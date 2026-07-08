Врач рассказала, от чего снижается гемоглобин и как это исправить

Гемоглобин: норма у мужчин и женщин и способы коррекции
Гемоглобин — один из главных показателей в общем анализе крови. По нему врач может заподозрить анемию, кровопотерю, дефицит железа и другие нарушения. Врач-терапевт Надежда Кесян рассказала «Рамблеру», от чего зависит уровень гемоглобина в крови и почему у женщин его меньше, чем у мужчин.
Гемоглобин — это белок, который содержится в красных клетках крови (эритроцитах). Его главная задача — связывать кислород в лёгких и доставлять его к тканям. Обратно (от тканей) гемоглобин переносит часть углекислого газа, который попадает в выдыхаемый воздух.
Молекула гемоглобина содержит железо, поэтому при дефиците этого микроэлемента уровень гемоглобина может опускаться ниже диагностического порога (это называют анемией). Из-за этого ткани получают меньше кислорода, а человек чувствует слабость, одышку, головокружение и утомляемость.
Норма гемоглобина у женщин и мужчин
Норма гемоглобина зависит от пола, возраста, беременности, образа жизни и даже высоты, на какой проживает человек. Для взрослых чаще используют такие ориентиры:
- женщины (вне беременности) — примерно 120–160 г/л;
- мужчины — примерно 130–180 г/л.
Если уровень гемоглобина ниже указанных показателей (120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин), то говорят об анемии. При беременности нижняя граница обычно опускается до 105–110 г/л, потому что объём плазмы крови увеличивается, из-за чего гемоглобин «разбавляется».
Почему у мужчин гемоглобин выше
«У женщин более низкий (нормальный) уровень гемоглобина обусловлен ежемесячными кровопотерями (в среднем 30–80 мл), это приводит к естественной потере железа и снижению уровня гемоглобина. У мужчин регулярных кровопотерь нет. Кроме того, мужской половой гормон тестостерон стимулирует рост мышечной ткани, что требует больше кислорода, а значит, больше гемоглобина».Кесян Надежда Сергеевна врач-терапевт, кардиолог клиники «Евроонко»
Почему гемоглобин может снижаться или повышаться
Самая частая причина низкого гемоглобина — дефицит железа. Этот элемент необходим для синтеза гемоглобина, поэтому при его нехватке развивается железодефицитная анемия. Согласно данным обзорного исследования, опубликованного в JAMA, этим нарушением страдает больше 1,2 млрд людей.
Чаще всего дефицит железа возникает из-за:
- кровопотерь;
- недостаточного поступления железа (например, если человек не ест мясо);
- нарушения всасывания железа в кишечнике.
У женщин на уровень гемоглобина влияют:
- менструации, особенно если кровотечения обильные;
- беременность, при которой растёт потребность в железе.
«Во время беременности у женщины появляется третий круг кровообращения, следовательно, увеличивается объём циркулирующей плазмы. Однако количество эритроцитов увеличивается недостаточно, что приводит к "разведению" гемоглобина. Кроме того, при беременности организм активно расходует железо, витамины В9 и В12. Острая нехватка этих витаминов нарушает процесс правильного созревания эритроцитов», — поясняет врач.
Гемоглобин и заболевания
Уровень гемоглобина может быть низким при:
- хронической болезни почек;
- раке;
- болезнях органов ЖКТ (из-за чего нарушается всасывание железа);
- внутренних кровотечениях;
- дефиците витамина B12 или фолиевой кислоты;
- наследственных заболеваниях крови.
Когда гемоглобин повышен
Высокий гемоглобин бывает при:
- обезвоживании;
- курении;
- проживании в горах;
- интенсивных физических нагрузках;
- хронических болезнях лёгких;
- апноэ сна;
- некоторых заболеваниях сердца;
- некоторых заболеваниях костного мозга.
По словам врача, при физических нагрузках в некоторых случаях организм адаптируется к повышенной потребности в кислороде, усиливая выработку эритроцитов и гемоглобина. Адаптация происходит и при проживании на высотах, где разреженный воздух. Организм таким образом компенсирует дефицит кислорода. Когда человек курит, развивается тканевая гипоксия, и костный мозг усиливает кроветворение, что приводит к повышению уровня гемоглобина.
Как измеряют гемоглобин
Гемоглобин измеряют в рамках общего анализа крови. При этом определяют не только гемоглобин в крови, но и количество эритроцитов, гематокрит (отношение объёма эритроцитов к плазме крови), а также различные эритроцитарные индексы. Эти показатели помогают не только увидеть отклонение, но и предположить причину их появления.
Например, при железодефицитной анемии эритроциты часто становятся меньше и содержат меньше гемоглобина. Если же у пациента не хватает витамина В12 и фолиевой кислоты, то объём эритроцитов может быть увеличен.
Важно понимать, что сам по себе низкий гемоглобин не позволяет определить причину анемии. Для этого врач оценивает показатели обмена железа, эритроцитарные индексы и при необходимости назначает дополнительные исследования.
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Устройства для измерения гемоглобина в домашних условиях
Существуют домашние портативные устройства для измерения гемоглобина. Они полезны для скрининга или для пациентов, которым нужно постоянно контролировать показатели. При этом нужно иметь в виду, что данные, которые показывают такие устройства, могут отличаться (иногда сильно) от лабораторных.
Симптомы при низком гемоглобине
Низкий гемоглобин часто не сразу даёт о себе знать. Если процесс развивается медленно, то организм частично адаптируется, и человек долго списывает всё на усталость, работу или недосып.
Возможные признаки анемии:
- слабость и быстрая утомляемость;
- одышка при привычной нагрузке;
- головокружение;
- сердцебиение;
- бледность кожи и слизистых;
- холодные руки и ноги;
- снижение переносимости тренировок;
- трудности с концентрацией.
При дефиците железа могут появляться и некоторые необычные симптомы, например:
- тяга есть лёд, мел или землю;
- синдром беспокойных ног;
- ломкость ногтей;
- выпадение волос;
- болезненность языка.
Важно. Выяснить причину анемии по симптомам невозможно. Для этого нужны анализы:
- общий анализ крови;
- анализ на ферритин, насыщение трансферрина;
- анализ на витамин B12, фолат (иногда);
- маркеры воспаления;
- другие исследования.
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Симптомы высокого гемоглобина
Повышенный гемоглобин не всегда указывает на болезнь. Иногда он связан с гораздо менее опасными факторами, например обезвоживанием. После восстановления водного баланса уровень гемоглобина приходит в норму.
Однако, если гемоглобин стабильно повышен, это может указывать на болезнь. Например, при эритроцитозе (повышенная выработка эритроцитов) у человека могут быть:
- головные боли,
- головокружение,
- покраснение лица,
- нарушение зрения,
- тяжесть в левом подреберье,
- тромбозы,
- повышенное давление.
Эритроцитоз бывает первичным, когда костный мозг без другой причины производит слишком много эритроцитов. Это бывает при истинной полицитемии — опухолевом заболевании системы крови. Эритроцитоз, возникающий на фоне курения, проживания в горах или некоторых заболеваний, называют вторичным.
Как поддерживать нормальный уровень гемоглобина
Если проблем со здоровьем нет, то при сбалансированном питании, как правило, уровень гемоглобина будет в норме. Если же есть дефицит, важно разобраться, почему он возник, и только потом решать проблему.
«Питание — один из ключевых факторов, влияющих на уровень гемоглобина. Для его синтеза необходимы железо, витамины (особенно группы B, включая B12, и фолиевая кислота), которые поступают с едой. При дефиците этих веществ нарушается синтез гемоглобина, что приводит к его снижению», — отмечает Надежда Кесян.
Важно есть продукты, богатые железом. Это прежде всего мясо, рыба, птица, бобовые, орехи и семечки. Примечательно, что из животных продуктов железо усваивается гораздо лучше, чем из растительных.
«Чтобы железо усваивалось лучше, его нужно сочетать с витамином С, особенно это касается негемового, растительного железа. Поэтому обогащайте свой рацион апельсинами, болгарским перцем, брокколи, ягодами и другими источниками витамина С», — советует врач.
Важно. Если гемоглобин снижен из-за какого-то заболевания или нарушения, то коррекции питания недостаточно. Необходимо выяснить причину и пройти лечение.
«Если гемоглобин снижен из-за кровопотери, проблем с всасыванием или хронических заболеваний, одной диеты будет недостаточно. В таких случаях нужно лечение основного заболевания и, возможно, приём препаратов по назначению врача. При этом ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать какие-либо препараты без консультации», — обращает внимание специалист.
Особенно важно не откладывать визит к врачу при выраженной слабости, одышке, сердцебиении, обмороках, появлении крови в стуле и очень обильных менструациях.
Главное о гемоглобине и его коррекции
Уровень гемоглобина — показатель, который нельзя оценивать отдельно от других анализов и самочувствия. Так, одни и те же цифры могут иметь совершенно разные причины. Например, у женщины с обильными менструациями это может быть дефицит железа, а у пожилого человека — хроническое воспаление.
Если гемоглобин ниже или выше нормы, в первую очередь важно понять причину отклонения, а не просто «поднять» или «снизить» показатель до нормальных значений. Препараты железа, B12 или фолиевую кислоту можно принимать только по назначению врача.
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