокалорий в день. У Холанна показатель может быть выше из-за размеров тела и (возможно) больших нагрузок.

Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что при регулярных длительных интенсивных тренировках (которые длятся неделями) пищеварительная система способна обеспечить организм энергией, которая больше основного обмена, необходимого для работы организма в покое, до 2,5 раза. Для Холанна этот показатель будет примерно 5000-5500 ккал, поэтому показатель в 6000 ккал не выглядит нереальным, но только в периоды очень интенсивных нагрузок.

Вывод. Такой рацион возможен, но только в период очень интенсивных тренировок. Постоянное употребление около 6000 ккал в день может привести к набору лишнего веса даже при занятиях спортом.

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Факт 2. Печень, жирные стейки и сырое молоко

Холанн рассказал, что ест говяжье сердце и печень, а также жирные стейки. Он регулярно ездит на ферму, где берёт мясо, мёд, сырое молоко.

Научное обоснование. Субпродукты действительно питательны. Сердце содержит полноценный белок и железо, а печень богата витамином B12 и легкоусвояемым витамином A.

Однако необходимые нутриенты можно получить и из обычного мяса, рыбы, яиц и других продуктов. Из-за высокой концентрации витамина А, печень лучше употреблять в умеренных количествах.

Самая спорная часть рациона — сырое молоко. Оно может быть заражено сальмонеллой, кишечной палочкой или другими патогенными микробами. Исследование, опубликованное в Emerging Infectious Diseases, показало, что в США уровень потребления сырого молока составляет всего 3,2%. При этом оно стало причиной 96% инфекционных заболеваний, связанных с заражёнными молочными продуктами.

Вывод. Сердце и печень действительно полезны, но их не стоит считать незаменимыми продуктами. Сырое молоко лучше заменить пастеризованным.

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Эти продукты оказались лучше мяса

Факт 3. Сон с заклеенным ртом

В одном из подкастов Холанн рассказал, что на ночь заклеивает рот, чтобы дышать только через нос. По словам футболиста, это помогает ему лучше восстанавливаться.

Научное обоснование. Исследований на этот счёт пока очень мало. В систематическом обзоре, опубликованном в PLOS One, говорится, что такой метод малоэффективен для людей с нарушением ночного дыхания (например, при апноэ сна).

В отдельных исследованиях заклеивание рта уменьшало храп и число эпизодов апноэ у людей с лёгким обструктивным апноэ сна, но другие работы не обнаружили такой пользы. Примечательно, что при заложенности носа, искривлении перегородки или апноэ пластырь может только затруднить дыхание.

Вывод. Убедительных доказательств пользы практики пока нет. Если у вас есть проблемы с дыханием во сне, вместо сомнительных методов лучше обратиться к врачу.

© Соцсети Эрлинга Холанда

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Факт 4. Очки с фильтром для синего света и отключённый Wi-Fi

По утрам Холанн старается выходить на короткую прогулку, чтобы получить порцию дневного света, а вечером надевает очки с фильтром синего света. Также футболист рассказывал, что отключает на ночь Wi-Fi.

Научное обоснование. Свет действительно помогает настраивать внутренние часы организма. Например, избыток света вечером может задерживать выработку мелатонина и засыпание, поэтому прогулка после пробуждения и уменьшение яркости экранов перед сном — это разумно.

С очками с фильтром для синего света есть проблемы. Так, Кокрейновский обзор не подтверждает положительного эффекта на сон от применения таких очков. Отключение Wi-Fi также не несёт пользы, правда, может помочь реже пользоваться телефоном (из-за отключённого интернета).

Вывод. Утренняя прогулка и отказ от гаджетов ночью — хорошая идея, однако пользы от специальных очков с фильтром или отключения Wi-Fi не будет.

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© Соцсети Эрлинга Холанда

Факт 5. Тренировки в гипоксической камере

Некоторые упражнения Холанн выполняет в гипоксической камере — помещении со сниженной концентрацией кислорода. Такие условия имитируют пребывание в горах. Футболист считает, что такие тренировки помогают ему быстрее восстанавливаться (что особенно важно, например, при рывках на матчах).

Научное обоснование. При дефиците кислорода сердечно-сосудистая система испытывает больше нагрузок, поэтому такие тренировки могут улучшать некоторые спортивные результаты.

Метаанализ, опубликованный в Sports Medicine, показал, что тренировки в условиях гипоксии улучшают средний результат в серии рывков. При этом эффект во многом зависит от степени гипоксии, длительности курса и уровня подготовки спортсмена.

Вывод. Метод может быть действительно эффективным, но для подготовленных спортсменов. При этом занятия важно проводить под контролем специалиста (из-за повышенных нагрузок на сердце).

Главное о образе жизни и тренировках Эрлинга Холлана

Из всех привычек самые разумные — утренняя прогулка и регулярный режим. Рацион на 6000 ккал, субпродукты каждый день и гипоксическая камера — это уже не универсальные советы для всех, а исключительные меры для профессионального спортсмена.

Самые спорные практики — сырое молоко, заклеивание рта на ночь, очки с фильтром синего света и отключение Wi-Fi. Сырым молоком можно отравиться, польза пластыря для рта не доказана, а специальные очки и выключенный Wi-Fi не нашли научного подтверждения.

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