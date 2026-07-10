Расслабляться рано: клещи всё ещё атакуют

Пик активности клещей обычно приходится на май и июнь, но и в июле они всё ещё опасны и кусают. Одно из самых грозных последствий — клещевой энцефалит, который атакует центральную нервную систему. Лекарства от этого вируса нет, зато есть надёжная защита — вакцина. Важно вовремя посетить терапевта, чтобы быть готовым ко встрече с этими вредителями.

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Что такое клещевой энцефалит и чем он опасен

Клещевой энцефалит — это вирусная инфекция, которая вызывает лихорадку и интоксикацию, а также поражает серое вещество головного мозга и/или оболочки головного и спинного мозга. Последствия могут быть крайне серьёзными: от сильных головных болей и высокой температуры до паралича и даже летального исхода.

Пути заражения:

укус иксодового клеща;

попадание вируса на слизистые после раздавливания клеща;

употребление непастеризованного молока заражённого животного (козы или коровы).

Как защититься

Вакцинация — самый эффективный способ защититься от клещевого энцефалита. Прививка «обучает» иммунную систему распознавать вирус и уничтожать его при первой же попытке проникновения в кровь. Современные вакцины создают надёжный барьер: даже если человек заболеет (что случается крайне редко), болезнь будет протекать в лёгкой форме и, как правило, без неврологических осложнений. Если вы не записались на прививку весной, ещё не поздно сделать это сейчас. Также обратитесь к врачу, если укусили вас или ваших близких.

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Несмотря на то что прививка обычно хорошо переносится, у неё есть противопоказания: острые инфекционные заболевания, обострение хронических болезней, аллергия на отдельные компоненты вакцины.

Важно: не все клещи опасны. Чтобы определить, переносит ли укусивший вас клещ энцефалит или другие инфекции, его можно отнести в лабораторию.

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Также важно помнить, что вакцина защищает только от клещевого энцефалита и не предотвращает другие инфекции, переносимые клещами, например иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Поэтому даже после прививки следует использовать репелленты, защитную одежду и осматривать тело после посещения природы.

Клещевой энцефалит: чем опасен и как защититься

Когда делать прививку

Идеальное время для начала вакцинации — осень или зима, чтобы к началу сезона активности клещей (апрель-май) иммунитет уже сформировался. Однако существуют и экстренные схемы вакцинации, когда две первые прививки делаются с минимальным интервалом — в этом случае защита появляется быстрее.

Как проходит вакцинация

Процедура простая: укол в плечо, как при обычной прививке от гриппа. Побочные эффекты минимальны: возможны болезненные ощущения и покраснение в месте укола или кратковременное повышение температуры.

Стандартная схема вакцинации включает три прививки. В зависимости от препарата первые две делаются с интервалом 1–7 месяцев, а третья — через 9–12 месяцев после второй (желательно до начала сезона клещей). Уже после второй дозы у большинства привитых формируется защитный иммунный ответ.

Ускоренная схема тоже предполагает три прививки, только между первой и второй может пройти всего две недели — ещё через две недели появится иммунитет. Третью прививку нужно сделать также через 9–12 месяцев. Затем прививку повторяют в зависимости от конкретной вакцины, обычно каждые три года (независимо от выбранной схемы).

Кому нужна прививка

Привиться следует всем, кто живёт в эндемичных регионах или собирается туда поехать. Это прежде всего Сибирь, Урал, Дальний Восток, Северо-Западный федеральный округ, а также некоторые регионы центральной части России и Приволжья.

Обязательно стоит задуматься о вакцинации:

туристам;

военнослужащим;

охотникам и грибникам;

дачникам и любителям отдыха на природе;

работникам лесного и сельского хозяйства;

пожилым людям, чья иммунная система наиболее уязвима.

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Клещи чувствуют себя комфортно не только в лесах, но и на садовых участках, в парках и скверах, поэтому даже городским жителям не стоит расслабляться, особенно владельцам домашних животных, которых выпускают на улицу. Обязательно осматривайте питомцев после каждой прогулки, чтобы защитить их и всех членов своей семьи.

Первый шаг можно сделать уже сегодня

Клещевой энцефалит не та болезнь, с которой легко справиться. Не откладывайте вакцинацию на потом. Для начала запишитесь на консультацию к терапевту — врач задаст вопросы о вашем самочувствии и проведёт осмотр. Если противопоказаний не будет, специалист поможет подобрать оптимальную схему вакцинации. Ваше здоровье в ваших руках. Сделайте выбор в пользу безопасности.

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