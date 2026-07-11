Учёные назвали фактор, который может омолодить мозг на 13 лет

Кроме того, исследователи выяснили, почему так важно высыпаться и почему для мужчин нужно тщательнее подбирать статины.

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Если знать четыре языка, мозг будет на 13 лет моложе

Владение несколькими языками ассоциируется с более низким биологическим возрастом мозга. Об этом заявила международная группа учёных, представив результаты масштабного исследования на конференции Федерации европейских сообществ нейронаук (FENS).

Учёные проанализировали данные, взятые более чем у 86 тысяч добровольцев из разных стран. 728 жителям Страны Басков (регион в Испании, где жители активно используют баскский, испанский, французский и английский языки) провели магнитоэнцефалографию. Затем на основе этих данных с помощью искусственного интеллекта исследователи создали модель биологических часов мозга, оценивая качество передачи сигналов между его отделами.

Выяснилось, что знание второго языка делает мозг моложе в среднем на 6 лет по сравнению с монолингвами. Владение тремя языками даёт фору в 7 лет, а у полиглотов, говорящих на четырёх языках, биологический возраст мозга оказался на 13 лет меньше паспортного.

Учёные при этом подчёркивают, что максимальный защитный эффект наблюдается у тех, кто начал учить языки в детстве. Следует отметить, что это было наблюдательное исследование, в котором отражена ассоциация, а не причинно-следственная связь.

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Перед тренировками полезно нюхать шоколад

Аромат шоколада, вдыхаемый непосредственно перед тренировкой, может увеличивать выносливость мышц. Об этом заявили спортивные физиологи из Университета Малайзии, опубликовав работу в журнале Frontiers in Physiology.

Учёные провели пилотный эксперимент с участием 23 молодых мужчин, которые тренировались натощак. Добровольцев разделили на группы. Перед выполнением упражнения на разгибание ног на тренажёре они вдыхали:

либо запах 90%-го горького шоколада;

либо 60%-го молочного;

либо обычную воду (контрольная группа).

Выяснилось, что аромат горького шоколада добавил спортсменам в среднем 18 дополнительных повторений за тренировку, а молочного — около 9 повторений по сравнению с контрольной группой.

Авторы объясняют такой эффект психобиологическим трюком. Дело в том, что горький шоколад ассоциируется с сытной едой. Он, по мнению авторов, подавляет чувство голода и вводит организм в состояние предвкушения насыщения, что даёт прилив сил. У молочного шоколада такой эффект выражен слабее.

Если вы стали ходить медленнее, запишитесь к неврологу

Пожилые люди, сохраняющие быструю походку, примерно в два раза реже сталкиваются с угасанием умственных способностей. Об этом заявили американские учёные в наблюдательном исследовании, опубликованном в медицинском журнале Neurology.

Учёные проанализировали данные людей старше 80 лет. Они сравнивали скорость их ходьбы, результаты тестов на мышление и данные МРТ мозга. Оказалось, что у людей, которые ходят быстро, риск развития деменции был на 50% ниже, чем у их сверстников, предпочитающих медленный шаг. У тех, кто двигался быстрее, сохранялся ясный ум даже при наличии органических возрастных изменений в тканях мозга.

Авторы подчёркивают, что ходьба — довольно сложный процесс, требующий от мозга мгновенной координации баланса, работы мышц и зрения. Замедление шага часто служит самым ранним маркером старения нервной системы, который проявляется задолго до проблем с памятью. Исследователи даже предлагают врачам учитывать скорость ходьбы своих пациентов при проведении диагностики.

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Некоторые статины связали с повышенным риском импотенции

Популярные лекарства для снижения уровня холестерина (статины) могут влиять на мужскую потенцию в зависимости от химического состава. К такому выводу пришли китайские учёные, опубликовав результаты наблюдательного исследования в журнале Sexual Medicine.

Исследователи проанализировали данные сотен тысяч мужчин из баз UK Biobank и FinnGen. Выяснилось, что липофильные (жирорастворимые) статины (в частности, аторвастатин и симвастатин) связаны с повышенным риском развития эректильной дисфункции. В то же время для гидрофильного (водорастворимого) препарата розувастатина связь с мужским здоровьем обнаружена не была.

Учёные объясняют это тем, что жирорастворимые статины легче проникают через защитные барьеры в ткани яичек и могут подавлять синтез тестостерона, для которого необходим холестерин.

При этом авторы призывают мужчин не паниковать и не отменять лечение самостоятельно. В то же время врачей просят учитывать тип статина для своих пациентов.

Статины: добро или зло

Сокращение сна на 80 минут прибавило полкило за шесть недель

К такому выводу пришли американские исследователи, опубликовав результаты эксперимента в журнале Annals of Internal Medicine.

В небольшом исследовании приняли участие 95 добровольцев. В течение шести недель участникам ограничивали продолжительность сна примерно на полтора часа за ночь, а показатели их активности и веса фиксировали с помощью фитнес-трекеров и медицинских тестов. В среднем реальная продолжительность сна участников сократилась на 78,4 минуты за ночь.

За этот срок участники с дефицитом сна набрали в среднем по 500 граммов лишнего веса, а обхват их талии увеличился на 0,5 сантиметра. При ограничении сна исследователи обнаружили повышение уровня лептина — гормона, участвующего в регуляции энергетического обмена и чувства насыщения. Они стали более вялыми и проводили в сидячем положении в среднем на 17 минут в день больше (а женщины в менопаузе — почти на полчаса больше). Исследователи подчёркивают, что нормализация сна должна быть обязательным элементом в программе похудения.

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Если вы стали поправляться, возможно, всё дело в недосыпе. Сокращение сна даже на час-полтора может привести к заметной прибавке в весе уже за несколько недель. Пожилым людям нужно обратить внимание на скорость ходьбы: если она стала медленнее, это повод проверить суставы и нервную систему.

Изучение и практика иностранных языков связаны с существенным замедлением старения мозга. Спортсменам же полезно перед тренировками нюхать горький шоколад, это увеличивает выносливость. К новости о вреде некоторых статинов для мужской потенции следует относиться спокойно, это не повод для отмены препарата. Однако, если возникают какие-то проблемы с потенцией на фоне приёма лекарств, это нужно обсудить с врачом.

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