Правда об идеальном весе: почему 55 кг не «жирненькая»

В сети обсуждают недавнее заявление владельца стоматологического бренда Revyline: он назвал женщин тяжелее 55 кг «жирненькими» и представил параметры своей жены — 50 кг при росте 165 см — как ориентир, который «нравится большинству мужчин». Разобрались, как правильно оценивать вес с учётом роста, возраста и состава тканей.

© Andrii Zorii/iStock.com

Откуда взялся миф о «правильных» килограммах

Жёсткие весовые стандарты редко приходят из медицины. Чаще их формируют поп-культура, модная индустрия, рекламные образы и личные эстетические предпочтения трендсеттеров. Со временем такие ориентиры начинают звучать как будто это медицинская норма, хотя к медицинской диагностике они не относятся.

Исследование 2025 года, проанализировавшее почти 800 тысяч рекламных изображений, обложек журналов и показов мод за последние 25 лет, показало любопытный парадокс. Хотя разнообразия моделей стало больше, типичная фигура, которую продвигает индустрия, практически не изменилась — в самых престижных сегментах моды худоба по-прежнему остаётся доминирующим стандартом.

У мифа о некоем идеальном весе есть понятная причина: рекламировать и запугивать цифрой на весах проще. Её легко сравнивать, обсуждать и превращать в «идеал». Однако организм устроен сложнее. У двух людей с одинаковым весом могут сильно различаться рост, объём мышц, распределение жира, плотность костей и метаболические риски. Навязывать параметры одного человека как стандарт для остальных — это выражение субъективных предпочтений, а не медицинский критерий. Оно игнорирует физиологическое разнообразие, генетику и естественные возрастные изменения.

Многие до сих пор считают формулу рост минус 100 (или 110) универсальным способом узнать «идеальный вес», хотя на деле это скорее артефакт XIX века, чем рабочий инструмент современной диетологии. Французский хирург и антрополог Поль Брока вывел это соотношение в 1870-х годах на основе антропометрических данных солдат и средних показателей мужчин своего времени. Со временем аналогичный подход начали применять и американские страховые компании. Им был нужен простой и удобный показатель для массовой оценки страхового риска и расчёта стоимости полисов.

Как современная медицина оценивает вес

Врачи не делают вывод о здоровье по одной цифре. В клинической практике используют несколько показателей: индекс массы тела, окружность талии, состав тела, возраст, симптомы, анализы и сопутствующие факторы риска.

ИМТ: базовый инструмент, но не окончательный ответ

Индекс массы тела рассчитывают по формуле: масса тела в килограммах делится на рост в метрах, возведённый в квадрат. Такой расчёт индекса массы тела применяют как быстрый скрининг, а не как единственный диагностический метод. По классификации Всемирной организации здравоохранения, ИМТ ниже 18,5 соответствует дефициту массы тела, 18,5–24,9 — диапазону нормы, 25–29,9 — избыточной массе, 30 и выше — ожирению.

Пример показывает, почему универсальные 55 кг опасно принимать за норму. Для женщины ростом 175 см вес 55 кг даёт ИМТ около 18,0. Это уже не «идеал», а зона дефицита массы тела по критериям ВОЗ. Дефицит веса тоже связан с медицинскими рисками. Среди них — анемия, нарушения менструального цикла, снижение минеральной плотности костей и ослабление иммунной защиты.

При этом ИМТ не отражает, из чего складывается вес. Он не разделяет мышечную и жировую ткань. Спортсмен с выраженной мускулатурой может попасть в категорию «избыточный вес», хотя доля жира у него низкая. У пожилого человека возможна обратная ситуация: вес формально нормальный, но мышечной ткани мало. Эти особенности подробно разбирает исследование об ограничениях ИМТ.

Окружность талии: важный показатель риска

Окружность талии помогает оценить абдоминальный жир — тот, который накапливается в области живота и сильнее связан с кардиометаболическими рисками. Этот показатель часто более информативен, чем вес сам по себе. По критериям ВОЗ, риск метаболических осложнений повышается при окружности талии больше 80 см у женщин и больше 94 см у мужчин. Высокий риск соответствует значениям больше 88 см у женщин и больше 102 см у мужчин.

Это важно ещё и потому, что абдоминальное ожирение встречается и при нормальном ИМТ: вес может укладываться в норму, но распределение жира повышает риск нарушений обмена.

Проверьте талию: этот тест предскажет болезни сердца и диабет

Процент жировой ткани: точнее описывает состав тела, чем вес

Два человека весом 55 кг могут выглядеть и чувствовать себя по-разному: у одного больше мышц, у другого выше доля жировой ткани. Для оценки состава тела в клинической практике используют биоимпедансометрию и другие методы.

Нормальные значения процента жировой ткани зависят не только от пола, но и от возраста. По данным American Council on Exercise, у женщин, не занимающихся профессиональным спортом, физиологический диапазон составляет примерно 21–31% (категории Fitness и Average).

С возрастом доля жировой ткани, как правило, постепенно увеличивается даже при стабильном весе — это часть естественных изменений в составе тела, а не самостоятельный маркер заболеваний. Прямое сравнение, например, 25-летней и 45-летней женщины по одной цифре на весах или даже по одному «идеальному» проценту жира методологически некорректно.

Что в итоге

Нормальный вес — индивидуальный показатель: врач оценивает его вместе с ИМТ, окружностью талии, процентом жировой ткани и возрастом. Попытки свести здоровье к одному показателю веса не опираются на науку и противоречат современной медицине.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.