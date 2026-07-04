Учёные выяснили, почему женщинам нужно есть яблоки и пить чай

Также стало известно о новой смертельной опасности сидячего образа жизни и пользе витамина С при травмах. Американские учёные узнали, как становятся правшами и левшами, а исследователи из Испании нашли способ удержать вес после похудения.

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Учёные обнаружили ещё одну опасность сидячего образа жизни

Каждый дополнительный час в непрерывном сидячем положении увеличивает риск смерти от рака на 9%. К такому выводу пришли учёные из Университета Глазго, опубликовав результаты масштабного исследования в PLOS Medicine.

Исследователи проанализировали данные более 91 тысячи участников из базы UK Biobank. Добровольцы в течение недели носили трекеры активности, после чего за их здоровьем наблюдали дольше 12 лет.

Учёные разделили малоподвижность на два типа:

непрерывную — сидение более 30 минут подряд;

— сидение более 30 минут подряд; прерывистую — когда человек встаёт каждые 10–20 минут.

Выяснилось, что именно долгие периоды сидения резко повышают риск развития диабета и рака. Что интересно, прерывистое сидение имеет противоположный (положительный) эффект. Если заменить один час непрерывного сидения в день на лёгкую физическую активность (например, простую ходьбу по комнате), то риск смерти от рака снижается на 12%.

Отметим, что это наблюдательное исследование, в котором учёные, используя глубокие статистические модели, находили ассоциации, а не причинно-следственные связи, однако замена части непрерывного сидения лёгкой физической активностью была связана со снижением риска.

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Учёные узнали, как становятся правшами и левшами

Разница в ловкости между правой и левой руками — это в большей степени результат многолетней привычки и практики, чем генетики. Об этом заявили американские исследователи в работе, опубликованной в журнале PNAS.

Для начала авторы разделили понятия:

«предпочтение» — то, какую руку человек интуитивно выбирает (это может закладываться ещё в утробе);

— то, какую руку человек интуитивно выбирает (это может закладываться ещё в утробе); «доминантность» — какая рука делает работу лучше.

Затем они провели несколько экспериментов с участием добровольцев, которые:

тянулись руками к целям (обе конечности оказались одинаково эффективными);

(обе конечности оказались одинаково эффективными); проделывали то же самое, но с подвешенными грузами на запястьях (здесь с работой тоже одинаково хорошо справились обе руки);

(здесь с работой тоже одинаково хорошо справились обе руки); учились писать прикреплённой к локтю ручкой (а вот тут обе конечности изначально с заданием справились плохо, но в дальнейшем демонстрировали примерно одинаковый прогресс).

Таким образом, учёные поняли, что превосходство ведущей руки полностью теряется, если обучаться непривычному навыку. Из этого авторы исследования сделали вывод: человек не предпочитает доминирующую руку потому, что она изначально (на генетическом уровне) более умелая. Она становится такой потому, что человек её выбирает.

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Чай и яблоки снижают риск рака груди

Регулярное употребление продуктов, богатых флавоноидами, было связано с более низким риском развития рака молочной железы, причём эта защита работала даже у женщин с генетической предрасположенностью к болезни. К такому выводу пришли китайские учёные, опубликовавшие результаты крупного наблюдательного исследования (не показывающего причинно-следственной связи) в журнале npj Breast Cancer.

Авторы изучили данные более 93 тысяч британок из базы UK Biobank, за здоровьем которых наблюдали почти 12 лет. На основе рациона участниц учёные рассчитывали специальный «индекс флавоноидной диеты» (FDS), включающий 10 основных продуктов:

чай,

красное вино,

яблоки,

ягоды,

виноград,

апельсины,

грейпфрут,

лук,

шоколад.

Выяснилось, что у женщин с самым высоким уровнем потребления этих продуктов риск рака груди был на 15% ниже. У женщин с генетической предрасположенностью к этой болезни флавоноидная диета снижала наследственные риски.

Учёные также перепроверили данные, исключив из расчётов красное вино, и результат остался прежним. Это говорит о том, что защитный эффект не связан с алкоголем.

Инъекция высокой дозы витамина С может спасти жизнь при тяжёлой травме

К такому выводу пришли авторы систематического обзорного исследования. Учёные из Великобритании проанализировали данные медицинских исследований с участием более 5 тысяч пациентов. Работа опубликована в журнале BMJ Military Health.

При критических состояниях и ранениях запасы витамина C в организме быстро истощаются. Его введение:

поддерживает кровяное давление;

защищает сосуды от повреждений;

нейтрализует свободные радикалы.

Анализ показал, что такое лечение существенно снижает 30-дневную смертность, уменьшает частоту развития сепсиса и недостаточности органов.

Авторы отмечают, что инъекции высоких доз витамина С уже рассматривают как перспективный элемент неотложной помощи, однако для окончательных выводов нужны дополнительные исследования.

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Интервальное голодание «16:8» помогло удержать стабильный вес после похудения в течение года

К такому выводу пришли учёные Университета Гранады (Испания), опубликовав результаты небольшого исследования в Clinical Nutrition.

В небольшом эксперименте приняли участие 99 взрослых пациентов с избыточным весом. В течение 12 недель они придерживались средиземноморской диеты, но были разделены на группы:

одни ели в привычном режиме;

другие принимали пищу только с 09:00 до 17:00;

третьи — с 13:00 до 21:00.

Спустя год после окончания эксперимента выяснилось, что обе группы интервального голодания успешно сохранили сброшенные килограммы. При этом участникам «ранней» группы (которые питались с 09:00 до 17:00) удалось сбросить больше жировой массы.

Авторы подчёркивают, что время питания можно подстраивать под свой рабочий график, ведь и утреннее, и вечернее «окно» работают одинаково хорошо, но также указывают на необходимость дальнейших исследований.

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Учёные заявили, что каждый час непрерывного сидения повышает риск смерти от рака на 9%, но разминка раз в полчаса может нейтрализовать эту угрозу. Исследователи разрушили миф о врождённой ловкости рук: оказалось, что доминантность той или иной руки формируется привычкой и длительной практикой.

Инъекции высокими дозами витамина C назвали перспективным лечением для пациентов с тяжёлыми ранениями, а рацион, богатый флавоноидами, связали со снижением риска рака груди даже при плохой генетике. Наконец, диетологи заявили, что интервальное голодание «16:8» может помочь эффективно удерживать вес в течение года после похудения.

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