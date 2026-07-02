Россиян предупредили о неожиданных последствиях купания в городском пруду

Утки в пруду или озере — привычная картина, но вода рядом с ними не всегда безопасна. Птицы выделяют в воду бактерии и паразитов, которые при определённых условиях могут заразить человека. Разобрались какой реальный риск у такого купания и как его снизить.

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Водоплавающие птицы — природный резервуар для многих патогенов. Они выделяют их с помётом прямо в воду. Во время плавания человек может случайно проглотить эту воду или поймать инфекцию через слизистые оболочки. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что фекалии животных, включая водоплавающих птиц, могут ухудшать микробиологическое качество воды для купания и повышать риск инфекций, особенно в небольших водоёмах.

Рекомендации Роспотребнадзора на этот счёт звучат однозначно. Ведомство не рекомендует купаться в прудах и озёрах, где плавают утки, гуси и другие водоплавающие птицы.

Какие патогены переносят утки

Сальмонелла (Salmonella)

Бактерия может попадать в воду с птичьим помётом. При случайном заглатывании она вызывает сальмонеллёз — острое кишечное расстройство.

Симптомы: резкая боль в животе, диарея, рвота, высокая температура.

резкая боль в животе, диарея, рвота, высокая температура. Временные рамки: первые признаки появляются в промежутке от 6 часов до 6 дней после контакта.

Кампилобактер (Campylobacter)

Одна из самых частых причин бактериального гастроэнтерита в мире, а утки — её естественные носители. Попадая в пресную воду, Campylobacter способен сохранять жизнеспособность в течение некоторого времени, поэтому загрязнённая вода может стать источником инфекции при случайном проглатывании.

Симптомы: спазмы в животе, слабость и диарея (иногда с кровью).

спазмы в животе, слабость и диарея (иногда с кровью). Группа риска: тяжёлое течение чаще всего встречается у маленьких детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.

Криптоспоридии (Cryptosporidium)

Это микроскопические паразиты с прочной защитной оболочкой. Важный факт: криптоспоридии устойчивы к хлору и стандартным методам обеззараживания.

Симптомы: длительная водянистая диарея, спазмы, тошнота. У здоровых людей болезнь обычно проходит сама, но у людей с низким иммунным статусом может протекать тяжело и долго.

Церкарии, или «зуд купальщика»

Это одна из самых частых летних неприятностей. Схема сложная: взрослые плоские черви живут в крови уток, их яйца с помётом попадают в воду, там заражают водяных улиток, а те уже выпускают в воду миллионы плавающих личинок — церкарий.

Личинки ищут утку, но ошибочно пытаются проникнуть сквозь кожу человека. В организме они сразу погибают, но успевают вызвать выраженную аллергическую реакцию: сильный зуд, красную сыпь и отёк.

В этом году первые случаи заражения уже зафиксированы в Нижегородской и Тверской областях. Очаги заражения выявлены не только на стихийных пляжах, но и в местах, где традиционно отдыхают семьями.

Зуд купальщика: что это такое и кто в группе риска

Насколько велик реальный риск?

Массовые эпидемии случаются редко, но единичные заражения фиксируются каждое лето. Риск минимален, если вы плаваете в большом чистом озере. Однако он резко возрастает, если:

Водоём маленький , мелкий и стоячий (прогревается быстрее).

, мелкий и стоячий (прогревается быстрее). Птиц на берегу много (например, их там активно прикармливают).

(например, их там активно прикармливают). На улице стоит затяжная жара.

Все актуальные данные о зонах, где купание официально одобрено и безопасно, публикуются в открытых источниках и на сайте Роспотребнадзора. Именно этот список следует сверять перед поездкой на водоём.

Как снизить риски: 5 правил безопасности

Главное: ни в коем случае не заглатывайте воду.

Выбирайте место: избегайте мелких стоячих прудов. Концентрация патогенов там максимальна.

Концентрация патогенов там максимальна. Гигиена после пляжа: примите душ сразу после купания, а перед тем как перекусить на берегу — тщательно вымойте или продезинфицируйте руки.

а перед тем как перекусить на берегу — тщательно вымойте или продезинфицируйте руки. Если кожа зачесалась и появилась сыпь («зуда купальщика»), не чешите её, чтобы не занести в ранки вторичную инфекцию. Используйте охлаждающие гели или антигистаминные средства и обратитесь к врачу.

Верьте знакам.Таблички «Купание запрещено» и официальные предупреждения Роспотребнадзора — это не бюрократическая формальность, а результат реальных лабораторных проб воды.

Что в итоге

Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоёмах, где плавает большое количество уток и других водоплавающих птиц. Опасность создают микроорганизмы и паразиты, которые могут попадать в воду с их помётом. Если вода выглядит мутной, на берегу много уток и гусей, лучше выбрать другой пляж. Осторожность особенно важна для детей, пожилых людей и тех, у кого ослаблен иммунитет. Главное правило купания в открытых водоёмах простое: не заглатывайте воду, принимайте душ после купания и не заходите в воду с открытыми ранами.

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