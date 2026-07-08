У человека был хвост: как он исчез и почему иногда появляется снова

У человека нет хвоста, но эволюция оставила напоминание о нём — копчик. Эта небольшая кость кажется пережитком прошлого, однако она всё ещё нужна организму. Разобрались, почему человек лишился хвоста и что врачи называют истинным, а что псевдохвостом.

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Копчик — остаток хвоста

Это небольшой участок позвоночника, состоящий из 3–5 сросшихся позвонков. Формально это рудимент — структура, которая сохранилась в организме, но почти утратила свои функции. Однако копчик по-прежнему важен для организма.

Хвост исчез у общего предка человекообразных обезьян и людей примерно 20–25 миллионов лет назад. В 2024 году исследователи из New York University предложили возможный механизм этой эволюционной перестройки. Они обнаружили, что в ген TBXT, который участвует в формировании хвоста у позвоночных, встроился элемент Alu, из-за чего изменилось считывание гена. Исследования на мышах показали, что похожие изменения в регуляции гена могут влиять на развитие хвоста: в экспериментах часть животных рождалась с укороченным хвостом, а часть вообще без него.

У всех был хвост, а у кого-то есть и сейчас

У взрослого человека хвоста нет, но на стадии эмбрионального развития он есть. Примерно на 5–6-й неделе беременности у эмбриона появляется выступ с несколькими позвонками. Это нормальный этап развития, который напоминает строение тела других позвоночных. Позже этот участок постепенно исчезает: часть клеток гибнет, а оставшиеся структуры формируют копчик.

Иногда бывают исключения, и ребёнок может родиться с хвостовидным образованием в области копчика. Такое состояние называют истинным человеческим хвостом. Это очень редкая врождённая аномалия: в медицинской литературе описаны единичные случаи. Такой придаток состоит из кожи, жировой и соединительной ткани. Обычно в нём нет костей и хрящей, но иногда он содержит мышечные волокна, поэтому может немного двигаться.

Сам по себе истинный человеческий хвост, как правило, не представляет серьёзной угрозы здоровью. Его можно удалить хирургически.

Отдельно врачи выделяют псевдохвост. В этом случае отросток, похожий на хвост, возникает не из-за сохранения эмбрионального хвоста, а из-за других нарушений развития. Причиной может быть удлинённый копчик, опухоль или расщепление позвоночника (spina bifida). В отличие от истинного хвоста, псевдохвост может быть связан с более глубокими изменениями в области позвоночника и требовать сложного обследования и хирургического лечения.

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Копчик не бесполезная кость

Он остаётся частью опорно-двигательного аппарата и выполняет несколько задач.

К копчику крепятся мышцы и связки тазового дна. Эти структуры поддерживают мочевой пузырь, кишечник и органы малого таза, а также участвуют в контроле мочеиспускания и дефекации.

Эти структуры поддерживают мочевой пузырь, кишечник и органы малого таза, а также участвуют в контроле мочеиспускания и дефекации. Вместе с крестцом он участвует в распределении нагрузки на таз. Особенно это заметно, когда человек сидит, отклоняясь назад.

Особенно это заметно, когда человек сидит, отклоняясь назад. К задней поверхности копчика прикрепляются волокна большой ягодичной мышцы — одной из главных мышц, отвечающих за разгибание бедра.

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