Врач рассказала, от чего снижается гемоглобин и как это исправить

Гемоглобин — один из главных показателей в общем анализе крови. По нему врач может заподозрить анемию, кровопотерю, дефицит железа и другие нарушения. Врач-терапевт Надежда Кесян рассказала «Рамблеру», от чего зависит уровень гемоглобина в крови и почему у женщин его меньше, чем у мужчин.

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Гемоглобин — это белок, который содержится в красных клетках крови (эритроцитах). Его главная задача — связывать кислород в лёгких и доставлять его к тканям. Обратно (от тканей) гемоглобин переносит часть углекислого газа, который попадает в выдыхаемый воздух.

Молекула гемоглобина содержит железо, поэтому при дефиците этого микроэлемента уровень гемоглобина может опускаться ниже диагностического порога (это называют анемией). Из-за этого ткани получают меньше кислорода, а человек чувствует слабость, одышку, головокружение и утомляемость.

Норма гемоглобина у женщин и мужчин

Норма гемоглобина зависит от пола, возраста, беременности, образа жизни и даже высоты, на какой проживает человек. Для взрослых чаще используют такие ориентиры:

женщины (вне беременности) — примерно 120–160 г/л;

мужчины — примерно 130–180 г/л.

Если уровень гемоглобина ниже указанных показателей (120 г/л у женщин и 130 г/л у мужчин), то говорят об анемии. При беременности нижняя граница обычно опускается до 105–110 г/л, потому что объём плазмы крови увеличивается, из-за чего гемоглобин «разбавляется».

Почему у мужчин гемоглобин выше

«У женщин более низкий (нормальный) уровень гемоглобина обусловлен ежемесячными кровопотерями (в среднем 30–80 мл), это приводит к естественной потере железа и снижению уровня гемоглобина. У мужчин регулярных кровопотерь нет. Кроме того, мужской половой гормон тестостерон стимулирует рост мышечной ткани, что требует больше кислорода, а значит, больше гемоглобина». Кесян Надежда Сергеевна врач-терапевт, кардиолог клиники «Евроонко»

Почему гемоглобин может снижаться или повышаться

Самая частая причина низкого гемоглобина — дефицит железа. Этот элемент необходим для синтеза гемоглобина, поэтому при его нехватке развивается железодефицитная анемия. Согласно данным обзорного исследования, опубликованного в JAMA, этим нарушением страдает больше 1,2 млрд людей.

Чаще всего дефицит железа возникает из-за:

кровопотерь;

недостаточного поступления железа (например, если человек не ест мясо);

железа (например, если человек не ест мясо); нарушения всасывания железа в кишечнике.

У женщин на уровень гемоглобина влияют:

менструации, особенно если кровотечения обильные;

особенно если кровотечения обильные; беременность, при которой растёт потребность в железе.

«Во время беременности у женщины появляется третий круг кровообращения, следовательно, увеличивается объём циркулирующей плазмы. Однако количество эритроцитов увеличивается недостаточно, что приводит к "разведению" гемоглобина. Кроме того, при беременности организм активно расходует железо, витамины В9 и В12. Острая нехватка этих витаминов нарушает процесс правильного созревания эритроцитов», — поясняет врач.

Гемоглобин и заболевания

Уровень гемоглобина может быть низким при:

хронической болезни почек;

раке;

болезнях органов ЖКТ (из-за чего нарушается всасывание железа);

внутренних кровотечениях;

дефиците витамина B12 или фолиевой кислоты;

или фолиевой кислоты; наследственных заболеваниях крови.

Когда гемоглобин повышен

Высокий гемоглобин бывает при:

обезвоживании;

курении;

проживании в горах;

интенсивных физических нагрузках;

хронических болезнях лёгких;

апноэ сна;

некоторых заболеваниях сердца;

некоторых заболеваниях костного мозга.

По словам врача, при физических нагрузках в некоторых случаях организм адаптируется к повышенной потребности в кислороде, усиливая выработку эритроцитов и гемоглобина. Адаптация происходит и при проживании на высотах, где разреженный воздух. Организм таким образом компенсирует дефицит кислорода. Когда человек курит, развивается тканевая гипоксия, и костный мозг усиливает кроветворение, что приводит к повышению уровня гемоглобина.

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Как измеряют гемоглобин

Гемоглобин измеряют в рамках общего анализа крови. При этом определяют не только гемоглобин в крови, но и количество эритроцитов, гематокрит (отношение объёма эритроцитов к плазме крови), а также различные эритроцитарные индексы. Эти показатели помогают не только увидеть отклонение, но и предположить причину их появления.

Например, при железодефицитной анемии эритроциты часто становятся меньше и содержат меньше гемоглобина. Если же у пациента не хватает витамина В12 и фолиевой кислоты, то объём эритроцитов может быть увеличен.

Важно понимать, что сам по себе низкий гемоглобин не позволяет определить причину анемии. Для этого врач оценивает показатели обмена железа, эритроцитарные индексы и при необходимости назначает дополнительные исследования.

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Устройства для измерения гемоглобина в домашних условиях

Существуют домашние портативные устройства для измерения гемоглобина. Они полезны для скрининга или для пациентов, которым нужно постоянно контролировать показатели. При этом нужно иметь в виду, что данные, которые показывают такие устройства, могут отличаться (иногда сильно) от лабораторных.

Симптомы при низком гемоглобине

Низкий гемоглобин часто не сразу даёт о себе знать. Если процесс развивается медленно, то организм частично адаптируется, и человек долго списывает всё на усталость, работу или недосып.

Возможные признаки анемии:

слабость и быстрая утомляемость;

одышка при привычной нагрузке;

головокружение;

сердцебиение;

бледность кожи и слизистых;

и слизистых; холодные руки и ноги;

снижение переносимости тренировок;

трудности с концентрацией.

При дефиците железа могут появляться и некоторые необычные симптомы, например:

тяга есть лёд, мел или землю;

синдром беспокойных ног;

ломкость ногтей;

выпадение волос;

болезненность языка.

Важно. Выяснить причину анемии по симптомам невозможно. Для этого нужны анализы:

общий анализ крови;

анализ на ферритин, насыщение трансферрина;

насыщение трансферрина; анализ на витамин B12, фолат (иногда);

маркеры воспаления;

другие исследования.

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Симптомы высокого гемоглобина

Повышенный гемоглобин не всегда указывает на болезнь. Иногда он связан с гораздо менее опасными факторами, например обезвоживанием. После восстановления водного баланса уровень гемоглобина приходит в норму.

Однако, если гемоглобин стабильно повышен, это может указывать на болезнь. Например, при эритроцитозе (повышенная выработка эритроцитов) у человека могут быть:

головные боли,

головокружение,

покраснение лица,

нарушение зрения,

тяжесть в левом подреберье,

тромбозы,

повышенное давление.

Эритроцитоз бывает первичным, когда костный мозг без другой причины производит слишком много эритроцитов. Это бывает при истинной полицитемии — опухолевом заболевании системы крови. Эритроцитоз, возникающий на фоне курения, проживания в горах или некоторых заболеваний, называют вторичным.

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Как поддерживать нормальный уровень гемоглобина

Если проблем со здоровьем нет, то при сбалансированном питании, как правило, уровень гемоглобина будет в норме. Если же есть дефицит, важно разобраться, почему он возник, и только потом решать проблему.

«Питание — один из ключевых факторов, влияющих на уровень гемоглобина. Для его синтеза необходимы железо, витамины (особенно группы B, включая B12, и фолиевая кислота), которые поступают с едой. При дефиците этих веществ нарушается синтез гемоглобина, что приводит к его снижению», — отмечает Надежда Кесян.

Важно есть продукты, богатые железом. Это прежде всего мясо, рыба, птица, бобовые, орехи и семечки. Примечательно, что из животных продуктов железо усваивается гораздо лучше, чем из растительных.

«Чтобы железо усваивалось лучше, его нужно сочетать с витамином С, особенно это касается негемового, растительного железа. Поэтому обогащайте свой рацион апельсинами, болгарским перцем, брокколи, ягодами и другими источниками витамина С», — советует врач.

Важно. Если гемоглобин снижен из-за какого-то заболевания или нарушения, то коррекции питания недостаточно. Необходимо выяснить причину и пройти лечение.

«Если гемоглобин снижен из-за кровопотери, проблем с всасыванием или хронических заболеваний, одной диеты будет недостаточно. В таких случаях нужно лечение основного заболевания и, возможно, приём препаратов по назначению врача. При этом ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и принимать какие-либо препараты без консультации», — обращает внимание специалист.

Особенно важно не откладывать визит к врачу при выраженной слабости, одышке, сердцебиении, обмороках, появлении крови в стуле и очень обильных менструациях.

Главное о гемоглобине и его коррекции

Уровень гемоглобина — показатель, который нельзя оценивать отдельно от других анализов и самочувствия. Так, одни и те же цифры могут иметь совершенно разные причины. Например, у женщины с обильными менструациями это может быть дефицит железа, а у пожилого человека — хроническое воспаление.

Если гемоглобин ниже или выше нормы, в первую очередь важно понять причину отклонения, а не просто «поднять» или «снизить» показатель до нормальных значений. Препараты железа, B12 или фолиевую кислоту можно принимать только по назначению врача.

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