5 секретов здоровья Месси: что повторить, а что проигнорировать

Лионель Месси уже много лет входит в число сильнейших футболистов мира, а его режим питания и восстановления давно вызывает интерес. Разобрали пять главных привычек аргентинца с позиции доказательной медицины.

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Факт 1. От пиццы и газировки к здоровому рациону

В начале карьеры футболист не следил за рационом. Он обожал пиццу и сладкую газировку, регулярно ел жареное мясо. Позже сам футболист и его окружение связывали изменения в самочувствии с пересмотром питания, в том числе с отказом от части привычных продуктов. По сообщениям спортивных медиа, диетолог помог пересмотреть меню: сократить добавленный сахар и продукты глубокой переработки. Эта трансформация заняла годы.

Научное обоснование: рацион с большим количеством сладких напитков, фастфуда и других продуктов глубокой переработки связан с повышенным риском ожирения, инсулинорезистентности, сердечно-сосудистых заболеваний и хронического воспаления. Такие продукты содержат много добавленного сахара, насыщенных жиров и соли, но мало клетчатки, витаминов и других полезных веществ.

Вывод: взять. Убрать сладкую газировку и фастфуд — это то, что вы можете сделать прямо сейчас.

Факт 2. Средиземноморский рацион вместо аргентинского асадо

В публикациях о меню футболиста часто упоминают рыбу, морепродукты, оливковое масло, киноа и цельнозерновой рис. Овощи занимают половину каждой порции. Красное мясо сведено к минимуму, птица готовится на пару.

Научное обоснование: средиземноморская диета относится к хорошо изученным моделям питания с доказанной пользой для сердечно-сосудистого здоровья. Масштабное исследование в New England Journal of Medicine подтвердило: обилие ненасыщенных жирных кислот, качественного белка и клетчатки снижает риск сосудистых катастроф.

Вывод: взять. Не нужно копировать меню целиком — достаточно добавить больше рыбы, оливкового масла и овощей.

Факт 3. Мате вместо колы

В юности Месси пил сладкие лимонады, но со временем заменил колу на мате. На публичных фото и видео его часто видят с термосом. Напиток из листьев падуба парагвайского, популярный у спортсменов, стал главным способом взбодриться перед выходом на поле. В Аргентине мате национальный напиток — его пьют с детства.

Научное обоснование: мате содержит кофеин, теобромин и полифенольные соединения, которые оказывают умеренное стимулирующее действие и могут обладать антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. По содержанию кофеина мате сопоставим с чаем, но обычно уступает крепкому кофе. Он может быть альтерпнативой напиткам с добавленным сахаром. При этом важна температура: регулярное употребление очень горячих напитков (больше 65 °C) связано с повышенным риском рака пищевода. Этот риск объясняется термическим повреждением слизистой, а не свойствами самого мате.

Вывод: взять с оговоркой. Мате может быть альтернативой сладким энергетическим напиткам, если пить его без сахара и не превышать рекомендованную дозу кофеина. Пить лучше тёплым, не обжигающим.

Факт 4. Сон до 11 часов

По словам специалистов по медицине сна, Месси уделяет отдыху не меньше внимания, чем тренировкам. По данным испанского сомнолога Эдуарда Эстивиля, футболист спит почти 11 часов в сутки, включая дневной сон.

Научное обоснование: качественный сон важен для восстановления организма, работы иммунной системы, памяти и обмена веществ. Взрослым обычно рекомендуют спать 7–9 часов в сутки. Использование смартфонов, планшетов и других устройств перед сном может затруднять засыпание: свет экранов, особенно при высокой яркости, а также сам просмотр контента мешают заснуть и могут задерживать выработку гормона сна мелатонина. Специалисты по медицине сна советуют отказаться от гаджетов хотя бы за 30–60 минут до отхода ко сну.

Вывод: взять частично. Обычному человеку достаточно 7-9 часов.

Факт 5. Семья — главный способ справляться со стрессом

Несмотря на мировую известность, Месси предпочитает проводить свободное время с женой Антонеллой и детьми. В интервью он не раз говорил, что именно семья помогает ему отвлечься от футбола и сохранять внутреннее равновесие после напряжённых матчей и неудач.

Научное обоснование: крепкие социальные связи — один из важнейших факторов психического и физического здоровья. Люди, получающие эмоциональную поддержку от семьи и близких, лучше справляются со стрессом, реже сталкиваются с тревогой и депрессией и в целом живут дольше. Социальная поддержка помогает снизить уровень хронического стресса и ускоряет психологическое восстановление после сложных жизненных ситуаций. Эти выводы подтверждает одно из самых крупных исследований человеческого благополучия — Harvard Study of Adult Development, которое продолжается уже более 85 лет.

Вывод: взять. Полностью исключить стресс невозможно, но регулярное общение с близкими, совместные ужины или прогулки могут стать такой же полезной привычкой для психического здоровья, как правильное питание — для физического.

Что в итоге

Трансформация Лионеля Месси показывает: здоровые привычки работают лучше радикальных мер. Отказ от сахара, качественный сон и здоровый рацион доступны каждому. Отдельно важны социальные связи: поддержка семьи и близких помогает снижать стресс и улучшает психическое благополучие. Главное — внедрять изменения постепенно, адаптируя их под свой ритм жизни, а не слепо копировать режим мировых звёзд.

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