Расслабляться рано: клещи всё ещё атакуют

Клещевой энцефалит: почему вакцинация — лучшая защита
Пик активности клещей обычно приходится на май и июнь, но и в июле они всё ещё опасны и кусают. Одно из самых грозных последствий — клещевой энцефалит, который атакует центральную нервную систему. Лекарства от этого вируса нет, зато есть надёжная защита — вакцина. Важно вовремя посетить терапевта, чтобы быть готовым ко встрече с этими вредителями.
Что такое клещевой энцефалит и чем он опасен
Клещевой энцефалит — это вирусная инфекция, которая вызывает лихорадку и интоксикацию, а также поражает серое вещество головного мозга и/или оболочки головного и спинного мозга. Последствия могут быть крайне серьёзными: от сильных головных болей и высокой температуры до паралича и даже летального исхода.
Пути заражения:
- укус иксодового клеща;
- попадание вируса на слизистые после раздавливания клеща;
- употребление непастеризованного молока заражённого животного (козы или коровы).
Как защититься
Вакцинация — самый эффективный способ защититься от клещевого энцефалита. Прививка «обучает» иммунную систему распознавать вирус и уничтожать его при первой же попытке проникновения в кровь. Современные вакцины создают надёжный барьер: даже если человек заболеет (что случается крайне редко), болезнь будет протекать в лёгкой форме и, как правило, без неврологических осложнений. Если вы не записались на прививку весной, ещё не поздно сделать это сейчас. Также обратитесь к врачу, если укусили вас или ваших близких.
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Несмотря на то что прививка обычно хорошо переносится, у неё есть противопоказания: острые инфекционные заболевания, обострение хронических болезней, аллергия на отдельные компоненты вакцины.
Важно: не все клещи опасны. Чтобы определить, переносит ли укусивший вас клещ энцефалит или другие инфекции, его можно отнести в лабораторию.
Также важно помнить, что вакцина защищает только от клещевого энцефалита и не предотвращает другие инфекции, переносимые клещами, например иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Поэтому даже после прививки следует использовать репелленты, защитную одежду и осматривать тело после посещения природы.
Клещевой энцефалит: чем опасен и как защититься
Когда делать прививку
Идеальное время для начала вакцинации — осень или зима, чтобы к началу сезона активности клещей (апрель-май) иммунитет уже сформировался. Однако существуют и экстренные схемы вакцинации, когда две первые прививки делаются с минимальным интервалом — в этом случае защита появляется быстрее.
Как проходит вакцинация
Процедура простая: укол в плечо, как при обычной прививке от гриппа. Побочные эффекты минимальны: возможны болезненные ощущения и покраснение в месте укола или кратковременное повышение температуры.
Стандартная схема вакцинации включает три прививки. В зависимости от препарата первые две делаются с интервалом 1–7 месяцев, а третья — через 9–12 месяцев после второй (желательно до начала сезона клещей). Уже после второй дозы у большинства привитых формируется защитный иммунный ответ.
Ускоренная схема тоже предполагает три прививки, только между первой и второй может пройти всего две недели — ещё через две недели появится иммунитет. Третью прививку нужно сделать также через 9–12 месяцев. Затем прививку повторяют в зависимости от конкретной вакцины, обычно каждые три года (независимо от выбранной схемы).
Кому нужна прививка
Привиться следует всем, кто живёт в эндемичных регионах или собирается туда поехать. Это прежде всего Сибирь, Урал, Дальний Восток, Северо-Западный федеральный округ, а также некоторые регионы центральной части России и Приволжья.
Обязательно стоит задуматься о вакцинации:
- туристам;
- военнослужащим;
- охотникам и грибникам;
- дачникам и любителям отдыха на природе;
- работникам лесного и сельского хозяйства;
- пожилым людям, чья иммунная система наиболее уязвима.
Клещи чувствуют себя комфортно не только в лесах, но и на садовых участках, в парках и скверах, поэтому даже городским жителям не стоит расслабляться, особенно владельцам домашних животных, которых выпускают на улицу. Обязательно осматривайте питомцев после каждой прогулки, чтобы защитить их и всех членов своей семьи.
Первый шаг можно сделать уже сегодня
Клещевой энцефалит не та болезнь, с которой легко справиться. Не откладывайте вакцинацию на потом. Для начала запишитесь на консультацию к терапевту — врач задаст вопросы о вашем самочувствии и проведёт осмотр. Если противопоказаний не будет, специалист поможет подобрать оптимальную схему вакцинации. Ваше здоровье в ваших руках. Сделайте выбор в пользу безопасности.
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